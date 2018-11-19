Замерзают ученики в школе №11 Бердска при теплой погоде

Родители учеников бердской школы №11 сегодня, 19 ноября, пожаловались на холод в школьных кабинетах.

-В школе сейчас 16 градусов тепла. Вызывали КБУ, там сказали, что все хорошо. А дети мерзнут. В Роспотребнадзор не можем дозвониться. Дочь позвонила, сказала, что у нее попа к стулу примерзает. Но уроки, между тем, не сокращают, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама одной из учениц на условиях анонимности.

Она отметила, что бить тревогу первой начала классный руководитель, которая беспокоится за здоровье детей, вынужденных сидеть холодных кабинетах.

-У нас в классе и так несколько человек уже простудились и пропускают школу по болезни, — сообщили мама школьницы.

Директор школы №11 Николай Репренцев знает о низкой температуре в учебном заведении. Но, говорит, в реальности температура составляет 19 градусов. Он понимает, что это некомфортно детям после домашних 24-х, но это не ниже норматива, поэтому предпринимать коммунальщики ничего не будут.

-Да, 19 градусов в школе сегодня. Мы проверяем температуру каждое утро в 8.00. Мы прошли с завхозом все этажи и замерили. Я пригласил инженера из обслуживающей организации, но он сделать ничего не может — теплоноситель слабый. Мы и в прошлом году при 19-20 градусах учились, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Михайлович.

По его словам, система теплоподачи в школу устроена так, что чес ниже температура наружного воздуха, тем теплее в школьных кабинетах и коридорах. Так устроена теплосистема: когда на улице минус 10, в школе 19, при минус 20, в кабинетах 22 тепла.

-Заглушка открыта на полную, шайбу вообще убрали. Подход тепла к школе ничтожный. Рядом детский сад №21. У него теплоноситель на входе 92 градуса, у нас — 63, — констатировал Репренцев. — В КБУ говорят, звоните, когда температура в классах опустится ниже 16 градусов тепла.

Для сокращения уроков пока нет основания, завил директор школы. Кроме того, он не может отпустить детей по домам, без ведома родителей и без уважительной причины.

Детям некоторые учителя разрешили сидеть в куртках. Но Николай Репренцев уверен, что через час-другой в школе потеплеет естественным путем — от большого скопления народа. На улице в Бердске сейчас 11 градусов мороза.