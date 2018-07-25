Устаревшие мусорные бункеры уберут управляющие компании в Бердске
Управляющие компании Бердска должны перейти на использование новых мусорных бункеров или контейнеров. Это обсуждали сегодня, 25 июля в мэрии Бердска на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону.
По сообщению представителя отдела энергетики и ЖКХ Бердска, сегодня в Бердске используются всего 8 старых бункеров, которые требуют замены или модернизации. Расположены они у жилых домов по следующим адресам: ул. Советская, 58, ул. Боровая, 98, ул. Лунная, 21, ул. Микрорайон, 55, ул. Лунная, 11,ул. Пионерская, 13, ул. Кирова, 1, ул. Вокзальная, 54. Из-за отсутствия крышек из бункеров разлетается мусор, что портит внешний вид придомовых территорий и вызывает претензии к управляющим компаниям.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров указал, что необходимо менять старые мусорные бункера, у которых крышки не предусмотрены конструкцией.
— Надо менять старые бункеры без крышек. Либо на новые бункеры с крышками, либо на контейнеры. Есть бункеры нового типа, они с крышками, поэтому мусор из них не разлетается, — рассказал Владимир Захаров.
Он также напомнил, что управляющим компаниям необходимо пересматривать свои привычные функции и согласовывать их с изменяющимися условиями жизни.
— Жизнь развивается и то, что было хорошо несколько лет назад, теперь уже вызывает вопросы, — сказал Владимир Николаевич.
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А почему про Попова , 35 не говорят? Там тоже стоит одна старая мусорка и все дома туда тащят мусор…Там что, не люди живут????? Совсем забросили Попова 35, деньги только собирают и всё! а благоустраивать и следить за домом никто не желает!!!!
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«Устаревшие мусорные бункеры уберут из дворов управляющие компании Бердска.Старые мусоросборники без крышек, из которых разлетается мусор, заменят новыми на восьми площадках.»
Что за бред? У кого мусор «разлетается»? Вы вообще с какой планеты? Объясняю для тех, кто не с этой планеты! Мусор выбрасывают в процессе грабежа, сортировки нищие- бомжи! Эти рейды в отличии от КБУ и управляшек проходят по несколько раз на дню! И им в погоне за прибылью, без разницы какой формы контейнер и есть ли у него крышка! По этому ваши дорогие контейнеры в каждый дом, ни к чему хорошему не приведут! Это лишь удорожание ежемесячных квитков в месяц, для жителей МКД! На свалки вокруг контейнеров ЭТО НИКАК НЕ ПОВЛИЯЕТ!!!
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