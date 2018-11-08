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Дачники Бердска: Повышение стоимости вывоза мусора толкнет на «преступление»

Председатели садовых обществ уверяют, что если вывоз мусора будет им не по силам, они наймут «черных» перевозчиков. (ВИДЕО)

8.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий
 
Дачники Бердска: Повышение стоимости вывоза мусора толкнет на «преступление»

Бердчане опасаются, что новые правила по вывозу мусора довольно ощутимо скажутся на их кошельке

Задали немало вопросов на совещании по переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами директору ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой жители Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже с 1 января 2019 года изменится система вывоза мусора. Региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключит договоры с подрядчиками по выводу бытовых отходов как из многоэтажек, так и из частного сектора и организаций.

Сфера обращения с отходами выводится в отдельное подразделение. Если люди проживают в многоквартирном доме, и в нем нет аптек, магазинов, мусор вывозится своевременно, для них практически ничего не изменится. За исключением того, что появится организация, которая будет отвечать за всю цепочку обращения с твердыми бытовыми отходами.

В случае, если в доме есть несколько нежилых помещений, которые пользуются контейнерной площадкой и зачастую не оплачивает эти услуги, если дом находится на границе с частным сектором, и частники пользуются мусорным контейнером, не заключая договор с транспортной организацией, предстоят принципиальные изменения. Частники будут вынуждены заключить договора на вывоз мусора.

У жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа, без всякой дополнительной оплаты.

Принципиально изменится схема взаимодействия с дачными обществами, СНТ, гаражными кооперативами, мелкими нестационарными объектами, зачастую не имеющих договоров на вывоз мусора. У каждого юридического лица и индивидуального предпринимателя появится обязанность заключить договор с региональным оператором.

Учитывая, что вывоз мусора станет коммунальной услугой, на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы.

В связи с переходом услуги в коммунальную теперь на нее добавят НДС 20%.
Есть еще одна величина, которой не было раньше, и которая будет включена в тариф — негативное воздействие на окружающую среду. Самая большая часть тарифа приходится на транспортные услуги. Кроме транспортных услуг в тариф также войдет тариф на захоронение и несколько рублей за деятельность регионального оператора.

Тариф на вывоз мусора будет установлен в начале декабря.

На совещании присутствовали председатели дачных обществ. Председатель СНТ «Восток-1» Римма Ивановна задала вопрос, волнующий всех владельцев садовых участков:

— Пять месяцев в году работает наше общество. Мы в очень невыигрышной ситуацией по сравнению с УК, которые платежи получают ежемесячно. У нас — это разовый годовой взнос. Естественно, нам не хотелось бы ломать систему. Мы работаем через банк, у нас заключены договоры. Как мы будем вписываться в эту систему?

По словам Ларисы Анисимовой, в том случае, если общество работает пять месяцев, услуга будет предоставляться только на это время. И расчет будет фактический. Необходимо будет предоставить региональному оператору информацию о точном расположении контейнерной площадки и количестве участков, которые пользуются этим контейнером. Если эти данные есть в перевозящей организации, то региональный оператор эту информацию получит ине тревожа дачников.

Автор видео Галина Панчева

— Расчет будет осуществляться по факту: сколько раз вывезут мусор, по количеству кубических метров, такие платежи вам и выставят. Система останется практически та же. Но, если в вашем обществе существуют дома, в которых проживание круглодичное, естественно, они мусор все таки образуют. К ним нужно будет приезжать ежедневно или хотя бы раз в три дня в зимний период, как предусматривает СанПиН. В таких случаях нам нужно будет с вами установить график. Будут ли они использовать контейнер на въезде в общество, либо у них будет индивидуальный, и к ним нужно будет туда приезжать. Либо они будут выходить к дороге с мешочком, пользоваться и оплачивать отдельно не как дачное общество, а как жилой дом. Все варианты возможны. Какой будет удобен, на том мы и остановимся. А система, которая работает сегодня, у вас останется, — объяснила Анисимова.

Другой председатель садового общества тоже высказала свое мнение:

-У нас человек живет в доме и платит за мусор и выезжает иногда на полмесяца, в отпуск, на выходные дни на дачу. Еще я с него беру деньги за тот мусор, что вывожу. Я не разбиваю: Манька, Ванька. Разделили 10 000 в месяц на всех — будьте добры, платите. А сейчас цена возрастет, будет виноват председатель. Не региональный оператор, не закон, который приняли сырым. Повышение цен приведет к тому, что я не буду соблюдать ваш закон. Я сделаю так: найму «черных», куда вывезут, туда и вывезут. Повышением стоимости мусора вы будете толкать людей на «преступление».

Лариса Анисимова пояснила, что сейчас бердчане могут нанять грузовичок и не думать, куда попадет мусор. Хотя может отвезти недалеко и свалить рядом с садовым обществом.

-Региональный оператор перевозчику заплатит только тогда, когда он ваши отходы привезет на полигон. И только тогда он получит деньги. Вот эта система изменяется. Не будет никаких «черных» перевозчиков. Потому что он все равно заплатит деньги региональному оператору. «Черный» перевозчик — это двойная оплата, — объяснила Анисимова.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    В нашем обществе уже несколько лет стоит контейнер и вывозится мусор, правда из за некоторых д…в, которые везут растительные остатки, спиленные ветки, вообщем то, что можно с пользой утилизировать на даче, затраты не обоснованно возрастают…

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