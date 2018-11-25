Власть объявит ЧС: Месячная норма снега за сутки выпала в Бердске

Улицы Бердска завалены снегом
В связи со снежным зарядом, обрушившимся на Бердск 24 ноября, сопровождающимся бураном и метелью, осложнена ситуация на дорогах, внутриквартальных проездах, придомовых территориях, парковках. Специалисты констатируют месячную норму осадков, выпавших на сутки, сообщил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству сегодня, 25 ноября.
Бердчане жалуются в «Курьер. Среда. Бердск» на засыпанные снегом дороги и дворы, которые никто не чистит. Автомобили вязнут во дворах, люди с трудом передвигаются.
-Я понимаю, что во всем городе ситуация катастрофическая, но в Южном микрорайоне дорог просто нет — их занесло, — сообщил «Курьер. среда. Бердск» читатель.
В непростых погодных условиях, несмотря на выходные дни, все службы города работают в авральном режиме, отметил Захаров. От 15 до 18 единиц техники заняты в уборке магистральных дорог и тротуаров. Основные автомобильные дороги общего пользования, по которым движется общественный транспорт — категории А – почищены. Созданы условия для проезда транспорта в направлении водозабора, городского кладбища.
Дороги категории Б, по которым не предусмотрено движение общественного транспорта, но которые соединяют дороги внутри микрорайонов города и являются важными для автомобилистов, также расчищены.
Со слов Владимира Захарова, со вчерашнего дня осуществляющего в постоянном режиме объезд города со специалистами Центра муниципальных услуг, показал, что работа управляющих компаний также вызывает беспокойство.
— Безусловно, рабочие на местах выполняют посильную уборку территорий, но без привлечения малой механизированной техники невозможно привести в нормативное состояние дороги. Поэтому мы обращаемся к управляющим компаниям и рекомендуем взять на себя расчистку участков в местах примыкания к муниципальным дорогам. Это также позволит обеспечить жителям доступность выездных путей с межквартальных проездов, — отметил Владимир Захаров.
Остается сложной ситуация в частном секторе — есть улицы, где затруднено движение. Для исправления такого положения дел принято решение о привлечении дополнительных единиц техники через договоры со сторонними организациями.
— Завтра проведем более полноценную работу на дорогах частного сектора. Признаем, что в таких сложных погодных условиях не удается одновременно привести все дороги в нормативное состояние. Но делаем всё, чтобы исправить ситуацию. Рассматривается возможность вынесения вопроса о комплексной уборке города от снега на городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям для привлечения дополнительных средств и техники. Конечно, надеемся на понимание со стороны жителей и их посильную помощь, — резюмировал Владимир Николаевич.
В некоторых дворах все же снегоуборочные машины заметили, например, у дома №5 на ул. Пархоменко. Трактор сгреб снег с дороги в кучу, которую тут же облюбовала детвора. Но проезды в соседних домах остались непрочищенными. Автомобили буксуют.
На фотографиях — Искитим.
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Могущество Искитима прирастать будет Бердском
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А власть,дорогой, у нас живет в другом городе.
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На фотках точно Бердск, не Искитим
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Вот почему дорожный ограждения в Искитиме (да и в других городах) не похожи на могильные оградки в Бердске?
Там что, другая страна или мэр иной?
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у нас хоршие заборчики- оградки. И ни какие они НЕ могильные. С чего такая фантазия
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и то и то иное.. нах.. искитим тут постить?
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Снег везде одинаковый и убирают его везде аналогично.
А вот выложили бы фотки хрущевок, никто бы и не догадался, еслиб не заборы.
А верстальщик просто устал.
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да…. навалило прям знатно!
вот и проверим насколько готово и может справиться администрация с такой реально сложной ситуацией.
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«Управляющие компании ждут понедельника»
Специально 25.11.2018 прогулялся от Астора, по ленина, до Делового. По ленина ходить пешком можно! Парковка мера у ленты, или мерская парковка очищена великолепно! А вот при попытке пройти по к.маркса или другим перпендикулярным или параллельным пешеходным-козьим тропам — улицам Бердска, окончились долгими продолжительными матами в адрес тех кто не работает — не чистит городские улицы , тот ест!
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