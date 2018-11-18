Фекальный потоп: Коммунальная авария грозит отключением воды во всем Микрорайоне Бердска
Но в воскресенье решили не перекрывать воду, поскольку бердчане находятся дома. Сейчас выясняют, кому принадлежит прорванная канализация — муниципалитету или застройщику Белокаменного.(ВИДЕО, ФОТО)
18.11.2018Автор: Анастасия СолодковаФото: Жителей первого подъезда дома №20А на ул. Рогачева8 коммент.
Около полудня в воскресенье начались работы на месте коммунальной аварии на ул. Рогачева
С полудня 18 ноября бердские коммунальные службы начали выяснять, кому принадлежит коллектор, на котором вечером в субботу произошел прорыв. Фекальные воды вытекли наружу, затопив дорогу и остановку «Дом ветеранов» на ул. Рогачева, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Местные жители жалуются на отвратительный канализационный запах по всей округе.
Улицу Рогачева в Бердске затопили фекалии
Вечером 17 ноября житель первого подъезда дома №20А на ул. Рогачева снял видео на месте коммунальной аварии.
Утром в воскресенье на место происшествия выехали коммунальщики города, застройщика Белокаменного, представители управления гражданской защиты мэрии и замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас выясняют, кому принадлежит коллектор, который прорвало накануне.
-Есть два варианта: либо это самотечный коллектор, который идет от микрорайона Белокаменного, либо городской. Если городской, то дефект произошел на том участке, где летом велись работы. На какой нитке, узнаем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.
По его словам, если окажется, что «порвался» коллектор, идущий от кирзавода, то ремонтировать будет собственник — застройщик Белокаменного микрорайона. Если выяснится, что прорвало муниципальный коллектор, ликвидировать аварию предстоит Комбинату бытовых услуг.
Почему случился прорыв, пока сказать сложно. Возможно, виноват подрядчик, ремонтировавший провалившийся городской коллектор летом прошлого года. Ему тогда и предъявят претензии, поскольку есть гарантийные сроки.
— Трубы имеют свойство изнашиваться, может был дефект какой-то детали, — рассуждает Захаров, отметив, что пока канализационные воды вытекают наружу.
Чтобы это остановить, нужно отключить воду. Но пока власти на это не решаются.
— Люди-то дома, как перекрывать. Сейчас определяем, что делать. пока не знаю, будем ли сегодня копать. Но если копать, надо отключать воду. Сейчас это крайнее неудобство для людей, которые в воскресенье находятся дома. В понедельник утром люди пойдут на работу, будет уже полегче, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.
По его предположениям, масштабы отключения всякой воды — и горячей, и холодной, — зависят от принадлежности дырявого коллектора. Если это муниципальная труба, то обезвоженными останутся жители всего микрорайона. Если же канализация принадлежит частнику, под отключение попадет часть Южного микрорайона и Белокаменный, которые «сидят» на этом коллекторе.
Коллектор на участке у дома №20А на ул. Рогачева ремонтировали летом 2017 года, когда грунт и тротуар над ним ушел под землю, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но с тех пор канализация периодически дает о себе знать.
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Не прошло и десяти лет,как прошла рерганизация Бердского водоканала путём присоединения его к К Б У и результат налицо,фекалии текут не по труба,а по дорогам. Все горе- реформаторы в шоколаде и забили на город Бердск по полной программе. На смену им пришли ставленники области и бывшие швейники,интесы которых далеки от проблем Бердска.
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Не знают чья труба в отставку немедленно.
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Живу недалеко от этого места! Слава Богу на достаточном расстоянии от запаха! Скажу одно — порыв на этом месте каждый год (иногда 2 раза в год) вот уже лет 5-6 подряд! Доблестному КБУ на этом месте надо поставить памятник из того что течёт! А администрации города дружно уйти в отставку по причине не соответствия занимаемым должностям и растрате средств городского бюджета на услуги не отвечающие качеству! Хотя о чем это я…не в Америке же живём…размечтался!
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В очередной раз руководсто города включает дуру,занимаясь поисками принадлежности трубы. Однозначно труба муниципальная,а ленивые чиновники вместе с руководством предприятия протягивают время,чтобы не организовывать работу в выходной день,да, наверняка и бригаду рабочих сформировать уже некем,поскольку досокращались практически до нуля. Стыдоба.
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Ну, организуют они работу в выходной день, отключат воду, так взвоет половина города. Начнем возмущаться, почему понедельника не подождали.
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Отключать однозначно,так как идет подмыв неутрамбованного грунта в местах недавнего ремонта на Рогачева,нас с вами ждет говнянный коллапс и это не является преувеличением.
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Вы думаете, все без исключения это поймут и примут? Говняный коллапс случился на Рогачева. У остальных пока не воняет Сейчас всем далеко по фигу, что происходит в соседнем дворе. Лишь бы у меня все было хорошо. А там, хоть потоп. Как бы это грустно не было, это так.
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В выходной день-оплата в 2м размере а если нет то никого не заставишь даже по новому ТК !
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