КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру!!!
продам
продам
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
Продам 1-ую Вокзальная, 4 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вице-мэр Бердска: 130 км канализации нуждаются в ремонте

Уволили священника в Минске за фото главы РПЦ с охраной

Пинал беременную покупательницу сотрудник Росгвардии в ТЦ «Леруа Мерлен» Иркутска

Из-за недобросовестных подрядчиков и плохого бетона рассыпаются дороги Бердска

Депутат ГД от КПРФ: «Те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде»

ЦРУ: Гитлер был садомазохистом и имел склонность к гомосексуализму

34,5 млн рублей за пассажирские перевозки заплатит бюджет Бердске

Погиб пилот из США при крушении Су-27 на Украине

Силуанов: цены на бензин из-за акцизов не вырастут в 2019 году

Дыру в асфальте над теплотрассой залатали коммунальщики Бердска

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Скончался пациент психбольницы после издевательств санитаров в Магнитогорске

На скандал в психбольнице отреагировал губернатор, потребовав максимально жестко наказать виновных.

17.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Скончался пациент психбольницы после издевательств санитаров в Магнитогорске
Выгнать с «волчьим билетом». Борис Дубровский потребовал применения максимально жестких мер в отношении санитаров.

Напомним, в сеть попало видео, где санитары издеваются над пожилым пациентом. Оно было сделано еще летом, но на днях просочилось в сеть. Новость о возмутительном поступке работников медучреждения из Магнитки разнеслась по федеральным СМИ буквально за несколько часов.

Свое мнение высказал губернатор области. На его взгляд, сотрудников следует наказать масимально жестко. Перепало и руководству больницы, передает Магсити74.

— Это возмутительный случай! Нет никакого разумного объяснения произошедшему, это циничное издевательство над пожилым человеком. Я требую максимально жёстких мер: в короткие сроки установить всех виновных, они должны быть немедленно выгнаны из медицинского учреждения с «волчьим билетом», с позором. Есть серьезные вопросы к руководителю учреждения, где безнаказанно происходят такие события. По моему мнению, он находится не на своем месте. Материалы необходимо передать в правоохранительные органы, виновные в этом инциденте должны понести самое суровое наказание, — отреагировал Борис Дубровский.

Пожилой пациент, видео с издевательствами над которым появилось в Сети, умер после выписки из магнитогорской больницы.
Дедушке было 72 года.

Со слов внучки пациента, которые приводит портал MagCity74, он умер в начале сентября 2018 года. Мужчина страдал сахарным диабетом, поэтому у него были провалы в памяти.

– Он мог просто не помнить, что с ним было в психбольнице. О случаях издевательств он нам не рассказывал, – пояснила женщина.

По словам главврача психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске Александра Беликова, пациента давно выписали, а снятый на видео инцидент произошел 29 июня 2018 года.

Напомним, что в ролике, который попал в Сеть, санитар бросил в мужчину тапки, а затем дал ему пинка. Находящиеся рядом в этот момент коллеги санитара смеялись над происходящим.
Источник: vse42.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
До 6% обещает инфляцию в начале 2019 года Минэкономразвития Вице-мэр Бердска: 130 км канализации нуждаются в ремонте 300 тысяч рублей из бюджета города выделено на ремонт бердской школы

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика