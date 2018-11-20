13 дней на обсуждение прогноза развития города дала власть Бердска

Свое пожелание о развитие города вы можете оставит, пройдя по ссылке
Общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020-2021 годы началось 19 ноября и продлиться по 3 декабря 2018 года. Желающие обсудить прогнозное развитие Бердска, могут оставить свое предложение на интернет-портале пройдя по ссылке.
Ссылка приведет вас на сайт государственно автоматизированной информационной системы «Управление». В поисковой строке необходимо вписать — Бердск. После, в появившемся окне справа, нажмите на кнопку «внести предложение». Здесь же вы можете ознакомиться с прогнозом социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.
Власть города инициировала публичные обсуждения проекта, чтобы обеспечить открытость и доступности информации в соответствии с постановлением администрации Бердска об утверждении правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Бердска с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования.
Прогноз сформирован в целях повышения уровня и качества жизни населения города и в соответствии с утвержденной Советом депутатов Стратегией и Комплексной программой социально-экономического развития города до 2025 года. Прогноз включает в себя 16 основных блоков и 25 подпунктов показателей социально-экономического развития Бердска.
Что входит в прогноз социально-экономического развития Бердска:
I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Бердска за период 2016-2018 годов
II. Оценка факторов и ограничений экономического роста города Бердска на среднесрочный период
III. Приоритеты социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
IV. Целевые показатели прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
V. Экономическое развитие
1. Повышение финансовой устойчивости бюджета города
2. Развитие промышленного производства
3. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (СМиСП)
4. Развитие инвестиционной деятельности
5. Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания, услугами связи
6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
7. Содержание и ремонт автомобильных дорог
8. Организация строительства. Создание условий для жилищного строительства
9. Обеспечение граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями
10. Организация электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и содержание муниципального жилищного фонда
11. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
12. Организация благоустройства и озеленения
13. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
14. Организация размещения рекламных конструкций
VI. Развитие муниципального сектора экономики
1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
2. Осуществление земельного контроля за использованием земель
3. Формирование и содержание муниципального архива
4. Организация предоставления муниципальных услуг
5. Контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений
VII. Социальное развитие
1. Регулирование трудовых отношений
2. Социальная поддержка населения
3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, организация предоставления дополнительного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время
4. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
5. Создание условий для оказания медицинской помощи
6. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
7. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью
8. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
VIII. Охрана окружающей среды
IX. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
X. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
XI. Осуществление мер по противодействию коррупции
XII. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
XIII. Привлечение потенциала городского сообщества к решению социально-экономических задач города. Повышение социальной активности граждан
XIV. Основные параметры муниципальных программ города Бердска
XV. Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2019-2021 годах
XVI. Планируемое создание новых и расширение действующих производств в 2019-2021 годах