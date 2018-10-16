Засекретили отчет по земле контрольно-счетной палаты депутаты Бердска

Комитет горсовета Бердска по промышленности под председательством и по предложению депутата Владимира Голубева (брат бизнесмена Виктора Голубева — прим. ред.), практически единогласно проголосовал за рассмотрения единственного вопроса повестки без присутствия СМИ сегодня, 16 октября.

Четверо народных избранников поддержали идею Владимира Голубева и проголосовали за конфиденциальность сегодняшнего заседания комитета. Один депутат воздержался. А зампредседателя депутатского комитета Елена Белова проголосовала против закрытости совещания.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» депутаты должны были заслушать отчет контрольно-счетной палаты, который касался земельных вопросов.

— Не знаю, что там секретного, все равно на сессии этот отчет слушать будем. На повестке дня только один вопрос — отчет контрольно-счетной палаты по земле. Значит там есть какие-то нехорошие вопросы, — предположила Елена Белова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» перед заседанием комитета.

Председатель промышленного комитета не стал комментировать необходимость обсуждать отчет контрольно-счетной палаты за закрытыми дверями. На вопрос коллег «почему», он ответил кратко — «потому что».

-Сначала мы должны сами услышать отчет, а потом понять, что с ним делать, — констатировал Владимир Алексеевич.

Подробности — в ближайшее время.

Автор видео Марина Волкова

