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Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Каждый год Обское море смывает 2 метра бердской суши. Глава бюджетного комитета регионального Заксобрания Александр Морозов предлагает как один из вариантов берегоукрепления на условиях государственно-частном партнерства.(ВИДЕО, ФОТО)

29.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой, Курьер. Среда. Бердск 33 коммент.
 
 

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин и министр природных ресурсов НСО Александр Дубовицкий на бердском побережье

-Как у вас красиво! — были первые слова министра природных ресурсов Новосибирской области Александра Дубовицкого, сошедшего с катера после осмотра бердских берегов в субботу, 27 октября.

Александр Васильевич признался, что всегда с удовольствием приезжает в Бердск, где чудесная природа, чистый воздух и гостеприимные люди. Но на этот раз его визит был рабочим. Министру показали бердское побережье Обского моря, которое разрушает вода.

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Берег недалеко от парка отдыха «На камнях»

Автор видео Анастасия Солодкова

Александра Дубовицкого и председателя комитета по бюджету Заксобрания Новосибирской области сопровождали мэр Бердска Евгений Шестернин, замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, руководитель бердского управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова и начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.

Николай Егорович как старожил и знаток местной акватории провел своеобразную экскурсию — с воды показал берега, которые катастрофически обрушаются. В основном это побережье Обского моря в так называемом микрорайоновском лесу — от базы «Чайка» до парка отдыха «На камнях».

По словам главы Бердска Евгения Шестернина, берегоукрепление — это очень затратная статься расходов, которую городским бюджетом никогда не покрыть. Вряд ли справится и региональная казна.

-Здесь нужна серьезная федеральная программа, — подчеркнул Евгений Анатольевич, отметив, что оценку степени разрушения береговой полосы должны дать специалисты. — Береговая зона сопряжена с лесным массивом, который мы каждый год теряем. Идет осыпание грунта, и теряем лес. Вот в чем проблема. Лесники говорят: не переживайте за лес — мы его всегда посадим, а переживайте за землю.

Автор видео Анастасия Солодкова

По словам Шестернина, замгубернатора Добовицкий быстро откликнулся на приглашение увидеть воочию масштабы проблемы — он понимает, что вопрос нужно решать, и не сидя в кабинете. Это была ознакомительная поезда, которая дала представление о реальном положении вещей.

Космическая съемка показала, что Бердск теряет примерно 0,2 га за год.

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Берег смывает вода

-Конечно, можно на карте смотреть точки изменения береговой полосы. А когда ты сам видишь масштабы проблемы, это совсем по-другому воспринимается, — прокомментировал мэр, отметив, что не случайно на осмотре берегов пригласили руководителя бюджетного комитета регионального парламента, поскольку берегоукрепление требует огромных денег. — Он посмотрел сам и будет убедительным для своих коллег по Заксобранию.

Бердск привлек к себе пристальное внимание в 2018 году подтоплением территории частного сектора. Областное правительство откликнулось, выделив деньги на сооружение дренажной системы. Три дня назад прошли еще одни торги, которые позволили приступить ко второй очереди осушения.

-Чтобы такой непрогнозируемой ситуации не случилось больше в Бердске, уже в части берегов, мы и провели ознакомительную поездку. Теперь слово за специалистами Верхне-Обского бассейнового управления и министерства природных ресурсов. Мы пока сделаем предварительную оценку состояния берегов водохранилища. Мы должны выйти на принятие проектного решения о том, какой перечень работ нам необходимо провести, чтобы предотвратить обрушение берегов, — спрогнозировал Александр Дубовицкий.

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Министр природных ресурсов и экологии НСО Александр Дубовицкий

Автор видео Анастасия Солодкова

По его словам, Бердск не одинок в своей беде. В Новосибирской области 14 населенных пунктов, которые испытывают похожие проблемы. В трех территориях уже провели необходимые работы по берегоукреплению. Сделали защитные дамбы в Быстровке, Сосновке и поселке Ленинском.

Александр Морозов, глава бюджетного комитета областного Заксобрания, полагает, что региону собственными силами не решить проблему обрушения берегов, на которую требуются миллиарды. Поэтому нужно привлекать частные инвестиции, считает депутат.

-Это очень большие ресурсы. Другое дело, что подходы к решению проблемы могут быть разные. На мой взгляд, пока они крайне неэффективны, устаревшие. Денег всегда мало, а на эти цели их вообще нет. То, чем сказал Александр Васильевич о трех населенных пунктах — это километров шесть. А береговая линия — это сотни километров. И в основном это курортные места. А Бердск — это жемчужина Новосибирской области. И, конечно же, хотелось бы, ее соответствующим образом обустроить. На мой взгляд, здесь должен быть какой-то частно-государственный подход. Государство должно оставить для муниципальных целей какой-то ресурс общедоступности и решения санитарных проблем, все остальное — хотим мы или не хотим, но иного пути нет — должен быть бизнес, — высказался Морозов.

Это должно произойти, если, по его мнению, не найдется каких-либо масштабных федеральных решений. Но спасать бердский берег нужно немедленно — каждый год город теряет два метра береговой полосы, которую поглощает Обское море.

-Проблему нужно решать для будущих поколений. Поэтому девиз такой: «Сохраним берег Бердска на века», — заявил Александр Морозов.

О сроках начала каких-либо работ по берегоукреплению он говорить не берется. Но уверен, что новая команда губернатора, начнет «эту историю».

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Александр Морозов, глава бюджетного комитета Заксобрания НСО (на фото — справа)

Автор видео Анастасия Солодкова

Еще одна проблема Бердска, которая стоит не менее остро — уровень водозабора на Новосибирском водохранилище, снабжающего половину города водой. Об этом тоже напомнил министру мэр Шестернин: все связано между собой. Рукотворное море мелеет и Бердску не хватает питьевой воды.

Как пояснил Александр Дубовицкий, одной плотины Новосибирской ГЭС не хватает для сброса воды в водохранилище. Вот когда будет вторая плотина, тогда не нужно будет сбрасывать воду и оголять водозабор:

-Вторая плотина позволит полностью нивелировать все риски и полностью обеспечить Бердск водой.

Высокие берега в Бердске разрушает волна, когда дуют юго-западные ветры, полагает начальник бердского ПСО Николай Ярманов.

-Волноотбойник надо делать, — уверен Николай Егорович.

О том, что смоет в Обское море оставшийся без леса Бердск, говорили ровно год назад на экологическом форуме. Тогда водники предлагали отдавать берега инвесторам или «передвинуть» город. Бердские экологи и чиновники хотят вернуть затопленные территории и остановить разрушение берегов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Частные руки: миллиарды инвесторов спасут от разрушения берега Бердска

Деревья валятся в воду даже с низкого берега в Бердске


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(33) Комментариев

  1. Аноним

    Кусочек обвалился , раздувают из мухи слона

    Thumb up 10 Thumb down 35

  2. Михаил

    Вот и всё, не будет у нас берега. И не смоет его, а просто под видом берегоукрепления растащут землю и берега — под коттеджи, под санатории, под аквапарки с конскими ценами — под что угодно. Когда власть начинает что-то менять — это значит, что снова идёт передел собственности и отстаиваются интересы «бизнеса».

    Thumb up 79 Thumb down 3

  3. Аноним

    Ещё одна схема «честного» отжима. За последние 20 лет минимум 15% леса перешло в собственность.
    Вот такие патриоты с заботой и банкуют. Печально

    Thumb up 61 Thumb down 5

  4. alal

    Я смотрю частные руки уже набережную построили, теперь за берегоукрепление возьмутся

    Thumb up 68 Thumb down 1

  5. Аноним

    У города денег не хватит, у региона денег не хватит, а хватит только у частников.

    А откуда у частников все эти деньги взялись? Получают берег в аренду в городской черте по сколько-то копеек?

    Thumb up 59 Thumb down 1

  6. Moris

    Ну вот ! теперь будет официальный предлог и деньги из бюджета стырить и земли себе у ОВХ отхапать и за деньги допускать к воде «электорат»

    Thumb up 51 Thumb down 3

  7. igk63

    А ГЭС не хочет деньгами поделится?Это же для них это гнилое море создавалось. :(

    Thumb up 39 Thumb down 3

  8. Аноним

    Они обязательно что-нибудь не просчитают правильно (спецов уже не осталось). Ну хоть берег будет укреплён останками их санаториев.

    Thumb up 8 Thumb down 4

  9. Гость

    В названии надо берега заменить на бюджет. Будет такое же враньё, но хоть смешно.

    Thumb up 23 Thumb down 0

  10. Новый мэр

    Федералы научили как народ подготовить,на примере пенсионной реформы

    Thumb up 22 Thumb down 1

  11. nso

    Так вроде же все бердские берега уже укреплены коттеджами и заборами 8)

    Thumb up 32 Thumb down 2

  12. Омоним

    Сначала государство строит водохранилище на глинистой равнине для маломощной ГЭС, а теперь частники должны вкладывать деньги на берегоукрепление.

    Кстати, а кто-нибудь видел берегоукрепление в советское время? Тоже ведь никто ничего не делал.

    Thumb up 8 Thumb down 8

  13. Аноним

    Никто из чиновников не озвучил цену вопроса все говорят не потянем ! Явно пудрят мозги замыливают сознание народу!
    Всего то 5-6км берега отсыпать крупным камнем с Искитимского карьера доставляя баржами -и это не подъёмные деньги Не смешите господа ! Сами они устроились но ведь есть дети внуки и они тоже хотят жить на берегу !

    Thumb up 34 Thumb down 1

    • Аноним

      дык, это проще простого! Но цель-то иная — под тему укрепления берегов, хапнуть береговой зоны, настроить домиков, причалов, продавать все настроенное с наваром! Бизнес ети! 8)

      Thumb up 37 Thumb down 0

  14. Аноним

    «…каждый год город теряет два метра береговой полосы, которую поглощает Обское море.»
    А сколько метров в год поглощают частные инвесторы?

    Thumb up 34 Thumb down 1

  15. Аноним

    А что делать…

    Thumb up 1 Thumb down 8

  16. Аноним

    Главное природа хоть так останется.

    Thumb up 1 Thumb down 18

  17. Аноним

    Береговая черта Бердска с неопределённым статусом, на что и указали разработчики будущего генплана развития города. Оказывается бережок то в ожидании частного инвестора.
    Миллиарды частных денег на укрепление земли — блеф.

    Thumb up 32 Thumb down 0

  18. Аноним

    Пусть хапают. Г.Осин не обращал внимание когда спортивный лагерь Дельфин смывало,а сейчас для себя любимого активизировался. Завод забросил ,туризм решил развивать?

    Thumb up 27 Thumb down 1

  19. аноним

    Очень позабавили. Мечтатели. Частные инвесторы… Миллиарды… С какого перепуга?

    Thumb up 14 Thumb down 2

  20. Аноним

    Владимир Ильич говаривал в таких случаях : «чем хуже, тем лучше», правда пришли не лучше, но иногда просто хочется за шею подержать ( в ответку, за речку, за лес и за будущее — которого нет)

    Thumb up 6 Thumb down 2

  21. YYY

    Я не специалист по берегоукреплению, но по моему мнению надо не выкладывать камнем сплошь весь берег, а сделать вдоль всего размываемого участка такие же кучки из камней как «На камнях» и на водозаборе. Часть берега конечно ещё размоет, но потом размывание остановится и у Бердска образуется ещё несколько километров прекрасного пляжа.

    Thumb up 9 Thumb down 1

  22. Аноним

    Так я и предлагал отсыпать как это сделали при СССР «на камнях» не сплошняком 5-6км а с разрывом50-100м тем более там очень мелко примерно метров 50 от берега и можно применить земснаряд и намыть песку тогда и камня понадобиться меньше » Кто хочет—ищет возможности кто не хочет —ищет причины!»

    Thumb up 7 Thumb down 1

  23. Аноним

    Кто бережок лелеет, тот его и танцует…
    Сначала на р.Бердь «инвесторы-миллиардеры» отмутили доступные полуострова, затем острова. К островам проложили частные дороги, испортили дачникам воду. Следом прибирают: прибрежную акваторию и острова уже на Обском море.

    Thumb up 9 Thumb down 1

  24. Юрий

    «Высокие берега в Бердске разрушает волна, когда дуют юго-западные ветры, полагает начальник бердского ПСО Николай Ярманов.»
    Николай, учите физику.Кориолисова сила разрушает. Это приводит к тому, что у рек подмывается всегда правый берег в северном полушарии и левый – в южном. Эти же причины объясняют неодинаковый износ рельсов железнодорожных путей.

    Thumb up 1 Thumb down 3

    • Аноним

      Вода в водохранилище у берега стоячая, какие силы Кориолиса. Про них можно говорить если объекты движутся или вода течёт.

      Thumb up 1 Thumb down 2

  25. Коренной житель

    Господина Дубовицкого Шимкив и воткнул на эту должность,разойдётся теперь всё. Берегоукрепление-это для отвода глаз.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  26. Зима

    «-Как у вас красиво! — были первые слова министра природных ресурсов Новосибирской области Александра Дубовицкого» — ключевые слова министра.
    Теперь от наших берегов останутся рожки да ножки. Раз САМ министр захотел бережок захапать, так кто ж ему откажет!
    По результатам комментариев бердчан ежу понятно, что никто не сомневается, чем закончится визит министра. Вот, г-н мэр, прямо на глазах у всего города, с фотографиями главных участников проекта, нисколько не стесняясь, Вы раздаёте последнее побережье, доступное для горожан.
    Не зря, не зря Вас в наш город отправили. Вон какая польза чиновникам от Вашего руководства!
    Мелочь однако, но давайте вспомним хотя бы парковку на конечной «тройки». Вы же нас всех уверяли, что парковка городская и бесплатная. Письменная информация сохранена и всем доступна. Однако, шлагбаум и поборы за эту парковку второй год спокойно существуют с Вашего молчаливого одобрения. Зато гоняем бабок с морковками-картошками со всех бесплатных площадок. А гости с ближнего зарубежья как торговали, так и торгуют и ничё им не делается. Получается, главное — поделиться с кем надо? А с бабок-то что возьмёшь?
    Так и в остальном — дорогу друзьям и родственникам по бердским землям!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  27. Коренной житель

    Дубовицкий в Сузуне не мог решить минимальных проблем по мосту и реке
    .Известный общественник Федотов Валентин три года за ним ходил и до сих пор в министерство ходит.А речь шла о расчистке русла.И ответы были всегда такие-же :мы рассмотрим,мы обсудим,мы заложим в бюджет,в программы и т.д.Воз и ныне там.и любимая фраза его»Приходите завтра»
    А как про лдес слышит или отводы земель ,аж слюни текут у господина Дубовицкого

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