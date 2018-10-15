Коммунист Бердска: Против пенсионной реформы можно протестовать сколько угодно

19 октября бердское отделение КПРФ вновь соберется у памятника Ленину, чтобы выразить протест новому закону о повышении пенсионного возраста. Лидер бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что, по его мнению, правительство не посчиталось с мнением народа, одобряя закон. Против закона, считает Бессонов, можно протестовать сколько угодно.
-Закон принят, мы прекрасно это знаем, но мы протестуем против такого закона, который не считается с мнением народа. В одном месте, конечно, если протестовать на ситуацию будет сложно повлиять. Но если по всей стране будут продолжаться пикеты, то правительство будет вынуждено вернуться к этому вопросу. Народ имеет возможность голосовать вне выборов только ногами, выходя на улицу, держа в руках соответствующие лозунги. В этом и есть суть демократии. Иначе, получается, у нас большая казарма, — призывает к действиям россиян Сергей Евгеньевич.
Напомним, что по стране прокатилась большая волна недовольства в связи с принятием новой пенсионной реформы. Жители всех городов не раз выходили на митинги и пикеты против нового закона. Все же президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста 3 октября.
Как провозгласил президент в своем обращении к нации, женщины уйдут на пенсию в 60 лет, а не 63 года как было ранее предложено, передавал «Курьер. Среда. Бердск». Закон предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Согласно документу, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.
Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.
Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей. Устанавливаются меры поддержки для сельских пенсионеров. Также сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.
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Действительно,непонятно,закон о новом пенсионном возрасте принят,а коммунисты опять собираются митинговать —- им что,делать нечего????
Пусть они меня простят,но лучше бы вышли на уборку города несколько раз в год,это было бы лучше и чище для города,чем махать флажками и стоять на месте.
p.s. друзья мои,а помните,я вас предупреждал,что закон о пенсиях будет принят,вспомнили? Так что,надо немножко наперед смотреть и думать интуитивно,и логически.
Человек ——
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у нас много аморальных , безнравственных и бесчеловечных законов…но пенсионная «реформа» самая самая антинародная…
Пенсионный возраст был рассчитан в СССР научно на основании биологических возможностей человека. Женщина после 55 лет, а мужчина после 60 не могут работать по причине прекращения выработки половых гормонов. Организм после отхода ко сну уже не восстанавливаются после 8 часового сна, идёт постепенная разбалансировка организма, которая затягивается на 10-15 лет – это и есть время дожития.
Человек после 60 лет может ещё жить, но уже не может работать. При теперешнем качестве продуктов питания в России повышение пенсионного возраста многих сведёт раньше времени в могилу. При недоступности детских яслей и садов молодёжь будет отказываться от рождения детей. Эту экстремистскую деятельность осуществляет правительство РФ, которая создает реальную угрозу жизнедеятельности государства, посягает на конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, общественную безопасность и общественный порядок. А без подписи президента никакой закон в силу не вступает.
Поэтому кто бы ни протестовал против такой «реформы» от президента и правительства, лично я этот протест буду поддерживать бессрочно ….Может, придет кто то более адекватный в руководство и «реформу» отменят, а нет , так пусть не ждут никакой народной поддержки этой «временной»(с) власти ……
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