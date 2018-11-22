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Вырубают вековые сосны за больницей в Микрорайоне Бердска

Некоторые бердчане предполагают, что готовят участок для строительства коттеджей.(ФОТО)

22.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Натальи Георгиевны 2 коммент.
 
Вырубают вековые сосны за больницей в Микрорайоне Бердска

Из леса вывозят высококачественную древесину, а мертвые деревья продолжают стоять

Обеспокоены вырубкой здоровых сосен за инфекционным отделением горбольницы жители Микрорайона Бердска.

— Сегодня из нашего леса в районе инфекционного отделения горбольницы вывозили вырубленный ранее лес. Древесина отличная. Вырубали здоровые, крепкие деревья. Сразу за забором больницы много умерших сосен. Но эта древесина никого не интересует. Много в лесу полу упавших сосен. Они-то должны в первую очередь быть убраны при санитарной рубке леса, дабы не упали при ветре гуляющим на голову. Упавшие и гниющие годами так и лежат. Лучшие спилены. Интересно, кому продана эта древесина? — обратилась 22 ноября в «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Георгиевна.

Накануне в том районе гуляла бердчанка Светлана Семеновна. И даже подходила и спрашивала, кто лес рубит. Оказалось, что лесхоз. Отец Светланы Семеновны был лесником, и о лесе она знает немало. Санитарная рубка — есть санитарная рубка, но почему вырубают вековых здоровых красавиц? — недоумевает пенсионерка.

— А ближе к морю лес погибает — стволы черные, ветки черные, и только макушки зеленые, — говорила с сожалением бердчанка.

Ближе к дачам уже почти все деревья вырубили, осталась одна поросль, складывается впечатление, что эту территорию готовят для застройки коттеджами, предположила Светлана Семеновна.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Кто бы сомневался… :-D

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  2. Гость

    Ну дык-ть! Их пилорамы должны пилорамить! Заодно и под «домики семейного отдыха» полянки можно продать?! А что там прокуроры, спят?! Не?! =-O =-O =-O

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