Мы вас помним! 14 октября 1999 года 11 бердских спецназовцев выполняли боевую задачу на Сунженском хребте

Прошло уже 19 лет….
14 октября 1999 года группа в составе 11 бердских спецназовцев под командованием старшего лейтенанта Михаила Безгинова выполняла боевую задачу, двигаясь по Сунженскому хребту, недалеко от н.п. Серноводск. В задачу входило: разведка местности и обеспечение беспрепятственного продвижения войсковых частей по направлению Орджоникидзевское — Грозный; определение координат целей для нанесения ударов авиацией и артиллерией. В 4км северо-восточнее Серноводска группа обнаружила укрепрайон НВФ: бетонированные блиндажи, окопы, подземные ходы
сообщения. В ходе осмотра укрепрайона, примерно в 7 часов утра 15 октября, группа была обнаружена боевиками. Завязался бой, в котором со стороны НВФ участвовал батальон в количестве около 300 человек. Головной дозор в составе Андрея Катаева и Сергея Сураева успел предупредить основные силы группы об опасности, и сразу после этого был уничтожен боевиками. Группа укрылась в старых окопах, оставшихся после первой чеченской кампании. Боевики, пользуясь подавляющим превосходством в силах, открыли шквальный огонь. Снайпер группы Олег Куянов в первые минуты боя уничтожил 4-х боевиков, дав возможность группе организовать оборону, а также вытащить из зоны обстрелы раненых прапорщиков Бахнова и Зарубина. Связист Иван Ануреев получил контузию, но продолжал налаживать связь. Ему удалось под огнем закрепить антенну и приступить к сеансу связи. Боевики, пользуясь современной аппаратурой связи, пытались заглушить работу радиостанции спецназовцев. Группа, заняв круговую оборону, начала бой.
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Вечная память павшим пацанам, здоровья и долголетия тех кто остался жив. Низкий поклон прославленой бригаде.
И пусть настигнит заслуженное наказание того, кто развалил всё это.
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Боевики не смогли уничтожить спецназ,зато Дима и Вова легко уничтожили 4 бригады ГРУ.
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Боевики, пользуясь современной аппаратурой связи, пытались заглушить работу радиостанции спецназовцев.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/14/381501-my-vas-pomnim-14-oktyabrya-1999-goda-11-berdskix-specnazovcev-vypolnyala-boevuyu-zadachu-na-sunzhenskom-xrebte
Это всё, что нужно знать о армии. Подвиг солдат велик. Безответственность в высших эшелонах ещё выше.
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