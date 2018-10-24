Флешку с книгами по химии и пиротехнике нашли у устроившего бойню в колледже Керчи

У Владислава Рослякова, который устроил бойню в Керченском политехническом колледже, нашли флешку с книгами по химии и пиротехнике, рассказал РИА Новости один из сотрудников правоохранительных органов.

Однако инструкций по изготовлению взрывного устройства там не было, добавил он.

При этом собеседник агентства сомневается в том, что по этим книгам вообще можно собрать бомбу.

«Но ведь как-то он собрал», — заметил он.

Как писали СМИ, на флешке были «сотни инструкций» по созданию бомбы, скриншоты из компьютерной игры DOOM и фотографии здания колледжа. Кроме того, по данным телеканала РЕН ТВ, перед нападением Росляков сжег личные вещи и религиозную литературу на поле, где проводил тренировки. Позже эксперты нашли там сожженный телефон и ноутбук, с которым сейчас работают специалисты.

Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, после чего покончил с собой. По последним данным, погиб 21 человек — 16 студентов и пять работников колледжа, более 70 человек пострадали. Первоначально следователи возбудили дело о теракте, но затем переквалифицировали его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Незадолго до трагедии Росляков прошел всевозможные медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. До этого он учился обращаться с оружием в центре подготовки в Симферополе.

РИА Новости