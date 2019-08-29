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Образование / Общество

В День знаний во всех регионах страны стартует прием заявок на конкурс «Уроки Победы»

16:31 29.08.2019 Фото: pixabay
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Итоги конкурса будут подведены в конце марта 2020 года. Трём победителям в каждой из номинаций конкурса будут вручены подарки и премии.

В День знаний во всех регионах страны стартует прием заявок на конкурс Уроки Победы
Конкурс, получивший международный статус, призван увековечить память о победе в Великой Отечественной войне

Сюжет: Победители

В День знаний во всех регионах страны стартует прием заявок на конкурс Уроки Победы

В День знаний во всех регионах страны стартует прием заявок на конкурс «Уроки Победы»Стань соучастником: Просим помочь с изданием проекта «Победители» о фронтовиках БердскаЕщё 12 новостей

С 1 сентября в течение двух месяцев экспертные комиссии будут принимать заявки и материалы педагогов из России и зарубежных стран для участия в региональном этапе Международного конкурса «Уроки Победы».

Конкурс, получивший международный статус, призван увековечить память о победе в Великой Отечественной войне посредством тиражирования лучших учебно-методических разработок, посвященных бессмертному подвигу народа. Приурочен он к 75-летию Великой Победы и проведению в соответствии с указом президента в 2020 году в России Года памяти и славы.

Работы педагогов будут оценены в десяти номинациях: «Лучший урок истории», «Лучший урок литературы», «Лучший музыкальный урок», «Лучший урок изобразительного искусства», «Лучший метапредметный урок», «Лучший классный час», «Лучший социальный школьный проект», «Лучший урок русского языка», «Лучший урок родного языка», «Лучший урок иностранного языка».

Конкурсантам необходимо представить индивидуальные методические разработки урока, классного часа или социального проекта (внеклассного мероприятия) для школьников, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Письменные работы можно будет дополнить материалами в аудио-, видео- и других презентационных форматах.

Итоги конкурса будут подведены в конце марта 2020 года. Трём победителям в каждой из номинаций конкурса будут вручены подарки и премии.

Источник: rapsinews.ru

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