Умер получивший на пожаре 80% ожогов тела пенсионер в Бердске

Еще одной жертвой огненной стихии стал 66-летний житель Бердска. Сегодня, 22 ноября, он скончался в реанимации бердской горбольницы. По словам начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Николая Степоненкова, пострадавший в пожаре получил ожоги 80% тела. Материалы по пожару переданы в СК, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Степоненков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 21 ноября загорелась квартира в 9-этажном жилом доме №4/5 по ул. Боровой. В результате пожара в квартире огнем повреждены домашние вещи, мебель. Из дома эвакуировали 13 человек. В пожаре пострадал 66-летний жилец квартиры. Он был доставлен в бердскую ЦГБ.

На пожаре вместе с огнеборцами работали сотрудники бердского поисково-спасательного отряда (ПСО). Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин, спасатели прибыли на место, когда пожарные уже локализовали возгорание. Они транспортировали получившего ожоги пенсионера до кареты скорой помощи.

Пожар произошел в помещении двухкомнатной квартиры, где жил пострадавший. Очаг возгорания находился в районе дивана, на котором он спал, рассказал Степоненков.

Причины пожара, повлекшего смерть человека, будут выяснять сотрудники СК.

С начала года в Бердске зарегистрировано 90 пожаров, на которых погибли четыре человека. Основные причины возгорания — короткое замыкание электрооборудования, работающего в аварийном режиме. За аналогичный период 2017 года в городе произошло 68 пожаров.