Дренаж в Бердске: грунтовая вода медленно отступает из подвалов затопленных домов

Строительство двух колодцев, входящих в систему лучевого дренажа для осушения подтопляемой грунтовыми водами территории Бердска, где находится более 400 домов, продолжается. Жители частных домов улицы Красноармейской беспокоятся: работы ведутся два месяца, а вода в подвалах до сих пор стоит.

— Когда будет запущен в строй колодец на улице Красноармейской, который должен был понизить уровень грунтовых вод. Обещали в августе, а работы не закончены. Вода так и не уходит из подвалов, — сетуют бердчане.

«Курьер. Среда. Бердск» встретился с прорабом белгородской компании «Виогем», которая выиграла конкурс на осушение, Александром Лукьяновом на месте строительства двух колодцев, входящих в систему лучевого дренажа, чтобы узнать, почему эффект от дорогостоящего строительства колодцев все еще не наступил. Александр Сергеевич наглядно показал, что грунтовая вода в колодцы прибывает, а значит из чьего-то дома она ушла.

— В одном метре у нас 13 кубов воды, за ночь в колодец натекло 20 кубов воды. Вот этой воды в чьем-то подвале уже нет, — показал отметку воды в колодце на уровне полутора метров Александр Сергеевич.

Прораб «Виогема» рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в каждом строящемся колодце осталось пробурить по одной скважине. Но все же компания не укладывается в заявленный срок выполнения строительных работ. Виною всему своеобразный грунт Бердска.

— Бердский грунт очень плохо отдает воду, но все же постепенно отдает. Я не химик, но такое чувство, что грунт и вода на молекулярном уровне соединены. Он просто течет вместе с водой. Этот грунт можно сравнить с пудрой. Вот здесь у нас станок стоял и насос их завалило, пришлось сниматься отсюда и перекидывать насос на ЛД 5. Насосами этого колодца мы подкачиваем воду и достаем насос из другого колодца, — показывает металлическую установку покрытую глиной прораб «Виогема». — Из-за грунта мы оборвали несколько колонн, потому что супесь имеет свойство обжимать все быстро. Мы не успевали сниматься, колонну обжимало и мы снимали фильтр. Мы доработали технологию, довезли дополнительно специальное оборудование, которое позволяет снимать колонну с противодавлением, так называемым пакером, мы загоняем воду и отжимаем, отфильтровываем грунт. Тогда у нас началась работа без обрывов и аварий. За счет этого мы чуточку завалили проектные сроки. Должны были сдать работы 14 сентября. Мы объяснили ситуацию в администрации и нам пошли навстречу. У нас еще есть 20 рабочих дней, чтобы выполнить эти работы, — уверил Александр Лукьянов.

По его словам, дело осталось за малым — добурить по скважине в каждом колодце и произвести косметические работы: заштукатурить швы, покрасить, поставить технический полог, установить на колодец плиту перекрытий.

— В автоматическом непрерывном режиме будет работать система лучевого дренажа. Скважины горизонтальные, вода самотеком будет стекать в колодец. На каждый колодец установим два немецких мощных насоса, которые не боятся перегрузок. Один будет работать, а другой предусмотрен на аварийную ситуацию. На каждом колодце будет поплавок. Вот поплавок поднимется на определенный уровень и насос включится. Поплавок уплывет и он выключится до тех пор, пока колодец снова не наполнится водой, — рассказал Александр Лукьянов.

На случай чрезвычайной ситуации для дренажа предусмотрена система оповещения посредством GPRS. На каждый колодец установят датчики насосного оборудования, сигнал которого будет идти на пульт управления. Работа дренажной системы предусмотрена до мелочей: вода будет стекать в ливневку, для нее уже пробурена скважина в линию канализации на улице Рогачева длинною в 65 метров.

К работникам из Белгорода уже подходят бердчане близлежащих домов и благодарят за то, что вода из подвалов наконец-то ушла. Однако таких немного. Навстречу корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» из дома №49 улицы Водосточной вышел Виталий, он методично протягивал из дома шланг:

— Мы продолжаем раз в неделю откачивать воду из подвала. Вот, время пришло. Раньше воды было больше. Она хоть больше не поднимается и стала немного ниже привычного уровня.

Слова Виталия подтвердила его соседка Ирина:

— По уровню воды в туалете можно судить, что вода стоит, вода выступает на метр примерно. Теперь мы копаем новый. Думаю, немножко, но воды стало меньше.

Жительница соседней улицы Красная Сибирь Наталья рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что вода из подвала ее дома отступает. Соседи Натальи радуются, что грунтовая вода покинула и их подвалы:

— Сейчас маленькая лужица стоит в старом доме, а в новом вода ушла. В старом доме все обвалилось, а в новом Бог милует, все хорошо. Надеемся, что весной у нас вода не всплывет.

Наталья предложила проверить, на каком уровне находится вода в ее засыпанном подвале прямо сейчас и бросила камешек в сливную трубу. После характерного «бульк» стало понятно, что вода из засыпанного погреба ушла, но не вся. Уровень воды остался примерно на полутора метрах.

Директор управления капитального строительства Бердска Алексей Егошин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что 1 октября УКС разместит аукцион по строительству третьего колодца системы лучевого дренажа на перекрестке улицы Толбухина и одноименного переулка.

Вообще проектом запланировано строительство пяти колодцев, входящих в систему лучевого дренажа. До Нового года построят один, а до июня следующего — еще два.

— В Бердске это первый опыт по строительству дренажных колодцев. Реально видно будет эффект только весной. Мы ожидаем, что подобные проблемы будут. На этих колодцах мы уже обкатали технологию, они у нас были аварийные. Безусловно, проектировщики изучали грунт. По всей видимости, как-то плохо были описаны свойства супеси, а мы как раз с эти столкнулись. Но мы нашли технологию и выход, — прогнозирует прораб «Виогема» Александр Лукьянов.