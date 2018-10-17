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«Тайный» отчет по земле на проверку прокурору отправили депутаты Бердска

Контрольно-счетная палата выявила нарушения в работе управления земельных отношений бердской мэрии. Начальник подразделения оспаривала некоторые пункты отчета, считая их законными.

17.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Тайный отчет по земле на проверку прокурору отправили депутаты Бердска

Светлана Бахарева, начальник отдела земельных отношений

Контрольно-счетная палат нашла нарушения в работе управления земельных отношений мэрии Бердска об этом «Курьер. Среда. Бердск» стало известно сегодня, 17 октября. Напомним, что вчера 16 октября депутаты Бердска, входящие в состав промышленного комитета, практически единогласно проголосовали за тайность оглашения отчета контрольно-счетной палаты и попросили удалиться с совещания представителей СМИ.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева на некоторые пункты отчета возражала, посчитав, что там все законно. Однако «тайный» отчет уже направлен в прокуратуру Бердска. Прокурор поставит контрольную точку, оценив законность действий сотрудников управления земельных отношений.

-Контрольно-счетная палата — это тот орган, которому мы ставим задачи проверить конкретные структуры и учреждения. В соответствии с планом депутатов КСП совершила проверку управления земельных отношений. Комиссией были найдены нарушения по земле. Я так и не поняла причину , почему устроили голосование и решили обсудить отчет без СМИ. Все равно все нарушения указаны в отчете, — недоумевает депутат горсовета Бердска Елена Белова.

По итогам проверки выяснилось, что у управлении земельных отношений существуют нарушения в части договоров, по расчетам платы за аренду земельных участков.
-Когда результаты проверки из прокуратуры придут, тогда мы снова соберемся, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» депутат горсовета Бердска Елена Белова.


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(4) Комментариев

  1. Гость

    А как Ст-ва купила 23 земельных участка — когда земли постоянно «НЕТ», никто не хочет проверить?! =-O =-O =-O

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  2. Истмат

    Ну, что, Шапран, скажешь? 8)

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  3. Аноним

    А помощник прокурора на Морской, законно получил участок земли? И кто там будет заинтересован проверкой, если они все повязаны.

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  4. Подслушано

    Светлана Владимировна, не стоит быть такой уверенной)

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