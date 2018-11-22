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Спасли пенсионера из горящей квартиры пожарные в Бердске

Пострадавшего госпитализировали. Из-за пожара и задымления в подъезде 9-этажки в микрорайоне Молодежном эвакуировали 13 человек. Квартира выгорела изнутри.

22.11.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Спасли пенсионера из горящей квартиры пожарные в Бердске

Пожар уничтожает имущество и, самое главное, жизни

Пожар произошел в среду вечером в многоэтажном доме в Молодежном микрорайоне Бердска, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области

21 ноября в 21:36 в Бердске загорелась квартира в 9-этажном жилом доме №4/5 по ул. Боровой. В результате пожара в квартире огнем повреждены домашние вещи, мебель.

Личным составом пожарной охраны из квартиры спасен 66-летний мужчина.

-Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший доставлен в ЦГБ Бердска. Из подъезда по лестничным маршам эвакуированы 13 человек, они не пострадали, — уточнили в спасательном ведомстве.

В 22:40 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава.


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