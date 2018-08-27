По суду закрепят землю за скандальной новостройкой возле парка Победы в Бердске

Публичные слушания по изменению зонирования с территории парков и скверов под зону среднеэтажной и многоэтажной застройки пройдут в октябре в Бердске. На данном участке уже построена 9-этажка (дом №15 по ул. Спортивной), сдача которой планируется в этом году.

22 октября в 17.00 в конференц-зале администрации Бердска пройдут публичные слушания по проекту внесения изменений в лист карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010038:259, общей площадью 3267,0 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, улица Спортивная, 15 путем установления территориальной зоны Ж-4 (зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 5-10 этажей), сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новосибирский областной суд 15 июня удовлетворил иск областной прокуратуры с требованием признать решение бердского горсовета депутатов от 25 февраля 2014 года об изменении территории зоны парков, скверов, бульваров на зону среднеэтажной жилой застройки в районе пересечения улиц Пушкина и Спортивной, ориентировочной площадью 3750 кв. м противоречащим отдельным нормам градостроительного кодекса РФ и недействующим с момента принятия.

Третий год, напомним, жители дома №13 по ул. Спортивной пытаются остановить строительство многоэтажки рядом со своим домом. Они разослали десятки жалоб и обращений, на месте строительства побывало несколько комиссий.

Минстрой Новосибирской области выявил нарушения закона в предоставлении участка под стройку и потребовал от бердской власти отменить строительство и обратиться в Совет депутатов с инициативой об отмене решения о зонировании. Требования не исполнили. В июле 2017 года на строительной площадке начались работы. Министерство строительства подало иск в областной суд о признании недействительным выданного разрешения на строительство дома по ул. Спортивная, 15. Суд в иске отказал.

Инициативная группа обратилась за помощью к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, который рекомендовал мэру Бердска Евгению Шестернину обратится к застройщику, чтобы тот остановил строительство до разрешения ситуации. Немного позже, когда Травников посещал Бердск и встретился с жителями на месте стройки, он заявил, что будет подан иск в суд в отношении решения бердского горсовета.

В конце марта в бердской горадминистрации прошли публичные слушания по изменению зонирования земельного участка под строительством 9-этажки. Статус земельного участка с территории парков и скверов поменяли на многоэтажную жилую застройку.

По словам Федора Каравайцева, данные публичные слушания проводятся для того, чтобы устранить допущенные нарушения по решению суда.

Сдать 9-этажку по ул. Спортивная, 15, планируют до конца этого года, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Федор Васильевич.

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