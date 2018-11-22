На 12 млн рублей больше хочет потратить на содержание дорог до 2021 года власть Бердска

Прогноз развития Бердска включает в себя 16 основных блоков и 25 подпунктов показателей
На электронном портале «Управление» продолжается обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Бердска, который состоит из 16 основных блоков и 25 подпунктов показателей социально-экономического развития Бердска.
В рамках проекта горожанам предложено обсудить прогноз содержания и ремонта автомобильных дорог до 2021 года. Главная задача развития этого направления, по мнению экономистов горадминистрации – снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах.
Ради этих целей чиновники предлагают обеспечить содержание и ремонт дорог, проездов и внутриквартальных территорий, совершенствовать организацию дорожного движения на автомобильных дорогах, соблюдать паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Для реализации поставленных задач власть Бердска предлагает реализовать 6 программ. Это муниципальные программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы», «Формирование современной среды города Бердска на 2018-2022 годы» и «Благоустройство города Бердска на 2015-2020 годы».
Государственные программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» и «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», а также приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В списке значится и государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Планируется, что воплощение в жизнь этих программ в ближайшие три года должны уменьшить финансирование на организацию безопасности движения с 16 407 100 до 10 412 800 рублей и текущий ремонт дорог с 24 600 000 до 17 990 800 рублей. Увеличатся статьи расходов на содержание автодорог с 35 329 400 до 47 698 100 рублей, погрузку и вывоз снега с 11 181 300 до 15 000 900 рублей, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям с 1 744 300 до 2 000 000 рублей.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020-2021 годы началось 19 ноября и продлиться по 3 декабря 2018 года. Желающие обсудить прогнозное развитие Бердска, могут оставить свое предложение на интернет-портале пройдя по ссылке.
Ссылка приведет вас на сайт государственно автоматизированной информационной системы «Управление». В поисковой строке необходимо вписать — Бердск. После, в появившемся окне справа, нажмите на кнопку «внести предложение». Здесь же вы можете ознакомиться с прогнозом социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Это что?! 12 000 100 рублей уйдет на дороги аж!!!
0 1
Не 12млн, а на 12млн больше. Беда с вами…
Но я, хотя и автомобилист, очень скептически отношусь к увеличению трат на дороги. Ежегодно закапываем миллионы без видимого толка. При этом невозможно попасть в поликлинику, подышать чистым воздухом во дворе и тд. Предлагаю унять крикунов, которые считают, что качество жизни зависит от состояния дорог.
После приезда из Новосибирска аварии на спокойных улицах Бердска просто бесят. В городе, который можно пересеч за 15 мин аварии в основном происходят из-за попытки проскочить на красный/желтый торопыгами, а вовсе не из-за качества дорог.
1 0