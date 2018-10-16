Пинали под зад: санитары сняли на видео издевательства над пациентом психбольницы в Магнитогорске

Санитары Челябинской областной психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске записали на видео их обращение с престарелым пациентом. Один из сотрудников сначала бросал в мужчину тапками, а потом и вовсе пнул. Всё это сопровождалось хохотом и поддержкой коллег. Видео на 74.ru прислала жительница Тюмени Яна.

— Это видео снято в психбольнице Магнитогорска. Попало оно ко мне очень странным способом, — рассказала девушка. — Я познакомилась в какой-то онлайн-игре в социальных сетях с магнитогорцем Андреем Быковским. Он сначала рассказывал мне о своей жизни, а потом начал сбрасывать видео пациентов. Сначала это были просто видео нездоровых людей, а потом вот это, где санитары откровенно издеваются над пожилым мужчиной, бросают в него тапками и пинают под зад. Это была контрольная точка кипения! Я ему сразу об этом написала, после чего он начал удалять видео и сообщения, но я успела сделать запись с экрана.

По словам девушки, Андрей работает санитаром в психоневрологической больнице № 5.

— Он сам снимал это видео, — уточнила Яна. — В кадре его коллега Рушан Абдрахманов и еще один мужчина, я не знаю, кто он. Я написала Андрею, что сообщу в органы, но он в ответ только смеялся и отправлял смайлики, говорил, что не боится.

Главврач больницы Александр Беликов подтвердил, что Андрей Быковский и Рушан Абдрахманов действительно работают в медучреждении, и он уже в курсе инцидента.

— Видел сегодня утром это видео, — подтвердил главврач. — Оно было снято в июне. Быковский снимал и выложил в Сети. Сейчас разбираемся, уже создали комиссию по расследованию этого инцидента, только что закончилось собрание медсестёр по этому поводу.

Разобраться в ситуации пока сложно, потому что Быковский находится на больничном, а второй санитар с 1 октября в отпуске за границей.

— Такой случай последний раз у нас был в 1992 году. А теперь зарплаты немного подняли, вот и лезут все к нам… Отсеиваем таким образом ужасным, — посетовал Александр Беликов. — Я в шоке от такого отношения. В смене в тот день работали три мужика, может, была бы женщина, не допустила бы такого. Я всё понимаю, больной человек, он их всячески материл, но это не оправдывает их. Есть дежурный врач, можно было его пригласить.

Главврач уточнил, что один из санитаров работает в больнице уже три года, второй — меньше года.

— Разыщем всех участников этой истории, и у меня есть желание написать заявление в прокуратуру, чтобы проверили этих ребят на издевательства и наказали по закону, — подытожил руководитель медучреждения.



Источник: 74.ru