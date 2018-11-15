Разработчик генплана: Стыдно за Бердск, нужно снести весь частный сектор в центре
Гендиректор «СибНИИ градостроительства» назвал Бердск «большой деревней». Слушатели второго этапа проектной работы над генеральным планом с ним не согласились и посоветовали так категорично не высказываться.
Гендиректор «СибНИИ градостроительства» Владимир Савко
Очередные слушания по проекту генерального плана Бердска прошли в горадминистрации сегодня, 15 ноября. Присутствующие выслушали разработчика из новосибирского «СибНИИ градостроительства» Светлану Аникину, которая предоставила материалы по обоснованию проекта генплана.
Не обошлось и без вопросов. Депутат Николай Сычев поинтересовался у разработчиков проекта, почему бы на втором этапе выполнения работ, не исключить зонирование нынешнего частного сектора под перспективную малоэтажную застройку.
Ответ он получил от генерального директора «СибНИИ градостроительства» Владимира Савко.
— Город Бердск сейчас перенесен из старой застройки. Он составлен, по сути, из частного сектора. Стоимость этой застройки сейчас нулевая. Город Бердск — это большая деревня, если грубо говорить, его центральная часть. Я, честно говоря, против того, чтобы застраивать Южную часть города. Хорошо бы застроить центральную часть со сносом всей этой жилой застройки. Создать новый облик этого города. Мне стыдно за этот город, честно говоря. Потому что люди, не видят ничего будущего и не имеют нормального будущего. Что за усадебная застройка? Это же 75% износа, не меньше. Если продолжать эту тенденцию, то эта усадебная застройка так и останется. Это кардинальные решения, но я бы убрал этот частный сектор из центральной части города, — заявил Владимир Савко.
Входящие в состав комитета по проектированию генплана Бердска посоветовали Савко не высказываться в такой категоричной форме, отметив, что про перспективу нужно говорить осторожно.
-У вас свое мнение, Владимир Михайлович, а я живу всю жизнь в Бердске и горжусь им. Какой уклад жизни здесь — мне это приятно. Давайте не будем скрывать, что с принятием генплана произойдут изменения в правилах землепользования и застройки, — прокомментировал депутат Сычев.
Гендиректор «СибНИИ градостроительства» добавил, что он за «качественный город». Несмотря на противоречия, члены комиссии проголосовали за второй этап разработки генплана города.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в многоэтажной застройки потенциально попадают 572 частных дома на 29 улицах в центре города. Жители этих домов возмущены перспективой попасть под бульдозер и потребовали от бердской власти исключить из генплана перевод их территории в зону высоток, чтобы ни через 25, ни через 100 лет не появился застройщик.
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«Город Бердск сейчас…….составлен, по сути, из частного сектора. Стоимость этой застройки сейчас нулевая. Город Бердск — это большая деревня, если грубо говорить,его центральная часть.»
Так и есть! На сегодня нужно решить: перевести город Бердск в деревню Бердскую, или всё-таки в СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ГОРОД не выше 9 этажей! Выше 9 этажей, это абсурд! Я могу понять Японию, где тупо ВООБЩЕ НЕТ ЗЕМЛИ, но в России ситуация ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ!
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Сычев выступает всегда как профессиональный провокатор. Правильно говорит Савко- Бердск большая деревня. Приезжали ко мне родственники из сельской местности. До приезда я им, мол это супер городок на море. Приехали молодые племянники, посмотрели и сказали, да действительно такое красивое место и море вокруг » ВАШЕй убогой деревушки», добавили, что городом с большой натяжкой можно назвать часть м-рна, остальное это извините отстой. Провез по Кр Сибири, они в голос, это что за трущебы, пока до Павлова не доехали.
Да, вот Сибиряк очень понравился. Красивое место и зверушки, но это опять не о том.
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Да, да, да.
Земли за Колорлоном есть до самого Китая.
Постройте там замечательный Новый Бердск с тенистыми парками, широкими аллеями, красивой набережной, удобными дорогами и развязками, новым вокзалом, аквапарком, аэровокзалом и аэроэкспрессом, новой канализацией наконец.
Новое строительство всегда дешевле сноса старого.
И перестаньте , наконец, делать мозг жителям частного сектора, которые сами , кстати , строились а не получали бесплатные квартиры.
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Реально. Может хоть собак станет меньше и ходить можно будет пешком по красивому городу!
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«ходить можно будет пешком по красивому городу!»
К сожалению не всё так просто, как хотелось бы! Красота города на сегодня измеряется количеством и разновидностью ЗЕЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ! Посмотрите, например, на Кольцово или Академ. Архитектура зданий последние 60 лет такова, что там красоту точно искать не стоит! Что красивого в многоэтажном коробе — курятнике? Ничего? Представьте Академ без Сосен и Елей! Удручающее зрелище, а вот с деревьями и СОСНОВЫМ БОРОМ ПРОСТО СКАЗКА!!! А вот если ЛЮБОЙ ГОРОД украшают высокие — статные — красивые — СИБИРСКИЕ ДЕРЕВЬЯ это уже совсем другое дело!
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Неистово плюсую! Чем больше больших деревьев, тем красивее город. А у нас почти все вырубили. А что осталось, дорубают. Позор!!~
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Собак брошенных каждый год много после дачного сезона. Да и те кто на свободе не забывают свой род продолжать. Причем здесь ЧАСТНЫЙ сектор?
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Типа в Новосибирске нету частного сектора ????
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Они его не замечают.
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Так то же самое и про тот сектор можно сказать Если не хуже
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А кто говорит, что частного сектора не должно быть вообще? Вы в центре Новосибирска видели его?
4 1
А
Не надо сравнивать Бердск и Новосибирск. Все знают, что только сверни от центра и попадешь в трущебы. Однажды попал на ул Хокейная или Хокеистов, так это что-то из Достоевского, типа «на дне». Бердск маленький городишка или деревенька точно сам сказать не могу. В Бердске то можно навести порядок и превратить город в подобие Кольцово или академа и деревья в этом не главное, главное это трущебы и грязь в частном секторе, заборы с шифера и старых гнилых досок и все это …..обычный срач, после чего склоняешься к мысли, что Бердск все таки деревенька.
3 2
Все будет не так.
Сделают генплан.
Получат бабла.
Нехило.
Потом план потеряют.
Или он утратит актуальность.
Сто раз же так делали.
0 1
Этому деду пора на пенсию давно. Исходя из его логики у нас пол страны пора снести. Но сносить в Черепаново или в Сузуне не интересно застройщику — цена земли не та. Защищает он интересы кучки своих знакомых — великих строителей новой РФии. Противно от того что у нас как не было частной собственности так и нет Страна дураков одним словом……..
16 7
Частная собственность нужна что бы налоги платить, а не для того, что бы ёё иметь.
1 0
Опаньки!!! Неформально объявлена война между частным сектором и многоэтажками. Да, опасная эта игра с населением.
10 5
Разделяй и властвуй. Слабого забить всегда легче
4 3
Между городом и деревней все таки..
3 0
Согласен ,частный сектор под снос, Горького открыть немедленно
10 10
Забили клин между жителями, а кто его будет вынимать?
6 7
А меня бесят эти слова !
Что Бердск деревня … да, мы деревня , но и в том числе благодаря нашим постоянным застройщикам , у которых архитектурный стиль остался ещё с семидесятых годов прошлого века , далеко ходить не надо .
И даже, если появляется новый застройщик, то это тот же колхоз
Вот , посмотрите на новый дом( не знаю сколько там этажей) , который построили на ДК
…. все бы ничего…. но чего так позорно застеклили балконы по бокам? Пожалели поставить туда одинаковые окна, типа сьэкономили , засунули по бокам расширенное окно … колхоз полнейший ( это мое мнение, имею на это право)
И так везде!
14 3
Согласен, нужно думать о будущем! Но учитывая экономическую ситуацию в стране ничего в ближайшие 50 лет не произойдёт!
10 1
Я купил участок 10 лет назад с гнилой хибарой за 1,5 млн.р. Получил разрешение на строительство. Снес старый дом и за 8 лет построил 2х этажный коттедж. Денег у меня ушло: 1,5 млн.- земля, 3,1 млн коробка с крышей, 3,2 млн. вся отделка. Плюс отделкой занимались сами (не платили ни кому).Итого 7,8 млн (не считая бани- еще 500 тыщ). Скажите мне люди — на каком этапе я ошибся (все в рамках закона). И кто мне компенсирует мои вложения и труды — может быть вы?
6 9
Справедливый вопрос, и на него должен быть справедливый ответ.
4 1
Помнится мне, что постоянно скандалили, что энергомощностей не хватает на большую застройку и коллектор , извините , весь в г…е
Что, что то поменялось?
8 2
Они про коллектор не думают, им лишь бы скворечников понастроить (откаты никто не отменял. коррупция в стране процветает)
6 6
Значит для сноса застройки цена в центре «0» уже озвучили, а когда многоэтажек настроят ценник да 100 за кв поставят
7 0
Пусть берег от котеджей сначала очистят
10 3
Зачем?
3 2
Савко, пора уже самого снести!!!
2 6
Канализацию бы сделали, очистные сооружения, завод по переработки мусора, дороги, да газ провели. Теплосети на ладан дышат — а они рассказывают, как хорошо бы «хрустальный мост» до Москвы. У нас проблем нет? Или какую бы чушь не нести, лишь бы деньги капали?
Театр абсурда.
8 4
Этот старый маразматик должен уже беспокоится дизайном своей надгробной плиты, а он город решил перестроить
3 9
Ну наконец-то! хоть один специалист подтвердил что не один я так думаю..
5 4
Мне наш город нравится. И не пойму чем частный сектор не угодил. Он у нас вполне приличный. Развалюх домов раз да и обчелся. каждый день езжу, дома красивенькие свеженькие, фасады ухоженные. А почему бы архитекторам-конструкторам не предложить вариант по усовершенствованию улиц, велосипедных-пешеходных дорожек, с красивыми лавочками-фонариками, журавликами,фонтанчиками. Разной дополнительной зеленью.Прочным асфальтом,дренажными канавами и полной газификацией. Тяму видно не хватает, тогда какого хрена приезжает и пургу несет? Людей сей час выселят к черту на кулички. настроят коробок и дань брать будут.
На клопятники деньги есть, а на разумное обустройство нет. Ломать не строить. А кто то задумался, что за этими постройками и чьи то судьбы стоят-надежды,лишения, горести и радости. Или это не в счёт. А где остальные депутаты. Хоть кто то кроме Сычева что нибудь предложил. Вы зачем свои посты занимаете? Свои потребности решать?
2 3
Да ладно, развалюх раз-два? Вы точно про Бердск говорите?
0 1
Наш уважаемый мэр пришёл к нам в деревню под большой куш с последующим уходом на пенсию. Поэтому с него как с гуся вода Кожин Проценко и тд. Как то так
2 2
Я думаю, что желающих поменять свой прогнивший сарай на новую квартиру будет не мало, так как большинство домов уже отжили свой век. К тому моменту как это начнёт реализовываться они уже сами будут умолять переселить их из развалин. А тем, кто отстроил коттедж, компенсируют его стоимость, хотя опять же к тому моменту как это начнут делать может и компенсировать особо нечего будет. Просто сейчас нужно приостановить выдачу разрешений на строительство и через 20-30 лет можно смело застраивать многоэтажками.
2 1