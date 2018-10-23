За 82 млн рублей осушат подвалы частных домов Бердска

Электронный аукцион по строительству трех колодцев лучевого дренажа для осушения подтопляемых грунтовыми водами частного сектора вновь выиграла белгородская специализированная инженерная компания «Виогем». В ноябре этого года компания начнет строительство третьего бердского дренажного колодца на улице Толбухина. Стартовая цена аукциона составляла 53 миллиона рублей, однако в результате торгов администрация Бердска заключит с «Виогем» контракт на сумму 42,2 миллиона рублей.

— Экономия составила порядка 20 %, — отметил директор управления капитального строительства Алексей Егошин на совещании в мэрии вчера, 22 октября.

Работы по осушению частного сектора Бердска начались летом этого года. «Виогем» уже построил два колодца лучевой системы дренажа, благодаря которым грунтовая вода из подвалов бердчан постепенно уходит. На эти работы Бердск потратил 24 миллиона рублей. На строительство всех дренажных колодцев, которые построят в 2019 году, из бюджета города на реализацию проекта предусмотрено потратить 82 миллиона рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что при строительстве двух колодцев лучевого дренажа строители «Виогема» столкнулись с серьезной проблемой — грунт Бердска оказался уникальным. На его усмирение потребовалось время, поэтому срок выполнения строительных работ немного затянулся.