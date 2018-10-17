«Тайный» отчет по земле на проверку прокурору отправили депутаты Бердска

Контрольно-счетная палат нашла нарушения в работе управления земельных отношений мэрии Бердска об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно сегодня, 17 октября. Напомним, что вчера 16 октября депутаты Бердска, входящие в состав промышленного комитета, практически единогласно проголосовали за тайность оглашения отчета контрольно-счетной палаты и попросили удалиться с совещания представителей СМИ.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева на некоторые пункты отчета возражала, посчитав, что там все законно. Однако «тайный» отчет уже направлен в прокуратуру Бердска. Прокурор поставит контрольную точку, оценив законность действий сотрудников управления земельных отношений.

-Контрольно-счетная палата — это тот орган, которому мы ставим задачи проверить конкретные структуры и учреждения. В соответствии с планом депутатов КСП совершила проверку управления земельных отношений. Комиссией были найдены нарушения по земле. Я так и не поняла причину , почему устроили голосование и решили обсудить отчет без СМИ. Все равно все нарушения указаны в отчете, — недоумевает депутат горсовета Бердска Елена Белова.

По итогам проверки выяснилось, что у управлении земельных отношений существуют нарушения в части договоров, по расчетам платы за аренду земельных участков.

-Когда результаты проверки из прокуратуры придут, тогда мы снова соберемся, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» депутат горсовета Бердска Елена Белова.