Областное правительство проверило температуру в школе №11 Бердска

Правительство Новосибирской области оперативно отреагировало на публикацию «Курьер. Среда. Бердск» о низкой температуре в бердской школе №11. На следующий день, 20 ноября, пришло электронное письмо из регионального министерства ЖКХ и энергетики.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вчера 19 ноября родительница школьницы пожаловалась на холод в некоторых кабинетах школы. По ее словам, дети примерзали в учебных кабинетах к стульям. В областном правительстве после проверки факта нашли ситуацию иной.

-В школе №11 установлено автоматическое регулирование расхода тепловой энергии согласно температуры наружного воздуха. 19 ноября 2018 года, при сборе информации о температурном режиме в школе было установлено, что в отдельных помещениях зафиксирована температура +190С. Согласно СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах должна составлять 18-240С. Из объяснений директора МБОУ СОШ № 11 Н. М. Репренцева, информация, приведенная в публикации средств массовой информации, что в классах +16 0С не подтвердилась, — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

В министерстве ЖКХ и энергетики отметили, что 19 ноября была проведена чистка фильтров на тепловом узле школы. В настоящее время температурный режим в помещениях, где занимаются дети, в пределах нормы.

— Глава Бердска Евгений Шестернин держит этот вопрос на личном контроле, — заверили в правительстве Новосибирской области.