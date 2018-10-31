Подвиг: Закрыл фашистский дот грудью раньше Матросова Петр Барбашов под Орджоникидзе

С Героем Советского Союза Петром Барбашовым, предвосхитившим подвиг Александра Матросова, связана Новосибирская область, в том числе и Бердск. Здесь живет младшая сестра бесстрашного фронтовика, отдавшего свою жизнь за светлое будущее последующих поколений.

Фронтовик из Венгеровского района Петр Барбашов 9 ноября 1942 года у села Гизель под Владикавказом закрыл амбразуру вражеского дота своим телом. Отделение, которым командовал младший сержант Барбашов, получило задание уничтожить дот. Так как огневая точка остановила наступление всей дивизии. Барбашов со своим отделением пытался разными способами уничтожить вражеский дот. Боеприпасы закончились, а из дота стреляют. Для того, чтобы выполнить задание, младший сержант Барбашов закрыл амбразуру своим телом. Он совершил этот подвиг на полгода раньше Александра Матросова.

Петр Парфенович Барбашов родился в 1918 году в деревне Большой Сюган в Венгеровском районе Новосибирской области. После школы работал в совхозе, заведовал избой-читальней. С 1937 по 1939 год жил в Игарке, трудился в порту. В 1939 году был призван в Красную Армию Игарским горвоенкоматом, служил во внутренних войсках. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Младший сержант, командир отделения автоматчиков 34-го мотострелкового полка (Орджоникидзевская дивизия войск НКВД, Северная группа, Закавказский фронт).

Одна жизнь ради 1000 других

В начале ноября 1942 года наши войска, оборонявшие Северный Кавказ, перешли в наступление. Ожесточенные бои разгорелись в районе города Орджоникидзе. Одному из батальонов 34-го мотострелкового полка было приказано взять село Гизель.

Отделение Петра Барбашева наступало на левом фланге роты. Вот что писали газеты о подвиге сибиряка («Социалистическая Осетия», № 298, 16 декабря 1942 года (автор: старший лейтенант Г. Кардаш) и в газете «Комсомольская правда», 10 августа 1942 года (автор: специальный корреспондент А. Гутарович).

«Петр Барбашов в 19 лет пришел в Красную Армию, первое время над ним подшучивали его товарищи и сослуживцы. Но вскоре он проявил свою дисциплинированность, аккуратность и точность в выполнении приказов командира, прилежность в учебе. За короткое время он смог дослужиться до звания «младшего сержанта» и должности «командира отделения». Затем Барбашова избрали секретарем ротного комсомольского президиума. Под его руководством за три месяца организация выросла в два раза. В ряды Ленинского комсомола стали поступать лучшие бойцы — отличники учебы. За несколько дней до 25-летия Великого Октября Барбашов подал заявление в партийную организацию: «Прошу принять меня в ряды партии Ленина – Сталина, так как я хочу в предстоящих боях с немецко-фашистскими оккупантами драться коммунистом. Даю слово, что на подступах к городу Орджоникидзе буду истреблять фашистов так, как истребляют их наши славные гвардейцы. В борьбе за общее дело нашей родины, за дело большевистской партии я не пожалею своей крови, а если потребуется, то и самой жизни». Партсобрание единодушно приняло Барбашова в кандидаты партии. На крепкие рукопожатия коммунистов он ответил только улыбкой.

По лощине плыл белый утренний туман. Прикрываясь им, группа бойцов, среди которых был и младший сержант Петр Барбашов, прокладывала путь нашим наступающим подразделениям. Продвигаться вперед было очень трудно. Противник густо обстреливал станково-пулеметным и минометным огнем. Особенно яростный огонь вел вражеский ДОТ справа. Он буквально не давал возможности сделать шаг вперед. Несколько наших бойцов упали, сраженные фашистскими нулями. Прижимаясь к земле, Барбашов подполз к ДОТу метров на двадцать и бросил две гранаты. Раздался глухой треск взрывов. Но вражеский ДОТ продолжал стрелять. Барбашов видел, как в 10 метрах от него пули сразили двух комсомольцев – Давыдова и Мову. На мгновенье Барбашов ясно представил себе этих комсомольцев живыми. Какими веселыми и жизнерадостными были они еще несколько часов тому назад! Почему-то вспомнился раненый Григорий Бобин, которому в госпиталь вчера передал привет. Может быть, и Григория уже нет в живых? А ведь обещал Барбашову заехать после войны в его родное село погостить. Оба они – земляки: Венгерского района, Новосибирской области.

Жаждой мести за кровь, пролитую товарищами, наводнилось через край сердце младшего сержанта. Он вскочил и ринулся вперед. Струя огня обожгла обе ноги. Барбашов вздрогнул, закачался, но не упал – левой рукой он вовремя уперся в землю. Струя огня ударила в правую кисть, рука беспомощно повисла, выронив на землю автомат…

Подлый враг, укрывшись под колпаком ДОТа, преграждал путь наступающим. Младший сержант отчетливо видит перед собой ствол вражеского пулемета. Он бросается вперед и своим телом прикрывает амбразуру вражеского ДОТа. Ствол фашистского пулемета прижат к земле. Огонь подавлен. Наши бойцы смело врываются в окопы и беспощадно расправляются с гитлеровским зверьем.

В каждом ударе штыком и прикладом чувствовалась всесокрущающая сила ярости. Бойцы жестоко мстили за гибель своего друга, в чьей груди билось благородное большевистское сердце, кто отдал свою жизнь за славный город Серго Орджоникидзе».

Звание Героя Советского Союза младшему сержанту Петру Парфеновичу Барбашову было присвоено посмертно указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года с награждением орденом Ленина.

Похоронен Петр Парфенович Барбашов в братской могиле в районе села Гизель Северной Осетии.

«Барбашово поле» в Северной Осетии

В 1983 году на месте подвига Петра Барбашова, на шестом километре шоссе Владикавказ-Алагир, у села Гизель, ему был установлен памятник. Памятник представлял собой мемориальный комплекс из скульптуры воина-автоматчика, бросающегося в атаку, братского захоронения воинов подразделения Петра Барбашова, а также мемориального ДЗОТа и березовой аллеи.

По инициативе министерства внутренних дел республики Северная Осетия-Алания при поддержке главы региона Вячеслава Битарова, содействии министерства строительства и архитектуры республики, неравнодушных меценатов было принято решение о строительстве обновленного и более расширенного мемориального комплекса памяти погибших воинов, который должен стать одним из самых крупных музеев Северной Осетии, посвященных Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс «Барбашово поле» торжественно открыли в мае 2018 года.

У входа расположилась аллея Героев Советского Союза-уроженцев Северной Осетии. Почетное место в экспозиции настоящей военной техники времен Великой Отечественной войны занял легендарный танк Победы – ИС-3, участвовавший в историческом параде Победы в Берлине. Особой достопримечательностью военно-исторического мемориала стал легендарный дзот, который накрыл своим телом 23-летний сибиряк Петр Барбашов, дав возможность однополчанам занять заветную высоту. Ранее закрытое, полуразрушенное сооружение превратилось в полноценный музей.

Фильм «Барбашово поле»



С 2016 года в Бердске плодотворно работает Дом дружбы. Он является одним из подразделений бердского историко-художественного музея. Дом дружбы — это место встреч культурных автономий, сообществ разных национальностей. Частыми гостями в их литературно-музыкальной гостиной бывают ветераны Великой Отечественной войны. Сотрудники Дома дружбы узнали о том, что в Северной Осетии в этом году открылся мемориальный комплекс «Барбашово поле» и то, что сестра Петра Барбашова Зинаида Илюшечкина с 1969 года живет в Бердске. Они вышли на горадминистрацию с инициативой связаться с руководством Северной Осетии и выразить признательность за сохранение памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова. Мэрия наладила связь с министерством МВД Северной Осетии, откуда в Бердск прислали фильм «Барбашово поле». Документальный фильм о мемориальном комплексе продемонстрировали сестре Героя.

Старший брат

Младшая сестра Петра Барбашова Зинаида Илюшечкина вспоминает:

— Семья у нас была большая. Мама Елена Терентьевна родом из Белоруссии, папа Парфен Алексеевич коренной сибиряк. В семье было пятеро детей: три брата Павел, Петр и Леонтий, сестра Софья и я, Зинаида. Жили в маленьком домике, на краю деревни. Родители работали в колхозе им. Кирова. Они были очень добрыми и гостеприимными людьми, не боялись пустить путника на ночлег, делились нехитрой едой, хотя жили мы очень бедно. Петр окончил школу и работал в совхозе, заведовал избой-читальней. Домой в Большой Сюган он приезжал нечасто. Я была маленькой девочкой, но помню его очень добрым и заботливым братом и сыном. Он очень любил книги. Много читал. И даже мне дарил книги, не детские, а те, которые пригодятся в будущем, например «Тихий Дон», «Аэлита» и так далее. Меня, как самую маленькую, он очень любил. Когда приезжал домой, беседовал со мной, говорил, что мне нужно обязательно учиться. Из Игарки, где он работал по призыву комсомола на строительстве порта, Петр привез мне очень красивую куклу. Этот подарок я запомнила на всю жизнь. Еще мне помнится, что у него был очень красивый почерк. Он не играл на музыкальных инструментах, но хорошо пел. Одна из любимых песен «Любимый город может спать спокойно». Петра всегда помогал людям, особенно самым бедным. К нему очень часто обращались за советом. Еще я помню, как мы ждали писем с фронта, читали эти долгожданные весточки вслух. Петр волновался за здоровье родителей, передавал привет нам, сестрам, и писал, чтобы я хорошо училась.

Автор видео Галина Панчева



Зинаида Парфеновна рассказала об истории, произошедшей во время Великой Отечественной войны. Так случилось, что воинская часть Петра и воинская часть Леонтия оказались в Актюбинске. Когда командиры узнали, что они родные братья, то устроили для них «неожиданную» встречу. Петра поставили в кабинете за шкаф и пригласили войти Леонтия. Леонтий вошел, а Петр вышел из-за шкафа. Встреча была очень трогательной.

Леонтию, воевавшему в танковых войсках, удалось остаться в живых. После службы в армии вернулся домой и Павел. Теперь из большой семьи в живых остались только Софья и Зинаида.

Зинаида Парфеновна вместе с мужем-фронтовиком Николаем Илюшечкиным ездила на открытие памятника Петру Барбашову в 1983 году во Владикавказ в составе большой делегации из Новосибирской области, куда вошли председатели советов ветеранов, школьники, журналисты. Зинаида Парфеновна говорила, что слезам не было предела, когда она оказалась у мемориала.

Перед тем, как посмотреть фильм «Барбашово поле», Зинаида Парфеновна тщательно к этому подготовилась. Съела горсть таблеток, чтобы сдержать слезы и лишнее волнение. Фильм ее глубоко тронул.

Автор видео Галина Панчева



Зинаида Илюшечкина была полна благодарности людям, чтящим память ее брата:

— Дорогие кавказские друзья, я, Илюшечкина Зинаида Парфеновна сестра Героя Советского Союза Барбашова Петра Парфеновича. Прошло 76 лет со дня героической гибели моего брата. Говорят, что время лечит, но для нас, его родных, это невосполнимая потеря и незаживающая рана. Поэтому нам так важно знать, что люди Северной Осетии не забыли об его подвиге и чтут его память. И мне хочется искренне, от всего сердца поблагодарить руководство республики и города Владикавказа, создателей памятника и мемориала «Барбашова поле», а также тех людей, кто помнит подвиг моего брата. Желаю всем крепкого здоровья и долголетия, больших успехов в труде и ваших добрых делах, благополучия в жизни. Дай бог нам всем мирной жизни, чтобы не пришлось больше терять своих близких на полях сражений.

Память

Имя Петра Барбашова носят улицы в селе Венгерово, во Владикавказе, в Игарке и Новосибирске.

Установлены памятники недалеко от Владикавказа, на дороге в село Гизель, бюст Барбашова установлен у входа в Инженерный лицей НГТУ в Новосибирске.