Теракт в Керчи: Расстрелял 17 человек и покончил с собой студент колледжа

Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела по факту происшествия в Керченском политехническом колледже. Следователи и криминалисты уже приступили к осмотру места происшествия.
На данный момент известно о 17 погибших, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко. Первоначальный осмотр тел погибших свидетельствует о том, что причиной их смерти стали огнестрельные ранения.
Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа — в библиотеке.
Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).
В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для расследования, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы.
Главы Крыма Сергей Аксенов заверил, что оперативная ситуация в Керчи находится под контролем силовых структур. Следствие устанавливает мотивы поведения подозреваемого в совершении теракта. С родственниками погибших работают психологи.
Как сообщало «Курьер. Среда. Бердск», около полудня в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. По предварительным данным, около 50 человек получили ранение. Многие находятся в тяжелом состоянии.
Причиной трагедии стал подрыв неустановленного взрывного устройства. СК возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт). По указанию руководителя Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета на месте происшествия работают силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория оцеплена, ее обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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Опять потоки лжи.
Умные люди, конечно, могут разобраться во всём сами, но высказывать это нельзя — можно загреметь по статье.
К слову о том, почему РФ — страна изгой.
8 9
Угомонитесь хоть в этой теме!
Нашли на чем пиариться — на людском горе и трагедии!
8 9
А нечего «сладостями» торговать на государственном уровне
2 6
Вы долго и кропотливо создавали предпосылки для этой и для других трагедий.
Кто оказался виноват в том, что Зимней вишне сгорело несколько десятков человек, больше половины которых были дети? Какой-то пожарник? Что сделано чтобы исправить? Ни-че-го.
Главное — заткнуть всех пока эмоции велики. А потом можно продолжать делать всё как обычно. В этом вы все.
P.S.: кстати референдум по «пенсионной реформе» сегодня тоже отменили. Ну кто бы сомневался? «Поугомонять, подождать пока немного забудется и сделать как надо самим». Классика. Сколько людей обречено на нищету? Миллионы. Потом будете делать вид что как всегда не при чём.
8 6
а когда:
— в Лас-Вегасе расстреливают толпу
— в школу в штатах пацан приносит винтовку и расстреливает одноклассников и учителей
— на парковке нагазина в штатах прохожих начинает мужик расстреливать
тогда где вы все, умные такие сидите заткнувшись и не смея рот раскрыть с обвинениями в адрес правительства США, допустивших чтобы это вообще системой стало и происходило не реже раза в месяц?
Еще раз обращаюсь к провокаторам и неадекватам с неустойчивой психикой: закройте рты и идите в другие темы приплетать и обсужжать руководство россии!
4 7
как то не укладывается в голове — слишком много жертв для одного 18 летнего студента….
в первоначальных аудио и видео интервью очевидцы и свидетели говорят о нескольких напавших человек с оружием и нескольких сильных взрывах …..На одном видео слышно несколько выстрелов подряд — это больше похоже на автоматическое оружие , поставленное на одиночное, чем на помповое ружье…
Понятно, что паника сеет слухи…
Но с другой стороны, уже привыкли , что и официальное сми тоже не стесняется в вранье…
жаль всех погибших и их родных….
6 3
официальные СМИ должны предоставлять только проверенные факты, что они и делают.
Да, возникает порой задержка из-за этого поскольку любая информация должна быть проверена перед выдачей.
А пользователям соцсетей не стоит слуха распространять: надеюсь Зимняя вишня дала хоть какой то урок блоггерам: будьте корректны и не пиарьтесь на трагедии!
4 4
Ну и почему же тогда ТАСС (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02.04.1999 г. Гос. комитетом РФ по печати) со ссылкой на официальные власти писал про взрыв газа? https://tass.ru/proisshestviya/5684058
2 4
Они написали на тот момент про ВЕРСИЮ!
Ведь обратили внимание на время публикации: 17 ОКТ, 17:22
Кончайте искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет!
3 3
когда речь идёт о «версии», пишется «по предварительным данным».
2 4
И вообще, в указанной вами ссылке даже слова ГАЗ нет вообще то!
Опять заврались?
2 3
в первых сообщениях действительно мелькали версии о газе, с уточнением что здание при этом не газифицировано.
А тело новости легко редактируется и, если вебкопию страницы не делали(или хотя бы скрин) и она не успела закэшиться, то первоначальный вариант вы уже не увидите.
3 3
«мелькало» — это ваше личное восприятие.
Также кстати как и то, что это «не версия, а утверждение».
Еще раз: представьте ссылку официального СМИ, в котором написано примерно так «установлено что это был взрыв газа».
Если слабо и это лишь ваша фантазия, то и закончите на этом!
1 4
вы мне никто, и лично вам я ничего не должен и ничем не обязан, для того чтобы вы от меня чего-то требовали к предоставлению.
Оппонируйте к тому с кем «спорите», к тому кто ссылки давал.
3 1
и опять в очередной раз данилов засунул голову в песок «я тут вообще не при чем и никому ничего не должен».
так и не вылазь тогда вообще раз так!
1 3
ещё раз- я вам ничем (от слова «совсем») не обязан.
Вот, если буду, тогда сможете чего-то там требовать.
А пока, довольствуйтесь диалогами, где любой комментатор может высказать своё личное мнение вне зависимости от ваших личных хотелок.
1 2
Например здесь явно написано что взрыв газа https://strana.ua/news/166681-v-kerchi-iz-za-vzryva-haza-v-kolledzhe-pohibli-10-chelovek-eshche-50-poluchili-ranenija.html
Но это УкроСМИ, что и доказывает что они типичные говносми и несут полнейший бред!
1 1
Не скрою, ожидал обвинений в адрес Украины в диверсиях и так далее.
Уж извиняйте, но на фоне событий прошлых нескольких лет, когда РФ обвиняют через минуту после любого события в мире — вполне логичное ожидание.
Но в этом конкретном случае Россия удивила, оказавшись на порядки порядочнее западных стран: никаких голословных обвинений и только факты.
Да, может ружье конечно и купил парнишка официально и все оформил…
Но какого фига:
— он принес его в учебное заведение? Где контроль?
— откуда он взял компоненты для бомбы?
— где вездесущее ФСБ и почему его не отследили еще на этапе изучения устройства бомб?
Пострадавшим — сочуствия,
органам — быстрейшего расследования,
чиновникам — принять меры по недопущению в будущем подобных происшествий!
6 1
Горе такое для родителей. Виноваты взрослые, что дети начинают убивать друг друга.
7 1
дети бывают очень злыми по отношению к одноклассникам и одногрупникам.
это вина общества, а не отдельно взрослых
5 0
А общество из кого состоит?
2 4
В этом году стая черных лебедей накрыла Путина. Зимняя Вишня, Солсберецкие идиоты, ИЛ-20,пенсионная «реформа», Ингушетия, поповский провал на Украине… Теперь вот керченский расстрел….
3 3
это не стая и Путин вообще не при чем!
Что за мания преплетать куда угодно эту фамилию — платят чтоли?
В США например вообще остро стоит проблема массовых расстрелов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90), только вслух об это не принято говорить, да?
Новость от 2015 года:
«Массовые расстрелы происходят в США едва ли не каждый день. За 12 лет в Америке погибли от «огнестрелов» более 400 тыс. человек.»
«За последние три года в 142-х учебных заведениях США происходила стрельба» (https://korrespondent.net/world/3573451-massovye-ubyistva-v-ssha-puhauischaia-statystyka)
И ситуация ухудшается:
«Очередное массовое убийство произошло неподалеку от Майами во Флориде: девятнадцатилетний подросток расстрелял школьников из винтовки и был задержан.»
https://ria.ru/world/20180215/1514657862.html
И это в «самом безопасном городе штата».
Надо констатировать: западная волна докатилась и до России. Искать виновных в Кремле — просто дебилизм, что выдает всех провокаторов с потрохами!
2 6
У нас — куча лицензирующих, разрешительных и прочих органов «занимается» как бы контролем оружия. За покупку воорущения — уголовка. Так выбрало государство, главное лицо которого уже почти 2 десятка лет Путин и ни одного референдума в котором не разрешено.
В США — официально свободная продажа и ношение огнестрела. Заходишь в магазин и покупаешь. Так выбрало население США.
Но при этом почему-то расстрелы у нас уже ничуть не меньше чем в США! И чем же занимаются наши «органы», их руководство (включая высшее), куда уходят дикие деньги (наши деньги!) и почему об этом надо молчать?
2 5
удалено
Да, у нас есть контрольно.
Но вообще то у нас нет запрета на покупку огнестрельного оружия: проходи медкомиссию, оформляй разрешение, проходи обучение и вперед.
Хоть частным охранником, хоть для самообороны, хоть для охоты?
Вы правда не знали или просто врете как обычно?
От модератора. Воздержитесь от оскорблений.
3 2
а когда провокаторы здесь мою страну оскорбляют это нормально вообще?
1 3
скорее вам платят… прям вот есть же время все ссылки найти на все расстрелы в США, а мне вот неприятно, что по телевизору чуть ли не радуются «массовым гибелям за рубежом (по факту несколько людей гибнет при урагане), а у нас: дальше региональных новостей не идет: чуть ли не каждую неделю, трагедии то аварии, то пожары… По-моему, новость, когда 5 детей сгорели на пожаре, а папашка сбежал, должна была звучать из всех приемников, а у нас ею только Малахов заинтересовался.
И да, после трагедии в Кемерово, правительство должно было уйти в отставку, а они даже в запой не ушли, как это Медвед сделал, после публикации «Он вам не Димон»!
2 3
а я вообще ТВ не смотрю уже 2 года
использую только как монитор для компа чтоб фильмы смотреть, чего и вам рекомендую
1 3
«западная волна докатилась и до России»
да уж…хоть в чем то Россия становится цивилизованной страной. Уже в школах стреляют…все как положено по системе егэ …
2 3
«Заходил в кабинеты и кого видел расстреливал» Это очень похоже на сюжет из фильма «Брат 2», когда в клубе отстреливал из автомата.
0 4
СМИ выдают информацию, которую надо выдавать на этот момент. возможно, эти сведения специально выданы в эфир, чтобы те, кто реально виноват подрасслабился. того же бабченко вспомните, убитого и воскреснувшего…
1 2
чем больше смотришь переписки вк очевидцев события и их прямые интервью , тем больше вопросов и к официальной версии ….не всё стыкуется, вплоть до «самоубийства» стрелка…
С другой стороны, многие комментаторы отмечают, что этот расстрел — очень уж удобный повод перекрыть многую нарастающую негативную инфу -от солберецких и до отмены референдума по пенсионной реформе….
1 2
совсем удалено….
действительно трагедия, а они умысел ищут какой то….
За 2 года в 142-х учебных заведениях США происходила стрельба — там умысел поищите лучше!
А еще задайтесь вопросом: почему штаты НИЧЕГО не делают чтобы это не повторялось?
1 1
По телеку будут показывать скоро ДОМ -2 сутками и не то будет. Чего только шоу стоило как Бузова мужа искала .Самцы крутились как тетерева ,А другиммолодым тоже хочется на халяву пожить в ДОМ -2,НО их не пустят туда ,Вот и отличиться захотелось ,чтобы о нем поговарили,Жестко ,но кто для него герой в душе?????? Оделся под боевика и не ведал что делал. А в передаче «Звезды сошлись» что показывают? Был папа АНТОН для двух детей,А стал после смены пола мамой КАТЕЙ? Да виноваты мы взрослые потому что некоторые у власти это вбивают нашим детям это,а мы не чего уже не можем с этим сделать , Включите в 9 утра телик и чтодети малые смотрятпо ТНТ. Как собачатся Бородина и Бузоваи про эскортниц весь день.
0 1
складывается стойкое ощущение, что российское ТВ больше смотрят за рубежом чем в россии.
Я вот здесь живу, и ни я,ни мои знакомые вообще не смотрим ТВ.
Ау, ребята-провокаторы, передайте своим наставникам что те, кто поддерживает Путина, тоже против ТВ и того как они (судя по вашим словам) представляют события!
0 1