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Засекретили отчет по земле контрольно-счетной палаты депутаты Бердска

Большинство депутатов комитета по промышленности проголосовали за удаление журналистов с совещания — самим надо сначала разобраться. Один вопрос рассматривали более двух часов.(ВИДЕО)

16.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Засекретили отчет по земле контрольно счетной палаты депутаты Бердска

Владимир Голубев возглавляет комитет по промышленности два года

Комитет горсовета Бердска по промышленности под председательством и по предложению депутата Владимира Голубева (брат бизнесмена Виктора Голубева — прим. ред.), практически единогласно проголосовал за рассмотрения единственного вопроса повестки без присутствия СМИ сегодня, 16 октября.

Четверо народных избранников поддержали идею Владимира Голубева и проголосовали за конфиденциальность сегодняшнего заседания комитета. Один депутат воздержался. А  зампредседателя депутатского комитета Елена Белова проголосовала против закрытости совещания.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» депутаты должны были заслушать отчет контрольно-счетной палаты, который касался земельных вопросов.

— Не знаю, что там секретного, все равно на сессии этот отчет слушать будем. На повестке дня только один вопрос — отчет контрольно-счетной палаты по земле. Значит там есть какие-то нехорошие вопросы, — предположила Елена Белова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» перед заседанием комитета.

Председатель промышленного комитета не стал комментировать необходимость обсуждать отчет контрольно-счетной палаты за закрытыми дверями. На вопрос коллег «почему», он ответил кратко — «потому что».

-Сначала мы должны сами услышать отчет, а потом понять, что с ним делать, — констатировал Владимир Алексеевич.

Подробности — в ближайшее время.

Автор видео Марина Волкова


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(2) Комментариев

  1. Подслушано

    Значит есть что скрывать….А вообще то, это должна быть открытая информация. Курьер держите руку на пульсе.
    Я думаю там будет много вопросов что и кому отдали…..

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  2. Аноним

    Неужели на столько ВСЕ плохо

    Thumb up 1 Thumb down 0

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