Безопасность: Двигатель «Сделано в СССР» при ремонте лифта в ТСН «Родина» установила лифтовая компания в Бердске

Боятся за жизни своих детей жители третьего подъезда высотки по адресу дом № 48а Микрорайона. Жители многоквартирника обратились в «Курьер. Среда. Бердск» и рассказали, что потенциальная опасность кроется в лифте, который отремонтировали летом 2018 года.

— Нашему дому 13 лет, еще при сдаче в эксплуатацию в 2005 году, лифт установлен 1993 года выпуска. Он, конечно, доставлял нам дискомфорт в плане шума и вибрации, но то как с ним обстоят дела сегодня — это по-настоящему страшно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома Анастасия.

По рекомендации лифтовой компании от 2017 года ТСН «Родина» заменила редуктор главного привода 19 июля этого года. Благодаря этому исчезла вибрация по стенам и потолку квартир. Но старый мотор не подошел к новому редуктору, поэтому к нему присоединили мотор, изготовленный в СССР предположительно от 1984 года. На сегодняшний день мотору более 30 лет!

Заменили шум на опасность

По словам жителей высотки, советский мотор работает, но по мощности он не подходит к новому редуктору. 20 августа во время планового ежегодного техосмотра, на котором не было представителя ТСН, в акте зафиксировано, что отсутствуют второй источник света в кабинете и устройство от спадания несущих канатов с канатоведущего шкифа лифта. При этом в акте указано, что «следует обратить внимание на посторонние шумы, которые издаются при начале движения и торможения лифта» — громкие щелчки, которые жители слышат в квартирах.

-Лифт как минимум раз в неделю ломается. В нем загораются все лампочки одновременно. Я хоть и живу высоко, но боюсь подниматься и спускаться на лифте с детьми. Мы стараемся ходить по лестнице. Ведь я не для этого на свет детей произвела, чтобы потерять их в лифте дома. Мотор греется, мощности не совпадают — не нужно иметь семь пядей во лбу для того, чтобы понять, что может произойти короткое замыкание и лифт попросту может вспыхнуть! — беспокоится Анастасия. — Неужели нельзя было выполнить работу на совесть? Вопрос ведь стоит о безопасности людей. Мы каждый месяц платим деньги за лифт и зарплату председателю ТСН. Если у нас на счете есть деньги на установку качелей во дворе, покраску кирпича, то точно должно найтись на безопасность. Мы однажды оплатили 2 миллиона рублей долгов, думаю, найти деньги на ремонт опасного для жизни лифта можно.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка отметила, что 16 октября прошло собрание жильцов дома, где решался вопрос о капитальном ремонте лифта. Однако решение собрания так никто и не увидел.

Самовольно заменили двигатель лифта?

«Курьер. Среда. Бердск» обратился письменно за комментарием непростой ситуации к председателю ТСН «Родина» Натальи Сковпень. Однако та трижды игнорировала запросы редакции, приглашая за ответом в правление ТСН. По обращению «Курьер. Среда. Бердск» в прокуратуру Бердска председателю ТСН «Родина» вынесено представление об устранении нарушений закона.

Стоит отметить, что на последний запрос редакции «Курьер. среда. Бердск» председатель ТСН «Родина» тоже отвечать не торопится, хотя прошло уже больше месяца. При том, что в соответствии с законом о СМИ ответ они должны были предоставить редакции не позднее 7 дней с момента получения запроса.

-19 июля редуктор заменили. 20 августа лифтовая компания оценила работу лифта положительно, а 4 сентября пришло письмо о том, что они самостоятельно приняли решение заменить двигатель на другой. Какого года они не указывают, пишут, что из оборотного фонда СЛК безвозмездно установили этот двигатель, но необходимо установить другой, который будет соответствовать мощности редуктора. Здесь не написано, как срочно это нужно делать, сколько еще проработает этот б/у двигатель. Они устно заверили, что он еще 20 лет простоит. Но слова к делу не пришьешь, никакой гарантии этого нет. Есть письмо от управляющей компании, что его нужно менять, — рассказывала на собрании жильцов в октябре Сковпень.

Примечательно то, что на встрече с жильцами дома председатель ТСН сообщала, что при приемке работ от СЛК после замены редуктора она в лифтовую она не заходила и на редуктор и мотор не смотрела. Аргументировала она это тем, что жалобы у жильцов были на шум, который на момент ее поездки в лифте отсутствовал. Но и на акте техосвидетельствования лифта от 20 августа свою подпись председатель ТСН «Родина» не поставила.

-Мне в 15:30 позвонил прораб работ и сказал, что сейчас будет проходить техосвидетельствование лифта. Я сказал, что меня уже нет на рабочем месте, нужно было предупреждать заранее. Я в этом все равно ничего не соображаю. У нас даже ключей от лифтовой нет, — констатировала Сковпень.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за комментарием к Наталье Николаевне устно сегодня, 23 ноября. Но и по телефону она смогла дать лишь сжатый ответ, указав на занятость. Часом позже ее телефон стал недоступен для редакции «Курьер. Среда. Бердск».

-Я сейчас в прокуратуре по вашему обращению. Акт выполненных работ по замене редуктора и мотора я принимала лично, в лифтовую заходила, — прокомментировала Наталья Сковпень.

Жалоб на лифт нет

«Курьер. Среда. Бердск» обратился с запросом в ООО «СЛК — Сибирская лифтовая компания», которая по данным Ростехнадзора Бердска обслуживает все лифты в жилых домах города. Директор лифтовой компании Евгений Мазыкин пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что организация безопасного использования и содержания лифта обеспечивается его владельцем.

— Владельцем объекта в многоквартирном доме является лицо, осуществляющее управление в многоквартирном доме в соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ, — констатировал Мазыкин.

Директор ООО «СЛК — Сибирская лифтовая компания» не смог ответить на все заданные вопросы, сославшись на некомпетентность:

— Ремонт лифта по указанному адресу был осуществлен на основании договора подряда, заключенного с ТСН «Родина». Был проведен капитальный ремонт, а именно замена редуктора главного привода. Общество свои обязательства выполнило в полном объеме, претензий по поводу их качества от ТСН «Родина» не поступало.

Интересно, что руководство СЛК в ответе на запрос редакции не смогло указать число лифтов, которые они обслуживают в Бердске. По запросам в МУЖК Бердска, ГЖИ по Новосибирской области, в Фонд модернизации ЖКХ, в Ростехнадхор выяснилось, что на учете учете стоят 569 лифтов, эксплуатирующихся в Бердске. 507 из них — пассажирские.

В Ростехнадзоре нам подтвердил, что организация безопасного использования и содержания лифта обеспечивается его владельцем, которое предполагает хранение ключей от машинных, блочных, чердачных и других помещений, используемых для размещения оборудования лифта квалифицированному персоналу, исключающие доступ посторонних лиц помещению и оборудованию лифта. Осмотр лифта должен производить специалист, какого в ТСН «Родина» нет.

Жители дома ждут ответы на вопросы

Инспектор Ростехнадзора посоветовала жителям многоквартирника обратиться с жалобой в прокуратуру и Сибирское управление Ростехнадзора. А жители дома № 48а Микрорайона продолжают недоумевать — почему их и председателя ТСН «Родина» никто не известил о замене не только редуктора, но и б/у двигателя лифта? Почему председатель ТСН не проявила осмотрительность при подписании акта выполненных работ и кто теперь будет отвечать за безопасность жителей дома?

Для них все еще остаются открытыми вопросы и о том какого года выпуска и чьего производства установили на лифт двигатель, почему это не было согласовано с жителями или ТСН » Родина», какие деньги ТСН затратило на ремонт и покупку редуктора и нового мотора. Существует ли вообще техническое заключение или экспертиза, что мотор, выпущенный в СССР, подходит к новому редуктору и не представляет опасности для жителей?

В фонде модернизации и развитии ЖКХ по Новосибирской области, Ростехнадзоре по Новосибирской области, Государственной жилищной инспекции по Новосибирской области и администрации Бердска «Курьер. Среда. Бердск» рассказали о том, кто в ответе за эксплуатацию лифтов в жилых домах, куда стоит обращаться если лифт барахлит или несет опасность для его пассажиров, какие документы должны быть в управляющей компании или ТСН на лифт и как происходит контроль за его безопасностью. Подробности в виде инструкции — в ближайшее время.