Пинали под зад: санитары сняли на видео издевательства над пациентом психбольницы в Магнитогорске

Бросали тапками и пинали под зад: санитары сняли на видео издевательства над пациентом психбольницы
Санитары Челябинской областной психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске записали на видео их обращение с престарелым пациентом. Один из сотрудников сначала бросал в мужчину тапками, а потом и вовсе пнул. Всё это сопровождалось хохотом и поддержкой коллег. Видео на 74.ru прислала жительница Тюмени Яна.
— Это видео снято в психбольнице Магнитогорска. Попало оно ко мне очень странным способом, — рассказала девушка. — Я познакомилась в какой-то онлайн-игре в социальных сетях с магнитогорцем Андреем Быковским. Он сначала рассказывал мне о своей жизни, а потом начал сбрасывать видео пациентов. Сначала это были просто видео нездоровых людей, а потом вот это, где санитары откровенно издеваются над пожилым мужчиной, бросают в него тапками и пинают под зад. Это была контрольная точка кипения! Я ему сразу об этом написала, после чего он начал удалять видео и сообщения, но я успела сделать запись с экрана.
По словам девушки, Андрей работает санитаром в психоневрологической больнице № 5.
— Он сам снимал это видео, — уточнила Яна. — В кадре его коллега Рушан Абдрахманов и еще один мужчина, я не знаю, кто он. Я написала Андрею, что сообщу в органы, но он в ответ только смеялся и отправлял смайлики, говорил, что не боится.
Главврач больницы Александр Беликов подтвердил, что Андрей Быковский и Рушан Абдрахманов действительно работают в медучреждении, и он уже в курсе инцидента.
— Видел сегодня утром это видео, — подтвердил главврач. — Оно было снято в июне. Быковский снимал и выложил в Сети. Сейчас разбираемся, уже создали комиссию по расследованию этого инцидента, только что закончилось собрание медсестёр по этому поводу.
Разобраться в ситуации пока сложно, потому что Быковский находится на больничном, а второй санитар с 1 октября в отпуске за границей.
— Такой случай последний раз у нас был в 1992 году. А теперь зарплаты немного подняли, вот и лезут все к нам… Отсеиваем таким образом ужасным, — посетовал Александр Беликов. — Я в шоке от такого отношения. В смене в тот день работали три мужика, может, была бы женщина, не допустила бы такого. Я всё понимаю, больной человек, он их всячески материл, но это не оправдывает их. Есть дежурный врач, можно было его пригласить.
Главврач уточнил, что один из санитаров работает в больнице уже три года, второй — меньше года.
— Разыщем всех участников этой истории, и у меня есть желание написать заявление в прокуратуру, чтобы проверили этих ребят на издевательства и наказали по закону, — подытожил руководитель медучреждения.
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