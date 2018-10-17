Скончался пациент психбольницы после издевательств санитаров в Магнитогорске

Выгнать с «волчьим билетом». Борис Дубровский потребовал применения максимально жестких мер в отношении санитаров.

Напомним, в сеть попало видео, где санитары издеваются над пожилым пациентом. Оно было сделано еще летом, но на днях просочилось в сеть. Новость о возмутительном поступке работников медучреждения из Магнитки разнеслась по федеральным СМИ буквально за несколько часов.

Свое мнение высказал губернатор области. На его взгляд, сотрудников следует наказать масимально жестко. Перепало и руководству больницы, передает Магсити74.

— Это возмутительный случай! Нет никакого разумного объяснения произошедшему, это циничное издевательство над пожилым человеком. Я требую максимально жёстких мер: в короткие сроки установить всех виновных, они должны быть немедленно выгнаны из медицинского учреждения с «волчьим билетом», с позором. Есть серьезные вопросы к руководителю учреждения, где безнаказанно происходят такие события. По моему мнению, он находится не на своем месте. Материалы необходимо передать в правоохранительные органы, виновные в этом инциденте должны понести самое суровое наказание, — отреагировал Борис Дубровский.

Пожилой пациент, видео с издевательствами над которым появилось в Сети, умер после выписки из магнитогорской больницы.

Дедушке было 72 года.

Со слов внучки пациента, которые приводит портал MagCity74, он умер в начале сентября 2018 года. Мужчина страдал сахарным диабетом, поэтому у него были провалы в памяти.

– Он мог просто не помнить, что с ним было в психбольнице. О случаях издевательств он нам не рассказывал, – пояснила женщина.

По словам главврача психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске Александра Беликова, пациента давно выписали, а снятый на видео инцидент произошел 29 июня 2018 года.

Напомним, что в ролике, который попал в Сеть, санитар бросил в мужчину тапки, а затем дал ему пинка. Находящиеся рядом в этот момент коллеги санитара смеялись над происходящим.

Источник: vse42.ru