Мэр Бердска: Открытые мусорные контейнеры — полигон для собак

Получить от управляющих компаний четкий график по замене бункеров на закрытые контейнеры поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

В ходе объезда в прошедшие выходные обнаружили открытый кузов для сбора мусора во дворе домов по ул. Боровая дежурившая по городу 3 ноября начальник отдела документационного обеспечения и контроля мэрии Елена Данилова.

— Прилегающая территория к кузову была очищена. Но у нас задачу по замене кузовов на закрытые баки никто не отменял. Поэтому информация передана в отдел энергетики и ЖКХ для проработки вопроса с обслуживающей управляющей компанией, — доложила на аппаратном совещании 6 ноября Елена Данилова.

Зафиксировала наличие бункера в районе дома №19 по ул. Лунной 4 ноября дежурная по городу начальник отдела муниципальной службы и кадров Евгения Лыкова. Контейнер установлен УК «Разъездная-12» и до 23 ноября будет заменен, пояснили в отделе энергетики и ЖКХ.

Проверяла контейнерные площадки в разных районах города и дежурившая 5 ноября замначальника юротдела Наталья Гончарова. Она нашла открытые контейнеры на территории возле домов №24 и 65 в Микрорайоне. Информация для принятия мер была передана в отдел энергетики и ЖКХ и в административно-техническую инспекцию.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил подчиненным пригласить собственников, обслуживающих открытые кузова и получить от них четкий график по их замене на закрытые контейнеры.

— Я не вижу динамики замены на закрытые контейнеры. Собственники, по-моему, занимают позицию «пройдет и так». Не пройдет. 21 век и эти контейнеры — вчерашний день. С такими контейнерами никогда не будет наведен порядок. Будет летающий мусор и проблема брошенных животных. Открытые контейнеры — для них полигон, чтобы рыться в мусоре. И последствия — стаи собак рыскают по дворам, — возмущался Евгений Шестернин.