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Безопасность: Прокурор не будет проверять двигатель лифта времен СССР в ТСН «Родина» Бердска

По его мнению, за безопасность лифтов жилых домов должны отвечать чиновники. Специалист Ростехнадзора подчеркнул — все агрегаты лифта работают под напряжением.

30.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Безопасность: Прокурор не будет проверять двигатель лифта времен СССР в ТСН «Родина» Бердска

Б/у двигатель не совпадает с мощностью нового редуктора

Пролил свет на совместимость редуктора и двигателя сделанного в СССР лифта в многоквартирном доме Микрорайона ТСН «Родина» специалист Сибирского управления Ростехнадзора сегодня, 29 ноября. Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что механизм работы лифта находится в единой системе и под напряжением:

-Мало кто бывает в лифтовой, но люди должны понимать, что нажимая кнопку вызова лифта, вы запускаете его в работу. Он работает за счет электрического напряжения. Это единая система, не важно — редуктор это или двигатель, все это находится под напряжением. По аналогии работает и коробка передач в автомобиле.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что о безопасности работы лифта должны беспокоиться жители многоквартирного дома. Прокурор Бердска Роман Сивак в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 ноября, отметил, что прокуратура инициирует проверку тех или иных публикаций в СМИ. Но не всех.

-Прокурорские проверки в Бердске после публикаций в СМИ проводятся достаточно часто. В этом случае заявлений или обращений от участников историй не требуются. По поводу безопасности лифтового оборудования, думаю, проверку должны проводить органы местного самоуправления, в чьем ведении находится жилищно-коммунальное хозяйство, — резюмировал Сивак.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что летом 2018 года в подъезд ТСН «Родина» многоквартирного дома Микрорайона лифтовая компания установила новый редуктор. Его совместимость не совпала со старым двигателем, поэтому лифтовики на его место поставили б/у двигатель времен «СССР».

Бердчане узнали о советском моторе спустя полтора месяца после ремонта лифта. Мощности агрегатов подъемника не подходят к друг другу и потенциально создают опасность возгорания.

-Лифт как минимум раз в неделю ломается. В нем загораются все лампочки одновременно. Я хоть и живу высоко, но боюсь подниматься и спускаться на лифте с детьми. Мы стараемся ходить по лестнице. Ведь я не для этого на свет детей произвела, чтобы потерять их в лифте дома. Мотор греется, мощности не совпадают — не нужно иметь семь пядей во лбу для того, чтобы понять, что может произойти короткое замыкание и лифт попросту может вспыхнуть! Неужели нельзя было выполнить работу на совесть? Вопрос ведь стоит о безопасности людей. Мы каждый месяц платим деньги за лифт и зарплату председателю ТСН. Если у нас на счете есть деньги на установку качелей во дворе, покраску кирпича, то точно должно найтись на безопасность. Мы однажды оплатили 2 миллиона рублей долгов, думаю, найти деньги на ремонт опасного для жизни лифта можно, — рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома Анастасия.

Стоит отметить, что дому 13 лет, но еще при сдаче его в эксплуатацию в 2005 году, лифт был установлен 1993 года выпуска. По мнению жителей дома он доставлял им неудобства в виде шума и вибрации, но теперь они вовсе опасаются за свои жизни.

-19 июля редуктор заменили. 20 августа лифтовая компания оценила работу лифта положительно, а 4 сентября пришло письмо о том, что они самостоятельно приняли решение заменить двигатель на другой. Какого года они не указывают, пишут, что из оборотного фонда СЛК безвозмездно установили этот двигатель, но необходимо установить другой, который будет соответствовать мощности редуктора. Здесь не написано, как срочно это нужно делать, сколько еще проработает этот б/у двигатель. Они устно заверили, что он еще 20 лет простоит. Но слова к делу не пришьешь, никакой гарантии этого нет. Есть письмо от управляющей компании, что его нужно менять, — рассказывала на собрании жильцов в октябре председатель ТСН «Родина» Наталья Сковпень.

«Курьер. Среда. Бердск» трижды обращался к ней за комментарием как в письменном виде, так и в устном. Однако та так и не прокомментировала как произошло то, что запчасти лифта были заменены без ее согласия и участия. По обращению «Курьер. Среда. Бердск» в прокуратуру Бердска председателю ТСН «Родина» в середине ноября прокурор вынес представление об устранении нарушений закона.

По запросам в УЖК Бердска, ГЖИ по Новосибирской области, в Фонд модернизации ЖКХ, в Ростехнадхор выяснилось, что на учете учете стоят 569 лифтов, эксплуатирующихся в Бердске. 507 из них — пассажирские.

В фонде модернизации и развитии ЖКХ по Новосибирской области, Ростехнадзоре по Новосибирской области, Государственной жилищной инспекции по Новосибирской области и администрации Бердска «Курьер. Среда. Бердск» рассказали о том, кто в ответе за эксплуатацию лифтов в жилых домах, куда стоит обращаться если лифт барахлит или несет опасность для его пассажиров, какие документы должны быть в управляющей компании или ТСН на лифт и как происходит контроль за его безопасностью.

Подробности в виде инструкции — в ближайшее время.


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