Замерзают ученики в школе №11 Бердска при теплой погоде

Родители учеников бердской школы №11 сегодня, 19 ноября, пожаловались на холод в школьных кабинетах.
-В школе сейчас 16 градусов тепла. Вызывали КБУ, там сказали, что все хорошо. А дети мерзнут. В Роспотребнадзор не можем дозвониться. Дочь позвонила, сказала, что у нее попа к стулу примерзает. Но уроки, между тем, не сокращают, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама одной из учениц на условиях анонимности.
Она отметила, что бить тревогу первой начала классный руководитель, которая беспокоится за здоровье детей, вынужденных сидеть холодных кабинетах.
-У нас в классе и так несколько человек уже простудились и пропускают школу по болезни, — сообщили мама школьницы.
Директор школы №11 Николай Репренцев знает о низкой температуре в учебном заведении. Но, говорит, в реальности температура составляет 19 градусов. Он понимает, что это некомфортно детям после домашних 24-х, но это не ниже норматива, поэтому предпринимать коммунальщики ничего не будут.
-Да, 19 градусов в школе сегодня. Мы проверяем температуру каждое утро в 8.00. Мы прошли с завхозом все этажи и замерили. Я пригласил инженера из обслуживающей организации, но он сделать ничего не может — теплоноситель слабый. Мы и в прошлом году при 19-20 градусах учились, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Михайлович.
По его словам, система теплоподачи в школу устроена так, что чес ниже температура наружного воздуха, тем теплее в школьных кабинетах и коридорах. Так устроена теплосистема: когда на улице минус 10, в школе 19, при минус 20, в кабинетах 22 тепла.
-Заглушка открыта на полную, шайбу вообще убрали. Подход тепла к школе ничтожный. Рядом детский сад №21. У него теплоноситель на входе 92 градуса, у нас — 63, — констатировал Репренцев. — В КБУ говорят, звоните, когда температура в классах опустится ниже 16 градусов тепла.
Для сокращения уроков пока нет основания, завил директор школы. Кроме того, он не может отпустить детей по домам, без ведома родителей и без уважительной причины.
Детям некоторые учителя разрешили сидеть в куртках. Но Николай Репренцев уверен, что через час-другой в школе потеплеет естественным путем — от большого скопления народа. На улице в Бердске сейчас 11 градусов мороза.
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А в чем проблема открыть окно, охладить кабинет без учеников до 10 градусов, замерить температуру и честно позвонить сказать что в кабинетах 10 градусов тепла?
При таком теплоносителе невозможно проветривать помещения — они не прогреются после проветривания.
Как бы мне не понятна позиция директора школы. Есть нормы тепла, по которым на входе должна быть определенная температура. Если ее нет — я бы на месте директора после получения ответа от КБУ мол звоните когда будет 16 (то есть уже холодно и нельзя дальше продолжать учебный процесс) позвонил бы в МЧС и прокуратуру.
А так же лично бы сходил в администрацию к мэру задать вопрос — а не охренели ли в КБУ?
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Там проблема наверное в том, что трубы по которым теплоноситель идет от цтп до школы идут по улице, и когда на улице не сильно холодно, вода не сильно нагревается в цтп и успевает остыть в трубе, а когда холодно на улице теплоноситель горячий, и не успевает остыть
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А в столовой вообще, извините, дубак. По другому не скажешь. Дико холодно. И причём всегда,при любой температуре
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БЕРДСК постепенно будет погружаться в фекалии по той же причине по которой и проблемы с отоплением. Ребята давайте посмотрим правде в глаза ни одной новой школы со времён ссср в Бердске не построен. Нам постоянно твердят по зомбоящику что Россия впереди планеты всей. Где??? Может человек шалман прокомментирует ситуацию?
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И зачем новые детсады и школы было строить если детей было меньше чем раньше. Голову то включайте. Сейчас снова начали строить по мере потребностей.
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«Директор школы №11 Николай Репренцев знает о низкой температуре в учебном заведении. Но, говорит, в реальности температура составляет 19 градусов. Он понимает, что это некомфортно детям после домашних 24-х, но это не ниже норматива, поэтому предпринимать коммунальщики ничего не будут.» — странная позиция директора школы. Он должен отстаивать интересы школы — учеников и учителей, а не выступать адвокатом КБУ. При температуре воздуха минус 11 градусов на вход школы должна приходить температура минимум 69 градусов. И дело директора требовать, а не просить. Писать надо в КБУ копию мэру и Захарову. И поглядим чего ответят. Еще надо посмотреть хватает ли объёма теплоносителя. При температуре ниже нормативной в помещении наступает административная ответственность для КБУ, но это не значит что можно совершенно забыть о правилах теплоснабжения (их пока никто не отменял).
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Да и про воздухообмен в школах забывают, пластиковых окон понавтыкали, а о приточно- вытяжной вентиляции ни кто не думает.А там нормативы по воздухообмену- мама не горюй! А при 19 градусах, ясно, что ни кто проветривать класс не будет! «Но Николай Репренцев уверен, что через час-другой в школе потеплеет естественным путем — от большого скопления народа.» А что концентрация углекислого газа повышена и кислорода мало, на это наплевать!
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Аноним. У которого мало сейчас детей в Бердске. Заведи хотяб одного ребёнка сходи в садик и получить место и в школу забеги заодно посмотри количество классов. Клоун диванный
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