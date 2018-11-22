Спасли пенсионера из горящей квартиры пожарные в Бердске

Пожар произошел в среду вечером в многоэтажном доме в Молодежном микрорайоне Бердска, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области

21 ноября в 21:36 в Бердске загорелась квартира в 9-этажном жилом доме №4/5 по ул. Боровой. В результате пожара в квартире огнем повреждены домашние вещи, мебель.

Личным составом пожарной охраны из квартиры спасен 66-летний мужчина.

-Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший доставлен в ЦГБ Бердска. Из подъезда по лестничным маршам эвакуированы 13 человек, они не пострадали, — уточнили в спасательном ведомстве.

В 22:40 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава.