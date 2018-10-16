Засекретили отчет по земле контрольно-счетной палаты депутаты Бердска

Владимир Голубев возглавляет комитет по промышленности два года
Комитет горсовета Бердска по промышленности под председательством и по предложению депутата Владимира Голубева (брат бизнесмена Виктора Голубева — прим. ред.), практически единогласно проголосовал за рассмотрения единственного вопроса повестки без присутствия СМИ сегодня, 16 октября.
Четверо народных избранников поддержали идею Владимира Голубева и проголосовали за конфиденциальность сегодняшнего заседания комитета. Один депутат воздержался. А зампредседателя депутатского комитета Елена Белова проголосовала против закрытости совещания.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» депутаты должны были заслушать отчет контрольно-счетной палаты, который касался земельных вопросов.
— Не знаю, что там секретного, все равно на сессии этот отчет слушать будем. На повестке дня только один вопрос — отчет контрольно-счетной палаты по земле. Значит там есть какие-то нехорошие вопросы, — предположила Елена Белова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» перед заседанием комитета.
Председатель промышленного комитета не стал комментировать необходимость обсуждать отчет контрольно-счетной палаты за закрытыми дверями. На вопрос коллег «почему», он ответил кратко — «потому что».
-Сначала мы должны сами услышать отчет, а потом понять, что с ним делать, — констатировал Владимир Алексеевич.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Значит есть что скрывать….А вообще то, это должна быть открытая информация. Курьер держите руку на пульсе.
Я думаю там будет много вопросов что и кому отдали…..
10 0
Неужели на столько ВСЕ плохо
1 0