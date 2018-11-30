Без горячей воды в морозы остался центр Бердска

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Супер. Давайте по-новому генплану туда еще воткнем пару свечек, чтоб весь город встал в коммунальных проблемах на месяц!
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А почему чистка водоподогревателей на ЦТП-7 не может проводиться в период летних отключений, которые никто не отменял? Почему работы эти всегда проводятся, когда на улице морозы… и ведь это каждый год происходит! Да и суммарно, переходит за 14 дней, между прочим
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С незапамятных времен из года в год в декабре в морозы на Ленина ,33 отключают горячую воду для очистки водонагревателей… На вопрос,почему в декабре,отвечали, что не успевают в теплое время обслужить все дома.А почему наша очередь всегда в декабре?!
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А что там чистить то ? Это же не бункер для глины .
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