Флешку с книгами по химии и пиротехнике нашли у устроившего бойню в колледже Керчи

В вещах Рослякова нашли флешку с книгами по химии и пиротехнике
У Владислава Рослякова, который устроил бойню в Керченском политехническом колледже, нашли флешку с книгами по химии и пиротехнике, рассказал РИА Новости один из сотрудников правоохранительных органов.
Однако инструкций по изготовлению взрывного устройства там не было, добавил он.
При этом собеседник агентства сомневается в том, что по этим книгам вообще можно собрать бомбу.
«Но ведь как-то он собрал», — заметил он.
Как писали СМИ, на флешке были «сотни инструкций» по созданию бомбы, скриншоты из компьютерной игры DOOM и фотографии здания колледжа. Кроме того, по данным телеканала РЕН ТВ, перед нападением Росляков сжег личные вещи и религиозную литературу на поле, где проводил тренировки. Позже эксперты нашли там сожженный телефон и ноутбук, с которым сейчас работают специалисты.
Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, после чего покончил с собой. По последним данным, погиб 21 человек — 16 студентов и пять работников колледжа, более 70 человек пострадали. Первоначально следователи возбудили дело о теракте, но затем переквалифицировали его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Незадолго до трагедии Росляков прошел всевозможные медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. До этого он учился обращаться с оружием в центре подготовки в Симферополе.
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Незадолго до трагедии Росляков прошел всевозможные медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/24/383599-fleshku-s-knigami-po-ximii-i-pirotexnike-nashli-u-ustroivshego-bojnyu-v-kolledzhe-kerchi
Во первых, если человек не состоял на учёте, то эта проверка формальность, а во вторых, вспомните объявление о помощи в прохождении комиссии, вчера у психдеспансера областного созерцал новое объявление о оказании помощи в прохождении
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Курьеровцы. Интернеты почитайте, ютьюб посмотрите. Это дело распотрошили уже донельзя. Он только пешка, козёл отпущения. Хватит нам тут пургу гнать!
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