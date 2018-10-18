Теракт в Керчи: Расстрелял 17 человек и покончил с собой студент колледжа

Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела по факту происшествия в Керченском политехническом колледже. Следователи и криминалисты уже приступили к осмотру места происшествия.

На данный момент известно о 17 погибших, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко. Первоначальный осмотр тел погибших свидетельствует о том, что причиной их смерти стали огнестрельные ранения.

Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа — в библиотеке.

Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, изымаются предметы и следы, имеющие значение для расследования, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и иные экспертизы.

Главы Крыма Сергей Аксенов заверил, что оперативная ситуация в Керчи находится под контролем силовых структур. Следствие устанавливает мотивы поведения подозреваемого в совершении теракта. С родственниками погибших работают психологи.

Как сообщало «Курьер. Среда. Бердск», около полудня в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. По предварительным данным, около 50 человек получили ранение. Многие находятся в тяжелом состоянии.

Причиной трагедии стал подрыв неустановленного взрывного устройства. СК возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт). По указанию руководителя Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета на месте происшествия работают силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория оцеплена, ее обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.