Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

-Как у вас красиво! — были первые слова министра природных ресурсов Новосибирской области Александра Дубовицкого, сошедшего с катера после осмотра бердских берегов в субботу, 27 октября.

Александр Васильевич признался, что всегда с удовольствием приезжает в Бердск, где чудесная природа, чистый воздух и гостеприимные люди. Но на этот раз его визит был рабочим. Министру показали бердское побережье Обского моря, которое разрушает вода.

Автор видео Анастасия Солодкова



Александра Дубовицкого и председателя комитета по бюджету Заксобрания Новосибирской области сопровождали мэр Бердска Евгений Шестернин, замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, руководитель бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова и начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.

Николай Егорович как старожил и знаток местной акватории провел своеобразную экскурсию — с воды показал берега, которые катастрофически обрушаются. В основном это побережье Обского моря в так называемом микрорайоновском лесу — от базы «Чайка» до парка отдыха «На камнях».

По словам главы Бердска Евгения Шестернина, берегоукрепление — это очень затратная статься расходов, которую городским бюджетом никогда не покрыть. Вряд ли справится и региональная казна.

-Здесь нужна серьезная федеральная программа, — подчеркнул Евгений Анатольевич, отметив, что оценку степени разрушения береговой полосы должны дать специалисты. — Береговая зона сопряжена с лесным массивом, который мы каждый год теряем. Идет осыпание грунта, и теряем лес. Вот в чем проблема. Лесники говорят: не переживайте за лес — мы его всегда посадим, а переживайте за землю.

Автор видео Анастасия Солодкова



По словам Шестернина, замгубернатора Добовицкий быстро откликнулся на приглашение увидеть воочию масштабы проблемы — он понимает, что вопрос нужно решать, и не сидя в кабинете. Это была ознакомительная поезда, которая дала представление о реальном положении вещей.

Космическая съемка показала, что Бердск теряет примерно 0,2 га за год.

-Конечно, можно на карте смотреть точки изменения береговой полосы. А когда ты сам видишь масштабы проблемы, это совсем по-другому воспринимается, — прокомментировал мэр, отметив, что не случайно на осмотре берегов пригласили руководителя бюджетного комитета регионального парламента, поскольку берегоукрепление требует огромных денег. — Он посмотрел сам и будет убедительным для своих коллег по Заксобранию.

Бердск привлек к себе пристальное внимание в 2018 году подтоплением территории частного сектора. Областное правительство откликнулось, выделив деньги на сооружение дренажной системы. Три дня назад прошли еще одни торги, которые позволили приступить ко второй очереди осушения.

-Чтобы такой непрогнозируемой ситуации не случилось больше в Бердске, уже в части берегов, мы и провели ознакомительную поездку. Теперь слово за специалистами Верхне-Обского бассейнового управления и министерства природных ресурсов. Мы пока сделаем предварительную оценку состояния берегов водохранилища. Мы должны выйти на принятие проектного решения о том, какой перечень работ нам необходимо провести, чтобы предотвратить обрушение берегов, — спрогнозировал Александр Дубовицкий.

Автор видео Анастасия Солодкова



По его словам, Бердск не одинок в своей беде. В Новосибирской области 14 населенных пунктов, которые испытывают похожие проблемы. В трех территориях уже провели необходимые работы по берегоукреплению. Сделали защитные дамбы в Быстровке, Сосновке и поселке Ленинском.

Александр Морозов, глава бюджетного комитета областного Заксобрания, полагает, что региону собственными силами не решить проблему обрушения берегов, на которую требуются миллиарды. Поэтому нужно привлекать частные инвестиции, считает депутат.

-Это очень большие ресурсы. Другое дело, что подходы к решению проблемы могут быть разные. На мой взгляд, пока они крайне неэффективны, устаревшие. Денег всегда мало, а на эти цели их вообще нет. То, чем сказал Александр Васильевич о трех населенных пунктах — это километров шесть. А береговая линия — это сотни километров. И в основном это курортные места. А Бердск — это жемчужина Новосибирской области. И, конечно же, хотелось бы, ее соответствующим образом обустроить. На мой взгляд, здесь должен быть какой-то частно-государственный подход. Государство должно оставить для муниципальных целей какой-то ресурс общедоступности и решения санитарных проблем, все остальное — хотим мы или не хотим, но иного пути нет — должен быть бизнес, — высказался Морозов.

Это должно произойти, если, по его мнению, не найдется каких-либо масштабных федеральных решений. Но спасать бердский берег нужно немедленно — каждый год город теряет два метра береговой полосы, которую поглощает Обское море.

-Проблему нужно решать для будущих поколений. Поэтому девиз такой: «Сохраним берег Бердска на века», — заявил Александр Морозов.

О сроках начала каких-либо работ по берегоукреплению он говорить не берется. Но уверен, что новая команда губернатора, начнет «эту историю».

Автор видео Анастасия Солодкова



Еще одна проблема Бердска, которая стоит не менее остро — уровень водозабора на Новосибирском водохранилище, снабжающего половину города водой. Об этом тоже напомнил министру мэр Шестернин: все связано между собой. Рукотворное море мелеет и Бердску не хватает питьевой воды.

Как пояснил Александр Дубовицкий, одной плотины Новосибирской ГЭС не хватает для сброса воды в водохранилище. Вот когда будет вторая плотина, тогда не нужно будет сбрасывать воду и оголять водозабор:

-Вторая плотина позволит полностью нивелировать все риски и полностью обеспечить Бердск водой.

Высокие берега в Бердске разрушает волна, когда дуют юго-западные ветры, полагает начальник бердского ПСО Николай Ярманов.

-Волноотбойник надо делать, — уверен Николай Егорович.

О том, что смоет в Обское море оставшийся без леса Бердск, говорили ровно год назад на экологическом форуме. Тогда водники предлагали отдавать берега инвесторам или «передвинуть» город. Бердские экологи и чиновники хотят вернуть затопленные территории и остановить разрушение берегов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».