Вырубают вековые сосны за больницей в Микрорайоне Бердска

Обеспокоены вырубкой здоровых сосен за инфекционным отделением горбольницы жители Микрорайона Бердска.

— Сегодня из нашего леса в районе инфекционного отделения горбольницы вывозили вырубленный ранее лес. Древесина отличная. Вырубали здоровые, крепкие деревья. Сразу за забором больницы много умерших сосен. Но эта древесина никого не интересует. Много в лесу полу упавших сосен. Они-то должны в первую очередь быть убраны при санитарной рубке леса, дабы не упали при ветре гуляющим на голову. Упавшие и гниющие годами так и лежат. Лучшие спилены. Интересно, кому продана эта древесина? — обратилась 22 ноября в «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Георгиевна.

Накануне в том районе гуляла бердчанка Светлана Семеновна. И даже подходила и спрашивала, кто лес рубит. Оказалось, что лесхоз. Отец Светланы Семеновны был лесником, и о лесе она знает немало. Санитарная рубка — есть санитарная рубка, но почему вырубают вековых здоровых красавиц? — недоумевает пенсионерка.

— А ближе к морю лес погибает — стволы черные, ветки черные, и только макушки зеленые, — говорила с сожалением бердчанка.

Ближе к дачам уже почти все деревья вырубили, осталась одна поросль, складывается впечатление, что эту территорию готовят для застройки коттеджами, предположила Светлана Семеновна.