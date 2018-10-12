Разбился насмерть выпавший из окна 8 этажа 3-летний ребенок в Новосибирске

Следственном отделом по Первомайскому району Новосибирск СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 3-летнего ребенка в результате выпадения из окна 8 этажа общежития.

-Предварительно установлено, что 12 октября около 14.00 на 8 этаже общежития по ул. Шукшина в Первомайском районе находилась 19-летняя девушка и ее 3-летний сын. Девушка вышла в коридор и стала общаться с соседями. В это время ребенок зашел в жилую комнату, где было открыто окно, встал на подоконник, оперся на москитную сетку, потерял равновесие и выпал на улицу. В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» официальный представитель регионального управления Следственного комитета Михаил Третьяков.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также обстоятельств, способствовавших наступлению несчастного случая. Проведение проверки продолжается.

Следственное управление напоминает родителям малолетних детей о необходимости соблюдения техники безопасности в случае нахождения детей в помещении с открытыми либо легкооткрываемыми окнами и балконами.

В Бердске похожая трагедия произошла 23 июня. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из окна на 4-м этаже дома №11/2 по ул. Попова в Бердске выпала 5-летняя девочка. Она упал на лестницу, ведущую в подвал. Ее на «скорой» увезли в ЦГБ, но она скончалась в реанимации.

И в этом случае ребенок упал вместе с москитной сеткой, на которую облокотился, встав на подоконник.