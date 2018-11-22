На 12 млн рублей больше хочет потратить на содержание дорог до 2021 года власть Бердска

На электронном портале «Управление» продолжается обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Бердска, который состоит из 16 основных блоков и 25 подпунктов показателей социально-экономического развития Бердска.

В рамках проекта горожанам предложено обсудить прогноз содержания и ремонта автомобильных дорог до 2021 года. Главная задача развития этого направления, по мнению экономистов горадминистрации – снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажирских перевозок на автомобильных дорогах.

Ради этих целей чиновники предлагают обеспечить содержание и ремонт дорог, проездов и внутриквартальных территорий, совершенствовать организацию дорожного движения на автомобильных дорогах, соблюдать паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для реализации поставленных задач власть Бердска предлагает реализовать 6 программ. Это муниципальные программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы», «Формирование современной среды города Бердска на 2018-2022 годы» и «Благоустройство города Бердска на 2015-2020 годы».

Государственные программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» и «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», а также приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В списке значится и государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Планируется, что воплощение в жизнь этих программ в ближайшие три года должны уменьшить финансирование на организацию безопасности движения с 16 407 100 до 10 412 800 рублей и текущий ремонт дорог с 24 600 000 до 17 990 800 рублей. Увеличатся статьи расходов на содержание автодорог с 35 329 400 до 47 698 100 рублей, погрузку и вывоз снега с 11 181 300 до 15 000 900 рублей, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям с 1 744 300 до 2 000 000 рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020-2021 годы началось 19 ноября и продлиться по 3 декабря 2018 года. Желающие обсудить прогнозное развитие Бердска, могут оставить свое предложение на интернет-портале пройдя по ссылке.

Ссылка приведет вас на сайт государственно автоматизированной информационной системы «Управление». В поисковой строке необходимо вписать — Бердск. После, в появившемся окне справа, нажмите на кнопку «внести предложение». Здесь же вы можете ознакомиться с прогнозом социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.