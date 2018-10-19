Отдали дань памяти погибшим в Керчи коммунисты Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал об планах коммунистов Бердска провести очередной пикет у памятника Ленину, чтобы выразить свое несогласие с уже принятым законом о повышении пенсионного возраста.

Сегодня, 19 октября, местная ячейка КПРФ собралась у памятника Ленину, но яркие призывы к борьбе за свои права громко не звучали — в руках у бердчан были плакаты, отдающие дань памяти погибшим в Керчи.

— Мы все сочувствуем этому горю. Это большое горе и для родителей пацана, который застрелился. Но ему всего 15 лет, мне кажется, он сам не мог этого сделать. Я решила нарисовать этот плакат, потому что все семьи обеспокоены ситуацией в стране, взрыв за взрывом идет. Да тем более в среде своих сокурсников, товарищей такое сделать. Он не сам сошел с ума, его свели с ума. Молодежь ищет справедливости. Вот такими и пользуются вербовщики. У молодежи не хватает ума самим почитать историю. Наше женское движение ВЖС «Надежда России» пойдет сейчас в парк Победы и к городу Керчь приделает этот плакат. Мы соболезнуем всей душой тем, кто пострадал, — поделилась с «Курьер. среда. Бердск» Фаина Рысенко.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 17 октября 18-летний студент Росляков пришел в политехнический колледж с 10 бомбами и ружьем. В столовой он взорвал одно самодельное устройство, застрели 15 студентов (из них 6 несовершеннолетних) и 5 преподавателей. Потом покончил жизнь самоубийством.

В Керчи объявлен трехдневный траур. Власти выплатят семьям погибших по 1 млн рублей.

Глава СКР Александр Бастрыкин прибыл с рабочей поездкой в Республику Крым в связи с массовым убийством, произошедшим в Керченском политехническом колледже 17 октября