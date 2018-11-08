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Мэр Бердска: Открытые мусорные контейнеры — полигон для собак

Практически все бункеры в городе поменяли на контейнеры с крышками. Но некоторые УК не торопятся произвести замену.

8.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.
 
Мэр Бердска: Открытые мусорные контейнеры — полигон для собак

Все открытые бункеры должны быть заменены на контейнеры с крышками

Получить от управляющих компаний четкий график по замене бункеров на закрытые контейнеры поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

В ходе объезда в прошедшие выходные обнаружили открытый кузов для сбора мусора во дворе домов по ул. Боровая дежурившая по городу 3 ноября начальник отдела документационного обеспечения и контроля мэрии Елена Данилова.

— Прилегающая территория к кузову была очищена. Но у нас задачу по замене кузовов на закрытые баки никто не отменял. Поэтому информация передана в отдел энергетики и ЖКХ для проработки вопроса с обслуживающей управляющей компанией, — доложила на аппаратном совещании 6 ноября Елена Данилова.

Зафиксировала наличие бункера в районе дома №19 по ул. Лунной 4 ноября дежурная по городу начальник отдела муниципальной службы и кадров Евгения Лыкова. Контейнер установлен УК «Разъездная-12» и до 23 ноября будет заменен, пояснили в отделе энергетики и ЖКХ.

Проверяла контейнерные площадки в разных районах города и дежурившая 5 ноября замначальника юротдела Наталья Гончарова. Она нашла открытые контейнеры на территории возле домов №24 и 65 в Микрорайоне. Информация для принятия мер была передана в отдел энергетики и ЖКХ и в административно-техническую инспекцию.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил подчиненным пригласить собственников, обслуживающих открытые кузова и получить от них четкий график по их замене на закрытые контейнеры.

— Я не вижу динамики замены на закрытые контейнеры. Собственники, по-моему, занимают позицию «пройдет и так». Не пройдет. 21 век и эти контейнеры — вчерашний день. С такими контейнерами никогда не будет наведен порядок. Будет летающий мусор и проблема брошенных животных. Открытые контейнеры — для них полигон, чтобы рыться в мусоре. И последствия — стаи собак рыскают по дворам, — возмущался Евгений Шестернин.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Полигоны для бродячих собак создают сердобольные пенсионерки, устраивающие для них столовый и постоянно прикармливающие!
    Может и не основная проблема по сравнению с баками, но уж точно крайне важная и актуальная

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  2. А вы думали

    «Мэр Бердска: Открытые мусорные контейнеры — полигон для собак.Практически все бункеры в городе поменяли на контейнеры с крышками. Но некоторые УК не торопятся произвести замену.»

    Новые, модные-пластиковые контейнеры в 90%: дворов стоят со снятыми или сломанными пластиковыми крышками! Не верите? Проведите мобильную проверку! А если крышек нет не старых не у новых контейнеров, зачем платить больше?

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  3. Аноним

    А микрорайон 65 там вообще какие либо расстояния до жилого дома выдержаны? Крышки они ходят проверяют. ]:->

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  4. Елка

    Кирова, 1.
    сколько лет уже пишу картина та же, огромный постоянно переполненный контейнер прямо под окнами жилого дома и музея Бирюкова. Всем плевать, местный депутат когда избирался обещал убрать, но воз и ныне там.
    Почему туда не доехала комиссия?!

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  5. Аноним

    Бомжи из баков выбрасывают пакеты, своё ищут.

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  6. житель города

    С
    чего взяли что контейнер Разъездная 12 Эта компания обслуживает всего один дом Островского 95 а остальное Борзенковское хозяйство и вечный бардак Мусор везут со всех окрестных десятиэтажек

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