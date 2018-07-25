Устаревшие мусорные бункеры уберут из дворов управляющие компании Бердска

Управляющие компании Бердска должны перейти на использование новых мусорных бункеров или контейнеров. Это обсуждали сегодня, 25 июля в мэрии Бердска на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону.

По сообщению представителя отдела энергетики и ЖКХ Бердска, сегодня в Бердске используются всего 8 старых бункеров, которые требуют замены или модернизации. Расположены они у жилых домов по следующим адресам: ул. Советская, 58, ул. Боровая, 98, ул. Лунная, 21, ул. Микрорайон, 55, ул. Лунная, 11,ул. Пионерская, 13, ул. Кирова, 1, ул. Вокзальная, 54. Из-за отсутствия крышек из бункеров разлетается мусор, что портит внешний вид придомовых территорий и вызывает претензии к управляющим компаниям.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров указал, что необходимо менять старые мусорные бункера, у которых крышки не предусмотрены конструкцией.

— Надо менять старые бункеры без крышек. Либо на новые бункеры с крышками, либо на контейнеры. Есть бункеры нового типа, они с крышками, поэтому мусор из них не разлетается, — рассказал Владимир Захаров.

Он также напомнил, что управляющим компаниям необходимо пересматривать свои привычные функции и согласовывать их с изменяющимися условиями жизни.

— Жизнь развивается и то, что было хорошо несколько лет назад, теперь уже вызывает вопросы, — сказал Владимир Николаевич.