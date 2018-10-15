Коммунист Бердска: Против пенсионной реформы можно протестовать сколько угодно

19 октября бердское отделение КПРФ вновь соберется у памятника Ленину, чтобы выразить протест новому закону о повышении пенсионного возраста. Лидер бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что, по его мнению, правительство не посчиталось с мнением народа, одобряя закон. Против закона, считает Бессонов, можно протестовать сколько угодно.

-Закон принят, мы прекрасно это знаем, но мы протестуем против такого закона, который не считается с мнением народа. В одном месте, конечно, если протестовать на ситуацию будет сложно повлиять. Но если по всей стране будут продолжаться пикеты, то правительство будет вынуждено вернуться к этому вопросу. Народ имеет возможность голосовать вне выборов только ногами, выходя на улицу, держа в руках соответствующие лозунги. В этом и есть суть демократии. Иначе, получается, у нас большая казарма, — призывает к действиям россиян Сергей Евгеньевич.

Напомним, что по стране прокатилась большая волна недовольства в связи с принятием новой пенсионной реформы. Жители всех городов не раз выходили на митинги и пикеты против нового закона. Все же президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста 3 октября.

Как провозгласил президент в своем обращении к нации, женщины уйдут на пенсию в 60 лет, а не 63 года как было ранее предложено, передавал «Курьер. Среда. Бердск». Закон предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Согласно документу, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.

Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.

Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей. Устанавливаются меры поддержки для сельских пенсионеров. Также сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.