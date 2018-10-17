КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
продам
продам
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Травников согласился переименовать новосибирский аэропорт Толмачево

На прием к врачу через портал госуслуг записались 44 502 жителя Бердска в 2018 году

ЦИК закрыл тему референдума по пенсионной реформе — срок истек

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Погибли 10 человек при взрыве в колледже в Керчи

Обрушился асфальт вокруг коллектора на строительной базе «Павловской» в Бердске

Сталинисты не хотят памятник «вождю народов» у обкома КПРФ в Новосибирске

Все больше и больше банкротов в России

На прием Генпрокуратуры не пробился из-за очереди в 500 человек депутат Бердска

Пропавших людей научит искать «Лиза Алерт» в Новосибирске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Терактом признал СК взрыв с 13 жертвами в керченском колледже

Среди погибших и раненых в основном подростки. В столовой сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.(ВИДЕО)

17.10.2018 Фото: dixinews.ru Нет комментариев
 
Терактом признал СК взрыв с 13 жертвами в керченском колледже

На месте происшествия

В Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту взрыва в колледже города Керчи сегодня, 17 октября, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ по Республике Крым возбудил уголовное дело по факту взрыва в одном из колледжей города Керчи по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются.

Первоначально сообщалось о 10 погибших, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва.

По указанию председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов и следователей СК России, имеющих опыт расследования такого рода преступлений.

Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Видео 18+


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Травников согласился переименовать новосибирский аэропорт Толмачево На прием к врачу через портал госуслуг записались 44 502 жителя Бердска в 2018 году ЦИК закрыл тему референдума по пенсионной реформе — срок истек

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика