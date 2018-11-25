Власть объявит ЧС: Месячная норма снега за сутки выпала в Бердске

В связи со снежным зарядом, обрушившимся на Бердск 24 ноября, сопровождающимся бураном и метелью, осложнена ситуация на дорогах, внутриквартальных проездах, придомовых территориях, парковках. Специалисты констатируют месячную норму осадков, выпавших на сутки, сообщил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству сегодня, 25 ноября.

Бердчане жалуются в «Курьер. Среда. Бердск» на засыпанные снегом дороги и дворы, которые никто не чистит. Автомобили вязнут во дворах, люди с трудом передвигаются.

-Я понимаю, что во всем городе ситуация катастрофическая, но в Южном микрорайоне дорог просто нет — их занесло, — сообщил «Курьер. среда. Бердск» читатель.

В непростых погодных условиях, несмотря на выходные дни, все службы города работают в авральном режиме, отметил Захаров. От 15 до 18 единиц техники заняты в уборке магистральных дорог и тротуаров. Основные автомобильные дороги общего пользования, по которым движется общественный транспорт — категории А – почищены. Созданы условия для проезда транспорта в направлении водозабора, городского кладбища.

Дороги категории Б, по которым не предусмотрено движение общественного транспорта, но которые соединяют дороги внутри микрорайонов города и являются важными для автомобилистов, также расчищены.

Со слов Владимира Захарова, со вчерашнего дня осуществляющего в постоянном режиме объезд города со специалистами Центра муниципальных услуг, показал, что работа управляющих компаний также вызывает беспокойство.

— Безусловно, рабочие на местах выполняют посильную уборку территорий, но без привлечения малой механизированной техники невозможно привести в нормативное состояние дороги. Поэтому мы обращаемся к управляющим компаниям и рекомендуем взять на себя расчистку участков в местах примыкания к муниципальным дорогам. Это также позволит обеспечить жителям доступность выездных путей с межквартальных проездов, — отметил Владимир Захаров.

Остается сложной ситуация в частном секторе — есть улицы, где затруднено движение. Для исправления такого положения дел принято решение о привлечении дополнительных единиц техники через договоры со сторонними организациями.

— Завтра проведем более полноценную работу на дорогах частного сектора. Признаем, что в таких сложных погодных условиях не удается одновременно привести все дороги в нормативное состояние. Но делаем всё, чтобы исправить ситуацию. Рассматривается возможность вынесения вопроса о комплексной уборке города от снега на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям для привлечения дополнительных средств и техники. Конечно, надеемся на понимание со стороны жителей и их посильную помощь, — резюмировал Владимир Николаевич.

В некоторых дворах все же снегоуборочные машины заметили, например, у дома №5 на ул. Пархоменко. Трактор сгреб снег с дороги в кучу, которую тут же облюбовала детвора. Но проезды в соседних домах остались непрочищенными. Автомобили буксуют.