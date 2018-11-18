Фекальный потоп: Коммунальная авария грозит отключением воды во всем Микрорайоне Бердска

С полудня 18 ноября бердские коммунальные службы начали выяснять, кому принадлежит коллектор, на котором вечером в субботу произошел прорыв. Фекальные воды вытекли наружу, затопив дорогу и остановку «Дом ветеранов» на ул. Рогачева, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Местные жители жалуются на отвратительный канализационный запах по всей округе.

Вечером 17 ноября житель первого подъезда дома №20А на ул. Рогачева снял видео на месте коммунальной аварии.

Утром в воскресенье на место происшествия выехали коммунальщики города, застройщика Белокаменного, представители управления гражданской защиты мэрии и замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас выясняют, кому принадлежит коллектор, который прорвало накануне.

-Есть два варианта: либо это самотечный коллектор, который идет от микрорайона Белокаменного, либо городской. Если городской, то дефект произошел на том участке, где летом велись работы. На какой нитке, узнаем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, если окажется, что «порвался» коллектор, идущий от кирзавода, то ремонтировать будет собственник — застройщик Белокаменного микрорайона. Если выяснится, что прорвало муниципальный коллектор, ликвидировать аварию предстоит Комбинату бытовых услуг.

Почему случился прорыв, пока сказать сложно. Возможно, виноват подрядчик, ремонтировавший провалившийся городской коллектор летом прошлого года. Ему тогда и предъявят претензии, поскольку есть гарантийные сроки.

— Трубы имеют свойство изнашиваться, может был дефект какой-то детали, — рассуждает Захаров, отметив, что пока канализационные воды вытекают наружу.

Чтобы это остановить, нужно отключить воду. Но пока власти на это не решаются.

— Люди-то дома, как перекрывать. Сейчас определяем, что делать. пока не знаю, будем ли сегодня копать. Но если копать, надо отключать воду. Сейчас это крайнее неудобство для людей, которые в воскресенье находятся дома. В понедельник утром люди пойдут на работу, будет уже полегче, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

По его предположениям, масштабы отключения всякой воды — и горячей, и холодной, — зависят от принадлежности дырявого коллектора. Если это муниципальная труба, то обезвоженными останутся жители всего микрорайона. Если же канализация принадлежит частнику, под отключение попадет часть Южного микрорайона и Белокаменный, которые «сидят» на этом коллекторе.

Коллектор на участке у дома №20А на ул. Рогачева ремонтировали летом 2017 года, когда грунт и тротуар над ним ушел под землю, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но с тех пор канализация периодически дает о себе знать.