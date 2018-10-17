Терактом признал СК взрыв с 13 жертвами в керченском колледже

В Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту взрыва в колледже города Керчи сегодня, 17 октября, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ по Республике Крым возбудил уголовное дело по факту взрыва в одном из колледжей города Керчи по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются.

Первоначально сообщалось о 10 погибших, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва.

По указанию председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов и следователей СК России, имеющих опыт расследования такого рода преступлений.

Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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