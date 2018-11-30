Без горячей воды в морозы остался центр Бердска

Горячее водоснабжение в центральной части Бердска, отключенное 26 ноября, планировали возобновить в 16.00 сегодня, 30 ноября. Однако, как сообщили в пресс-центре бердской мэрии, ремонт затягивается. Горячей воды не будет до 5 декабря.

-Производство работ по плановой чистке водоподогревателей на ЦТП-7 продолжится. Работы продлятся ориентировочно до 16 часов 5.12.2018 г., — отметили в мэрии.

Отключение воды касается домов по адресам: ул. Комсомольская, 26, 28, 28А, 32; ул. Лелюха, 13, 15; ул. Ленина, 33, а также детский сад №27.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», синоптики прогнозируют в ночь на 5 декабря понижение температуры до 30 градусов мороза.