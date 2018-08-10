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Медведев: пенсионная реформа сравнима с горьким лекарством

По словам премьер-министра, «свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны». Медведев напомнил, что законопроект прошел только первое чтение.

10.08.2018 Фото: кремлин.ру 12 коммент.

Медведев: пенсионная реформа сравнима с горьким лекарством

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что изменение пенсионной системы, направленное на повышение пенсионного возраста, является болезненной, но необходимой мерой и предположил, что на финальной стадии обсуждения президент РФ также выскажет свое мнение.

«Это, действительно, сейчас самый сложный вопрос, который вызывает большие дискуссии в обществе. Такие рода изменения в пенсионном законодательстве, даже если человек хочет работать, большинство людей не радуют изменения. Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства», — сказал Медведев в ходе встречи с работниками Кроноцкого заповедника.

Но, как подчеркнул премьер, «есть решения, которые по разным причинам необходимы». «Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — заметил он.

По словам Медведева, эта необходимость «связана с тем, что пенсионная система находится в весьма непростом положении». Он напомнил, что в период ее формирования на одного пенсионера приходилось четыре с небольшим работающих человека, что было связано с небольшой продолжительностью жизни, а сегодня это соотношение уже почти один к одному.

«С точки зрения развития страны это хорошо, люди живут дольше. Но с точки зрения бюджетной системы, это большие риски, потому что в какой-то момент эту систему просто может разорвать, несмотря на то, что мы ее датируем дотацией и можем переводить определенные деньги из резервов», — подчеркнул глава правительства.

Медведев также обратил внимание на то, что «предложения, которые подготовило правительство, сформулированы таким образом, чтобы был определенный период, в течение которого происходит переход к новому пенсионному возрасту». «Этот период, как нам представляется, достаточно разумный», — добавил он.

Медведев подчеркнул также, что «прошло только первое чтение (законопроекта), идут экспертные обсуждения, парламент еще будет смотреть этот законопроект во втором и третьем чтениях». «Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны», — сказал премьер.

Источник: Прайм


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    Да наплевать чего он там лопочет.

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  2. Сибиряк

    А сможем ли мы после всего этого развить численность народа?

    Thumb up 4 Thumb down 2

  3. Аноним

    да никакой госдеп не сделает больнее россиянам чем сами кремлевские — они и экономику разрушили и людей начинают уничтожать пенсионной реформой и ростом налогов-ндс……
    Единственное лекарство — полный уход путинских ….

    Thumb up 12 Thumb down 3

  4. Аноним

    Из анкеты будущего:
    – «Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники в период пенсионной реформы к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке?» ))

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  5. Аноним

    Горькое лекарство для населения, при помощи которого пытаются вылечить российскю экономику? :-D

    Thumb up 8 Thumb down 1

  6. Новый мэр

    Он у нас ещё и фармацевт :-D

    Thumb up 9 Thumb down 1

  7. Анонимус

    Нашему государство нужно одно лекарство — это антибиотик убивающий всех паразитов на теле страны в лице единой России и главных селитёров вовки и димки , а также сочувствующих им , типа всяких неадекватных человечков

    Thumb up 7 Thumb down 2

  8. Александр

    Лечение задумал председатель
    Пилюлей горькою, комплект на всех.
    Идею высшую глаголет,-
    Дескать, в дальнейшем ждёт успех.

    Слабо начать с других подходов,
    Подумать глубже,- не судьба…
    Туманна суть таких заходов,
    А дело тёмное видать,- труба…

    Thumb up 5 Thumb down 0

  9. Аноним

    Как говорил Цицерон : Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы….

    Thumb up 1 Thumb down 0

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