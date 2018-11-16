Два моста «Микрорайон-Раздольный» и «Центр-Юг» в Бердске возведут по генплану

Генплан Бердска пытаются поменять уже несколько лет
Обсуждала материалы по обоснованию проекта генерального плана Бердска, проектировкой которого занимается новосибирский «СибНИИ градостроительства», комиссия по его утверждению вчера, 15 ноября.
Разработчик генплана Светлана Аникина сообщила, что в связи с ростом жилищного строительства и развитием города, чтобы избежать транспортную загруженность и повысить пропускную способность улиц, основным направлением в развитии транспортной инфраструктуры стали продление улиц Горького и Первомайской.
-Предполагается формирование дополнительных дорог для выхода на бердское шоссе в районе микрорайона Северного, Нового поселка и Речкуновки. Предлагается продлить улицу Комсомольскую как магистраль общегородского значения. Улицу Ленина — до федеральной трассы. Кроме этого генпланом предусмотрена транспортная развязка в этом месте, для улучшения транспортных потоков в сторону Искитима, — рассказала Аникина.
Она отметила, что в будущем улицы Первомайская и Горького станут общегородскими магистралями. Запроектировано и продление улицы Лунной для связи микрорайона Раздольного с югом города, а также мост соединит центр и юг города.
— У нас есть документ, который был разработан в прошлом году по заданию Министерства строительства Новосибирской области — Комплексная транспортная схема Новосибирской агломерации. Эта работа уже сдана и там, в соответствии с комплексной схемой, в районе железнодорожного вокзала Бердска, пересечении улиц Горького и бердского шоссе, предполагается крупный транспортно-пересадочный узел. Это на перспективу, конечно. Мы его моделируем поскольку, в принятых документах этот узел фигурирует и о нем доложено в правительстве Новосибирской области. В генплане принято решение этот узел отразить как мероприятие не местного значения, а регионального. В транспортной стратегии РФ к 2030 году заложены мероприятия по организации ускоренного железнодорожного движения между Новосибирском и Барнаулом. О реализации мероприятий по реконструкции ж/д станции и путей, решит РЖД, — отметил главный градостроитель «СибНИИ градостроительства» Сергей Заусаев.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Заусаев заверял комитет по утверждению генплана, что снос усадебных домов привлечет инвесторов и позволит построить новые дороги.
А генеральный директор «СибНИИ градостроительства» Владимир Савко вовсе посоветовал власти города снести частную застройку в центре Бердска. Отметив, что сегодня Бердск выглядит «большой деревней» и ему стыдно за город.
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Что за мосты, через что мосты?
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Опять очередные проекты, а в реальности денег на ремонт Первомайской нет
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Пока город будет иметь дотационный бюджет — их никогда не будет. Чтобы у города бюджет был профицитный — нужны производства. А что с ними происходит вы сами в курсе, ту же пепсико возьмите.
А план нужен для того, чтобы под него можно было при дотационном бюджете выбивать деньги на реализацию. Мол у нас всё плохо, денег своих не хватает, граждане бастуют, дайте денег, хотя бы перед выборами чтобы сделать вот это, это и это.
Скажите плохо? Соглашусь. Но я еще не видел людей, которые бы не занимались болтологией, а делали дело будучи высококвалифицированными специалистами и не в Москве, а в родном городе. Все же карьеру хотят, денег побольше, должность получше и так далее.
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Бюджет города ни при каких обстоятельствах не будет профицитным, если в нем остается менее 30% от собранных налогов.
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Вся суета вокруг генплана, это скорее фантазии некой группы лиц. Все сводится к рассуждениям нагнетанию обстановки и фантазийным выступлениям.
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И дальше Остапа понесло Дороги нечем почистить,а они про мосты!
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New Васюки!
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Нужно искать РЕШЕНИЕ,а не парафинить все подряд.Сами предложить не можете,так хотя бы послушайте и сделайте свое предложение а не претензию. Вас обязательно услышат.Город действительно необходимо благоустраивать,достали пробки. Еще и дай бог если найдется тот кто вкладывать свои бабки будет,а нее соскочит.Посмотрит что тут заточено только на свое одеяло и все. А отсюда и весь шлейф за собой тянется-коммуникации,парки дороги и прочее,а главное время.
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А что метра не будет из Новосиба?
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