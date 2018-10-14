Мы вас помним! 14 октября 1999 года 11 бердских спецназовцев выполняли боевую задачу на Сунженском хребте

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Прошло уже 19 лет….

14 октября 1999 года группа в составе 11 бердских спецназовцев под командованием старшего лейтенанта Михаила Безгинова выполняла боевую задачу, двигаясь по Сунженскому хребту, недалеко от н.п. Серноводск. В задачу входило: разведка местности и обеспечение беспрепятственного продвижения войсковых частей по направлению Орджоникидзевское — Грозный; определение координат целей для нанесения ударов авиацией и артиллерией. В 4км северо-восточнее Серноводска группа обнаружила укрепрайон НВФ: бетонированные блиндажи, окопы, подземные ходы

сообщения. В ходе осмотра укрепрайона, примерно в 7 часов утра 15 октября, группа была обнаружена боевиками. Завязался бой, в котором со стороны НВФ участвовал батальон в количестве около 300 человек. Головной дозор в составе Андрея Катаева и Сергея Сураева успел предупредить основные силы группы об опасности, и сразу после этого был уничтожен боевиками. Группа укрылась в старых окопах, оставшихся после первой чеченской кампании. Боевики, пользуясь подавляющим превосходством в силах, открыли шквальный огонь. Снайпер группы Олег Куянов в первые минуты боя уничтожил 4-х боевиков, дав возможность группе организовать оборону, а также вытащить из зоны обстрелы раненых прапорщиков Бахнова и Зарубина. Связист Иван Ануреев получил контузию, но продолжал налаживать связь. Ему удалось под огнем закрепить антенну и приступить к сеансу связи. Боевики, пользуясь современной аппаратурой связи, пытались заглушить работу радиостанции спецназовцев. Группа, заняв круговую оборону, начала бой.

Мы вас помним, пацаны.