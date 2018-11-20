13 дней на обсуждение прогноза развития города дала власть Бердска

Общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020-2021 годы началось 19 ноября и продлиться по 3 декабря 2018 года. Желающие обсудить прогнозное развитие Бердска, могут оставить свое предложение на интернет-портале пройдя по ссылке.

Ссылка приведет вас на сайт государственно автоматизированной информационной системы «Управление». В поисковой строке необходимо вписать — Бердск. После, в появившемся окне справа, нажмите на кнопку «внести предложение». Здесь же вы можете ознакомиться с прогнозом социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.

Власть города инициировала публичные обсуждения проекта, чтобы обеспечить открытость и доступности информации в соответствии с постановлением администрации Бердска об утверждении правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Бердска с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования.

Прогноз сформирован в целях повышения уровня и качества жизни населения города и в соответствии с утвержденной Советом депутатов Стратегией и Комплексной программой социально-экономического развития города до 2025 года. Прогноз включает в себя 16 основных блоков и 25 подпунктов показателей социально-экономического развития Бердска.



Что входит в прогноз социально-экономического развития Бердска:

I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Бердска за период 2016-2018 годов

II. Оценка факторов и ограничений экономического роста города Бердска на среднесрочный период

III. Приоритеты социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

IV. Целевые показатели прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

V. Экономическое развитие

1. Повышение финансовой устойчивости бюджета города

2. Развитие промышленного производства

3. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (СМиСП)

4. Развитие инвестиционной деятельности

5. Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, услугами связи

6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

7. Содержание и ремонт автомобильных дорог

8. Организация строительства. Создание условий для жилищного строительства

9. Обеспечение граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями

10. Организация электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и содержание муниципального жилищного фонда

11. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

12. Организация благоустройства и озеленения

13. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

14. Организация размещения рекламных конструкций

VI. Развитие муниципального сектора экономики

1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности

2. Осуществление земельного контроля за использованием земель

3. Формирование и содержание муниципального архива

4. Организация предоставления муниципальных услуг

5. Контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений

VII. Социальное развитие

1. Регулирование трудовых отношений

2. Социальная поддержка населения

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, организация предоставления дополнительного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время

4. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

5. Создание условий для оказания медицинской помощи

6. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

7. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью

8. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

VIII. Охрана окружающей среды

IX. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

X. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

XI. Осуществление мер по противодействию коррупции

XII. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке

XIII. Привлечение потенциала городского сообщества к решению социально-экономических задач города. Повышение социальной активности граждан

XIV. Основные параметры муниципальных программ города Бердска

XV. Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2019-2021 годах

XVI. Планируемое создание новых и расширение действующих производств в 2019-2021 годах