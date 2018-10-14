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Мы вас помним! 14 октября 1999 года 11 бердских спецназовцев выполняли боевую задачу на Сунженском хребте

Снайпер группы Олег Куянов в первые минуты боя уничтожил 4-х боевиков.

14.10.2018 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Истмат:

Прошло уже 19 лет….
14 октября 1999 года группа в составе 11 бердских спецназовцев под командованием старшего лейтенанта Михаила Безгинова выполняла боевую задачу, двигаясь по Сунженскому хребту, недалеко от н.п. Серноводск. В задачу входило: разведка местности и обеспечение беспрепятственного продвижения войсковых частей по направлению Орджоникидзевское — Грозный; определение координат целей для нанесения ударов авиацией и артиллерией. В 4км северо-восточнее Серноводска группа обнаружила укрепрайон НВФ: бетонированные блиндажи, окопы, подземные ходы
сообщения. В ходе осмотра укрепрайона, примерно в 7 часов утра 15 октября, группа была обнаружена боевиками. Завязался бой, в котором со стороны НВФ участвовал батальон в количестве около 300 человек. Головной дозор в составе Андрея Катаева и Сергея Сураева успел предупредить основные силы группы об опасности, и сразу после этого был уничтожен боевиками. Группа укрылась в старых окопах, оставшихся после первой чеченской кампании. Боевики, пользуясь подавляющим превосходством в силах, открыли шквальный огонь. Снайпер группы Олег Куянов в первые минуты боя уничтожил 4-х боевиков, дав возможность группе организовать оборону, а также вытащить из зоны обстрелы раненых прапорщиков Бахнова и Зарубина. Связист Иван Ануреев получил контузию, но продолжал налаживать связь. Ему удалось под огнем закрепить антенну и приступить к сеансу связи. Боевики, пользуясь современной аппаратурой связи, пытались заглушить работу радиостанции спецназовцев. Группа, заняв круговую оборону, начала бой.

Мы вас помним, пацаны.

Мы вас помним! 14 октября 1999 года 11 бердских спецназовцев выполняли боевую задачу на Сунженском хребте Мы вас помним! 14 октября 1999 года 11 бердских спецназовцев выполняли боевую задачу на Сунженском хребте


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(3) Комментариев

  1. Гость

    Вечная память павшим пацанам, здоровья и долголетия тех кто остался жив. Низкий поклон прославленой бригаде.
    И пусть настигнит заслуженное наказание того, кто развалил всё это.

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  2. igk63

    Боевики не смогли уничтожить спецназ,зато Дима и Вова легко уничтожили 4 бригады ГРУ. :(

    Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Аноним

    Боевики, пользуясь современной аппаратурой связи, пытались заглушить работу радиостанции спецназовцев.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/14/381501-my-vas-pomnim-14-oktyabrya-1999-goda-11-berdskix-specnazovcev-vypolnyala-boevuyu-zadachu-na-sunzhenskom-xrebte

    Это всё, что нужно знать о армии. Подвиг солдат велик. Безответственность в высших эшелонах ещё выше.

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