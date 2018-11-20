КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ком 43 кв.м. Первомайская
Продам 1к Первомайская 125а
продам трехкомнатную квартиру
продам трехкомнатную квартиру
продам трехкомнатную квартиру
продам трехкомнатную квартиру
Продам 5 к.кв. Большевистская, двухуровневую кварт
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Все меньше и меньше свободных денег у россиян

СМИ: сильный пол в России — женщины, а не мужчины

Пять иностранцев-нелегалов выдворили из Бердска

За утапливаемую таксу извинился Рогозин

Кровавая находка: мешок с останками обнаружили в мусорном баке в Бердске

США голосуют против россиянина в должности главы Интерпола

Защитят от вандалов щиты на аллее Славы рядом с McDonald’s в Бердске

Меньше стали доверять Госдуме и Совету федерации жители России

Переобучение предпенсионеров неэффективным назвали эксперты

13 дней на обсуждение прогноза развития города дала власть Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


13 дней на обсуждение прогноза развития города дала власть Бердска

Чиновники предложили обсуждать проект на электронном портале «Управление» с 19 ноября по 3 декабря 2018 года.

20.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
13 дней на обсуждение прогноза развития города дала власть Бердска

Свое пожелание о развитие города вы можете оставит, пройдя по ссылке

Общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020-2021 годы началось 19 ноября и продлиться по 3 декабря 2018 года. Желающие обсудить прогнозное развитие Бердска, могут оставить свое предложение на интернет-портале пройдя по ссылке.

Ссылка приведет вас на сайт государственно автоматизированной информационной системы «Управление». В поисковой строке необходимо вписать — Бердск. После, в появившемся окне справа, нажмите на кнопку «внести предложение». Здесь же вы можете ознакомиться с прогнозом социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.

Власть города инициировала публичные обсуждения проекта, чтобы обеспечить открытость и доступности информации в соответствии с постановлением администрации Бердска об утверждении правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Бердска с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования.

Прогноз сформирован в целях повышения уровня и качества жизни населения города и в соответствии с утвержденной Советом депутатов Стратегией и Комплексной программой социально-экономического развития города до 2025 года. Прогноз включает в себя 16 основных блоков и 25 подпунктов показателей социально-экономического развития Бердска.


Что входит в прогноз социально-экономического развития Бердска:

I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Бердска за период 2016-2018 годов

II. Оценка факторов и ограничений экономического роста города Бердска на среднесрочный период

III. Приоритеты социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

IV. Целевые показатели прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

V. Экономическое развитие

1. Повышение финансовой устойчивости бюджета города
2. Развитие промышленного производства
3. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (СМиСП)
4. Развитие инвестиционной деятельности
5. Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, услугами связи
6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
7. Содержание и ремонт автомобильных дорог
8. Организация строительства. Создание условий для жилищного строительства
9. Обеспечение граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями
10. Организация электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и содержание муниципального жилищного фонда
11. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
12. Организация благоустройства и озеленения
13. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
14. Организация размещения рекламных конструкций

VI. Развитие муниципального сектора экономики

1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
2. Осуществление земельного контроля за использованием земель
3. Формирование и содержание муниципального архива
4. Организация предоставления муниципальных услуг
5. Контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений

VII. Социальное развитие

1. Регулирование трудовых отношений
2. Социальная поддержка населения
3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, организация предоставления дополнительного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время
4. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
5. Создание условий для оказания медицинской помощи
6. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
7. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью
8. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

VIII. Охрана окружающей среды

IX. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

X. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

XI. Осуществление мер по противодействию коррупции

XII. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке

XIII. Привлечение потенциала городского сообщества к решению социально-экономических задач города. Повышение социальной активности граждан

XIV. Основные параметры муниципальных программ города Бердска

XV. Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2019-2021 годах

XVI. Планируемое создание новых и расширение действующих производств в 2019-2021 годах


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отказались строить ливневку за 1,4 млн рублей бизнесмены Бердска НГУ приглашает жителей Бердска 24 ноября на научную вечеринку   Все меньше и меньше свободных денег у россиян

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА!!!!
Туристическое агентство "Пегас туристик"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика