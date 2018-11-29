30-градусные морозы после оттепели ударят в Бердске

По прогнозам синоптиков, в Бердске в ближайшие дни столбик термометра поднимется до 0 градусов. А потом резко похолодает — до минус 30.

В четверг и пятницу сохранится теплая погода и даже, возможно, будет плюс. Но уже в ночь на субботу, 1 декабря, похолодает до минус 21. Такая температура будет наблюдаться в ближайшие выходные. Оставшиеся дни ноября и в первую декаду декабря каждый день будет идти снег.

По данным gismeteo.ru, во вторник, 4 декабря, ударит 30-градусный мороз, который продержится три дня. 7 декабря «потеплеет» днем до 19-22 градусов, ночью — до минус 25-27. С 10 декабря установится стабильно морозная погода на уровне -25 градусов.

Яндес Погода обещает на начало декабря более щадящие температуры — на уровне 15-20 градусов мороза.