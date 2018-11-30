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Без горячей воды в морозы остался центр Бердска

В нескольких многоквартирных домах на улицах Комсомольской, Ленина и Лелюха, а также в детском саду №27 отключение продлили до 5 декабря.

30.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Без горячей воды в морозы остался центр Бердска

В ЦТП чистят водоподогреватель

Горячее водоснабжение в центральной части Бердска, отключенное 26 ноября, планировали возобновить в 16.00 сегодня, 30 ноября. Однако, как сообщили в пресс-центре бердской мэрии, ремонт затягивается. Горячей воды не будет до 5 декабря.

-Производство работ по плановой чистке водоподогревателей на ЦТП-7 продолжится. Работы продлятся ориентировочно до 16 часов 5.12.2018 г., — отметили в мэрии.

Отключение воды касается домов по адресам: ул. Комсомольская, 26, 28, 28А, 32; ул. Лелюха, 13, 15; ул. Ленина, 33, а также детский сад №27.

 

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», синоптики прогнозируют в ночь на 5 декабря понижение температуры до 30 градусов мороза.


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(5) Комментариев

  1. Игорь

    Супер. Давайте по-новому генплану туда еще воткнем пару свечек, чтоб весь город встал в коммунальных проблемах на месяц! *CRAZY*

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  2. Тимофей

    А почему чистка водоподогревателей на ЦТП-7 не может проводиться в период летних отключений, которые никто не отменял? Почему работы эти всегда проводятся, когда на улице морозы… и ведь это каждый год происходит! Да и суммарно, переходит за 14 дней, между прочим

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  4. Аноним

    С незапамятных времен из года в год в декабре в морозы на Ленина ,33 отключают горячую воду для очистки водонагревателей… На вопрос,почему в декабре,отвечали, что не успевают в теплое время обслужить все дома.А почему наша очередь всегда в декабре?!

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