Дачники Бердска: Повышение стоимости вывоза мусора толкнет на «преступление»

Задали немало вопросов на совещании по переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами директору ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой жители Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже с 1 января 2019 года изменится система вывоза мусора. Региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключит договоры с подрядчиками по выводу бытовых отходов как из многоэтажек, так и из частного сектора и организаций.

Сфера обращения с отходами выводится в отдельное подразделение. Если люди проживают в многоквартирном доме, и в нем нет аптек, магазинов, мусор вывозится своевременно, для них практически ничего не изменится. За исключением того, что появится организация, которая будет отвечать за всю цепочку обращения с твердыми бытовыми отходами.

В случае, если в доме есть несколько нежилых помещений, которые пользуются контейнерной площадкой и зачастую не оплачивает эти услуги, если дом находится на границе с частным сектором, и частники пользуются мусорным контейнером, не заключая договор с транспортной организацией, предстоят принципиальные изменения. Частники будут вынуждены заключить договора на вывоз мусора.

У жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа, без всякой дополнительной оплаты.

Принципиально изменится схема взаимодействия с дачными обществами, СНТ, гаражными кооперативами, мелкими нестационарными объектами, зачастую не имеющих договоров на вывоз мусора. У каждого юридического лица и индивидуального предпринимателя появится обязанность заключить договор с региональным оператором.

Учитывая, что вывоз мусора станет коммунальной услугой, на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы.

В связи с переходом услуги в коммунальную теперь на нее добавят НДС 20%.

Есть еще одна величина, которой не было раньше, и которая будет включена в тариф — негативное воздействие на окружающую среду. Самая большая часть тарифа приходится на транспортные услуги. Кроме транспортных услуг в тариф также войдет тариф на захоронение и несколько рублей за деятельность регионального оператора.

Тариф на вывоз мусора будет установлен в начале декабря.

На совещании присутствовали председатели дачных обществ. Председатель СНТ «Восток-1» Римма Ивановна задала вопрос, волнующий всех владельцев садовых участков:

— Пять месяцев в году работает наше общество. Мы в очень невыигрышной ситуацией по сравнению с УК, которые платежи получают ежемесячно. У нас — это разовый годовой взнос. Естественно, нам не хотелось бы ломать систему. Мы работаем через банк, у нас заключены договоры. Как мы будем вписываться в эту систему?

По словам Ларисы Анисимовой, в том случае, если общество работает пять месяцев, услуга будет предоставляться только на это время. И расчет будет фактический. Необходимо будет предоставить региональному оператору информацию о точном расположении контейнерной площадки и количестве участков, которые пользуются этим контейнером. Если эти данные есть в перевозящей организации, то региональный оператор эту информацию получит ине тревожа дачников.

Автор видео Галина Панчева



— Расчет будет осуществляться по факту: сколько раз вывезут мусор, по количеству кубических метров, такие платежи вам и выставят. Система останется практически та же. Но, если в вашем обществе существуют дома, в которых проживание круглодичное, естественно, они мусор все таки образуют. К ним нужно будет приезжать ежедневно или хотя бы раз в три дня в зимний период, как предусматривает СанПиН. В таких случаях нам нужно будет с вами установить график. Будут ли они использовать контейнер на въезде в общество, либо у них будет индивидуальный, и к ним нужно будет туда приезжать. Либо они будут выходить к дороге с мешочком, пользоваться и оплачивать отдельно не как дачное общество, а как жилой дом. Все варианты возможны. Какой будет удобен, на том мы и остановимся. А система, которая работает сегодня, у вас останется, — объяснила Анисимова.

Другой председатель садового общества тоже высказала свое мнение:

-У нас человек живет в доме и платит за мусор и выезжает иногда на полмесяца, в отпуск, на выходные дни на дачу. Еще я с него беру деньги за тот мусор, что вывожу. Я не разбиваю: Манька, Ванька. Разделили 10 000 в месяц на всех — будьте добры, платите. А сейчас цена возрастет, будет виноват председатель. Не региональный оператор, не закон, который приняли сырым. Повышение цен приведет к тому, что я не буду соблюдать ваш закон. Я сделаю так: найму «черных», куда вывезут, туда и вывезут. Повышением стоимости мусора вы будете толкать людей на «преступление».

Лариса Анисимова пояснила, что сейчас бердчане могут нанять грузовичок и не думать, куда попадет мусор. Хотя может отвезти недалеко и свалить рядом с садовым обществом.

-Региональный оператор перевозчику заплатит только тогда, когда он ваши отходы привезет на полигон. И только тогда он получит деньги. Вот эта система изменяется. Не будет никаких «черных» перевозчиков. Потому что он все равно заплатит деньги региональному оператору. «Черный» перевозчик — это двойная оплата, — объяснила Анисимова.