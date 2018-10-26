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Отличница из Бердска: Зубрят те дети, кто невнимателен на уроках

Как учиться на одни пятерки? 9-классница из бердской школы №2 Екатерина Ерошкина знает секрет.

26.10.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 6 коммент.
 
Отличница из Бердска: Зубрят те дети, кто невнимателен на уроках

Любимые предметы отличницы — биология и черчение

Газета и сайт «Курьер. Среда. Бердск» запускает проект «Лучшие из лучших», посвященный талантливым детям Бердска.

15-летняя отличница Екатерина Ерошкина из школы №2 тратит на домашние задания не более часа в день. За ее плечами многочисленные победы в школьных олимпиадах.
По мнению 9-классницы, если внимательно слушать учителя, тогда не придется часами просиживать дома за учебниками.

Перед экзаменами школьница особо не усердствует. По ее мнению, систематизированные предметы нужно просто знать, а тексты по литературе читать в течении года.

— Зубрят те дети, которые ведут себя невнимательно на уроках. И те, у кого проблемы с памятью. Если мне нужно выучить стих, я просто вечером его перед сном прочитываю и повторяю с утра. Оценки для меня — не показатель. Бывает, человек учится на четверки, а очень интересный собеседник. Я всю жизнь отличница и получить четверку в четверти — было бы обидно, — рассуждает Екатерина.

Любимые предметы
Любовь к предмету напрямую зависит от преподавателя, убеждена Катя. Особенно ей нравятся биология и черчение, потому что их преподают замечательные педагоги, мастера своего дела.

Из научных областей она выделяет математику и физику, начертательную геометрию:
— Я совершенно не вижу себя в гуманитарных науках, мне важна логика. Я чувствую себя наиболее свободно, если знания я могу систематизировать и логически обусловить.

Если бы стала мэром
По мнению школьницы, Бердску не хватает мест, где можно было бы отдохнуть. В городе есть места, где можно учиться, но их мало и они платные.

— Если бы я вдруг стала мэром, я бы постаралась, перевести некоторые учреждения на государственное обеспечение, — отмечает школьница.

А если бы в ее распоряжении оказался ковер-самолет, она бы полетала над морем:
— Просто интересно, как оно выглядит в том месте, где не видно берега. Без корабля, просто зависнуть в воздухе. А еще, слетала бы в прошлое и поговорила бы с Вольтером. О его взглядах на мир. Я бы узнала, что его, богатого человека, заставило бороться за просвещение?

Свободное время Катя проводит за книгами. Сейчас школьница читает «Белый клык» Джека Лондона в оригинале. Она поставила цель выучить английский язык, потому что очень много научной литературы не переведено на русский.

— Я могу прийти из школы в обед, сесть за книгу и читать до полуночи, — рассказал 9-классница.
Екатерина Ерошкина не решила, кем она станет в будущем. Может быть, инженером, а возможно, и психиатром.

Она мечтает вырасти и завести королевского питона:
— Они не агрессивные, они долго живут. Они спокойные. С ним можно просто сидеть и смотреть новости по телевизору. Думаю, это будет здорово.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Поговорила бы в Вольером?

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  2. Аноним

    Позитивная статья, но отличница, далека от реалий в жизни, вроде 15 лет…наив… Все учреждения, либо государственные, либо муниципальные. что она имела ввиду, тема вопроса не раскрыта?

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  3. Аноним

    Ну и к чему это? Просто у Екатерины такой склад ума. А всех ровнять как-то не естественно.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    завела королевского питона =-O
    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/26/384002-otlichnica-iz-berdska-zubryat-te-deti-kto-nevnimatelen-na-urokax

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  5. Гость Очередной

    почему-то стало грустно…

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  6. Аноним

    Интересная девочка. Удачи тебе, Катя.

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