Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска
Каждый год Обское море смывает 2 метра бердской суши. Глава бюджетного комитета регионального Заксобрания Александр Морозов предлагает как один из вариантов берегоукрепления на условиях государственно-частном партнерства.(ВИДЕО, ФОТО)
Глава Бердска Евгений Шестернин и министр природных ресурсов НСО Александр Дубовицкий на бердском побережье
-Как у вас красиво! — были первые слова министра природных ресурсов Новосибирской области Александра Дубовицкого, сошедшего с катера после осмотра бердских берегов в субботу, 27 октября.
Александр Васильевич признался, что всегда с удовольствием приезжает в Бердск, где чудесная природа, чистый воздух и гостеприимные люди. Но на этот раз его визит был рабочим. Министру показали бердское побережье Обского моря, которое разрушает вода.
Берег недалеко от парка отдыха «На камнях»
Автор видео Анастасия Солодкова
Александра Дубовицкого и председателя комитета по бюджету Заксобрания Новосибирской области сопровождали мэр Бердска Евгений Шестернин, замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, руководитель бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова и начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.
Николай Егорович как старожил и знаток местной акватории провел своеобразную экскурсию — с воды показал берега, которые катастрофически обрушаются. В основном это побережье Обского моря в так называемом микрорайоновском лесу — от базы «Чайка» до парка отдыха «На камнях».
По словам главы Бердска Евгения Шестернина, берегоукрепление — это очень затратная статься расходов, которую городским бюджетом никогда не покрыть. Вряд ли справится и региональная казна.
-Здесь нужна серьезная федеральная программа, — подчеркнул Евгений Анатольевич, отметив, что оценку степени разрушения береговой полосы должны дать специалисты. — Береговая зона сопряжена с лесным массивом, который мы каждый год теряем. Идет осыпание грунта, и теряем лес. Вот в чем проблема. Лесники говорят: не переживайте за лес — мы его всегда посадим, а переживайте за землю.
Автор видео Анастасия Солодкова
По словам Шестернина, замгубернатора Добовицкий быстро откликнулся на приглашение увидеть воочию масштабы проблемы — он понимает, что вопрос нужно решать, и не сидя в кабинете. Это была ознакомительная поезда, которая дала представление о реальном положении вещей.
Космическая съемка показала, что Бердск теряет примерно 0,2 га за год.
Берег смывает вода
-Конечно, можно на карте смотреть точки изменения береговой полосы. А когда ты сам видишь масштабы проблемы, это совсем по-другому воспринимается, — прокомментировал мэр, отметив, что не случайно на осмотре берегов пригласили руководителя бюджетного комитета регионального парламента, поскольку берегоукрепление требует огромных денег. — Он посмотрел сам и будет убедительным для своих коллег по Заксобранию.
Бердск привлек к себе пристальное внимание в 2018 году подтоплением территории частного сектора. Областное правительство откликнулось, выделив деньги на сооружение дренажной системы. Три дня назад прошли еще одни торги, которые позволили приступить ко второй очереди осушения.
-Чтобы такой непрогнозируемой ситуации не случилось больше в Бердске, уже в части берегов, мы и провели ознакомительную поездку. Теперь слово за специалистами Верхне-Обского бассейнового управления и министерства природных ресурсов. Мы пока сделаем предварительную оценку состояния берегов водохранилища. Мы должны выйти на принятие проектного решения о том, какой перечень работ нам необходимо провести, чтобы предотвратить обрушение берегов, — спрогнозировал Александр Дубовицкий.
Министр природных ресурсов и экологии НСО Александр Дубовицкий
Автор видео Анастасия Солодкова
По его словам, Бердск не одинок в своей беде. В Новосибирской области 14 населенных пунктов, которые испытывают похожие проблемы. В трех территориях уже провели необходимые работы по берегоукреплению. Сделали защитные дамбы в Быстровке, Сосновке и поселке Ленинском.
Александр Морозов, глава бюджетного комитета областного Заксобрания, полагает, что региону собственными силами не решить проблему обрушения берегов, на которую требуются миллиарды. Поэтому нужно привлекать частные инвестиции, считает депутат.
-Это очень большие ресурсы. Другое дело, что подходы к решению проблемы могут быть разные. На мой взгляд, пока они крайне неэффективны, устаревшие. Денег всегда мало, а на эти цели их вообще нет. То, чем сказал Александр Васильевич о трех населенных пунктах — это километров шесть. А береговая линия — это сотни километров. И в основном это курортные места. А Бердск — это жемчужина Новосибирской области. И, конечно же, хотелось бы, ее соответствующим образом обустроить. На мой взгляд, здесь должен быть какой-то частно-государственный подход. Государство должно оставить для муниципальных целей какой-то ресурс общедоступности и решения санитарных проблем, все остальное — хотим мы или не хотим, но иного пути нет — должен быть бизнес, — высказался Морозов.
Это должно произойти, если, по его мнению, не найдется каких-либо масштабных федеральных решений. Но спасать бердский берег нужно немедленно — каждый год город теряет два метра береговой полосы, которую поглощает Обское море.
-Проблему нужно решать для будущих поколений. Поэтому девиз такой: «Сохраним берег Бердска на века», — заявил Александр Морозов.
О сроках начала каких-либо работ по берегоукреплению он говорить не берется. Но уверен, что новая команда губернатора, начнет «эту историю».
Александр Морозов, глава бюджетного комитета Заксобрания НСО (на фото — справа)
Автор видео Анастасия Солодкова
Еще одна проблема Бердска, которая стоит не менее остро — уровень водозабора на Новосибирском водохранилище, снабжающего половину города водой. Об этом тоже напомнил министру мэр Шестернин: все связано между собой. Рукотворное море мелеет и Бердску не хватает питьевой воды.
Как пояснил Александр Дубовицкий, одной плотины Новосибирской ГЭС не хватает для сброса воды в водохранилище. Вот когда будет вторая плотина, тогда не нужно будет сбрасывать воду и оголять водозабор:
-Вторая плотина позволит полностью нивелировать все риски и полностью обеспечить Бердск водой.
Высокие берега в Бердске разрушает волна, когда дуют юго-западные ветры, полагает начальник бердского ПСО Николай Ярманов.
-Волноотбойник надо делать, — уверен Николай Егорович.
О том, что смоет в Обское море оставшийся без леса Бердск, говорили ровно год назад на экологическом форуме. Тогда водники предлагали отдавать берега инвесторам или «передвинуть» город. Бердские экологи и чиновники хотят вернуть затопленные территории и остановить разрушение берегов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Деревья валятся в воду даже с низкого берега в Бердске
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Кусочек обвалился , раздувают из мухи слона
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Вот и всё, не будет у нас берега. И не смоет его, а просто под видом берегоукрепления растащут землю и берега — под коттеджи, под санатории, под аквапарки с конскими ценами — под что угодно. Когда власть начинает что-то менять — это значит, что снова идёт передел собственности и отстаиваются интересы «бизнеса».
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Ещё одна схема «честного» отжима. За последние 20 лет минимум 15% леса перешло в собственность.
Вот такие патриоты с заботой и банкуют. Печально
61 5
Я смотрю частные руки уже набережную построили, теперь за берегоукрепление возьмутся
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У города денег не хватит, у региона денег не хватит, а хватит только у частников.
А откуда у частников все эти деньги взялись? Получают берег в аренду в городской черте по сколько-то копеек?
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Ну вот ! теперь будет официальный предлог и деньги из бюджета стырить и земли себе у ОВХ отхапать и за деньги допускать к воде «электорат»
51 3
А ГЭС не хочет деньгами поделится?Это же для них это гнилое море создавалось.
39 3
Они обязательно что-нибудь не просчитают правильно (спецов уже не осталось). Ну хоть берег будет укреплён останками их санаториев.
8 4
В названии надо берега заменить на бюджет. Будет такое же враньё, но хоть смешно.
23 0
Федералы научили как народ подготовить,на примере пенсионной реформы
22 1
Так вроде же все бердские берега уже укреплены коттеджами и заборами
32 2
Не все ещё. Разворачивается борьба за труднодоступные остатки.
33 2
Сначала государство строит водохранилище на глинистой равнине для маломощной ГЭС, а теперь частники должны вкладывать деньги на берегоукрепление.
Кстати, а кто-нибудь видел берегоукрепление в советское время? Тоже ведь никто ничего не делал.
8 8
Никто из чиновников не озвучил цену вопроса все говорят не потянем ! Явно пудрят мозги замыливают сознание народу!
Всего то 5-6км берега отсыпать крупным камнем с Искитимского карьера доставляя баржами -и это не подъёмные деньги Не смешите господа ! Сами они устроились но ведь есть дети внуки и они тоже хотят жить на берегу !
34 1
дык, это проще простого! Но цель-то иная — под тему укрепления берегов, хапнуть береговой зоны, настроить домиков, причалов, продавать все настроенное с наваром! Бизнес ети!
37 0
«…каждый год город теряет два метра береговой полосы, которую поглощает Обское море.»
А сколько метров в год поглощают частные инвесторы?
34 1
А что делать…
1 8
Главное природа хоть так останется.
1 18
Кому останется? Вы её и не увидите.
Только заборы, из-за которых едва верхушки сосен выглядывают.
16 1
Береговая черта Бердска с неопределённым статусом, на что и указали разработчики будущего генплана развития города. Оказывается бережок то в ожидании частного инвестора.
Миллиарды частных денег на укрепление земли — блеф.
32 0
Пусть хапают. Г.Осин не обращал внимание когда спортивный лагерь Дельфин смывало,а сейчас для себя любимого активизировался. Завод забросил ,туризм решил развивать?
27 1
Очень позабавили. Мечтатели. Частные инвесторы… Миллиарды… С какого перепуга?
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«Лесники говорят: не переживайте за лес — мы его всегда посадим…»
***
Может не лес, а лесников посадить?
23 0
Владимир Ильич говаривал в таких случаях : «чем хуже, тем лучше», правда пришли не лучше, но иногда просто хочется за шею подержать ( в ответку, за речку, за лес и за будущее — которого нет)
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Я не специалист по берегоукреплению, но по моему мнению надо не выкладывать камнем сплошь весь берег, а сделать вдоль всего размываемого участка такие же кучки из камней как «На камнях» и на водозаборе. Часть берега конечно ещё размоет, но потом размывание остановится и у Бердска образуется ещё несколько километров прекрасного пляжа.
9 1
Так я и предлагал отсыпать как это сделали при СССР «на камнях» не сплошняком 5-6км а с разрывом50-100м тем более там очень мелко примерно метров 50 от берега и можно применить земснаряд и намыть песку тогда и камня понадобиться меньше » Кто хочет—ищет возможности кто не хочет —ищет причины!»
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Кто бережок лелеет, тот его и танцует…
Сначала на р.Бердь «инвесторы-миллиардеры» отмутили доступные полуострова, затем острова. К островам проложили частные дороги, испортили дачникам воду. Следом прибирают: прибрежную акваторию и острова уже на Обском море.
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Витька Г первый отмутил на «Чайке». Теперича плюнуть некуда — весь берег уже захапали.
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«Высокие берега в Бердске разрушает волна, когда дуют юго-западные ветры, полагает начальник бердского ПСО Николай Ярманов.»
Николай, учите физику.Кориолисова сила разрушает. Это приводит к тому, что у рек подмывается всегда правый берег в северном полушарии и левый – в южном. Эти же причины объясняют неодинаковый износ рельсов железнодорожных путей.
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Вода в водохранилище у берега стоячая, какие силы Кориолиса. Про них можно говорить если объекты движутся или вода течёт.
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Господина Дубовицкого Шимкив и воткнул на эту должность,разойдётся теперь всё. Берегоукрепление-это для отвода глаз.
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«-Как у вас красиво! — были первые слова министра природных ресурсов Новосибирской области Александра Дубовицкого» — ключевые слова министра.
Теперь от наших берегов останутся рожки да ножки. Раз САМ министр захотел бережок захапать, так кто ж ему откажет!
По результатам комментариев бердчан ежу понятно, что никто не сомневается, чем закончится визит министра. Вот, г-н мэр, прямо на глазах у всего города, с фотографиями главных участников проекта, нисколько не стесняясь, Вы раздаёте последнее побережье, доступное для горожан.
Не зря, не зря Вас в наш город отправили. Вон какая польза чиновникам от Вашего руководства!
Мелочь однако, но давайте вспомним хотя бы парковку на конечной «тройки». Вы же нас всех уверяли, что парковка городская и бесплатная. Письменная информация сохранена и всем доступна. Однако, шлагбаум и поборы за эту парковку второй год спокойно существуют с Вашего молчаливого одобрения. Зато гоняем бабок с морковками-картошками со всех бесплатных площадок. А гости с ближнего зарубежья как торговали, так и торгуют и ничё им не делается. Получается, главное — поделиться с кем надо? А с бабок-то что возьмёшь?
Так и в остальном — дорогу друзьям и родственникам по бердским землям!
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Дубовицкий в Сузуне не мог решить минимальных проблем по мосту и реке
.Известный общественник Федотов Валентин три года за ним ходил и до сих пор в министерство ходит.А речь шла о расчистке русла.И ответы были всегда такие-же :мы рассмотрим,мы обсудим,мы заложим в бюджет,в программы и т.д.Воз и ныне там.и любимая фраза его»Приходите завтра»
А как про лдес слышит или отводы земель ,аж слюни текут у господина Дубовицкого
5 0