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Выпала 5-летняя девочка из окна 4 этажа высотки в Бердске

Малышка упала на бетонную лестницу, ведущую в подвал, вместе с москитной сеткой, на которую облокотилась. Ее в тяжелом состоянии увезли в реанимацию бердской ЦГБ. Вскоре ребенок умер.(ФОТО)

23.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 3 коммент.

Выпала 5 летняя девочка из окна 4 этажа высотки в Бердске

Девочка упала на ступени, ведущие в подвал, вместе с москитной сеткой

В субботу, 23 июня, около 10.00 из окна на 4-м этаже дома №11/2 по ул. Попова в Бердске выпала девочка. Пятилетний ребенок упал на лестницу, ведущую в подвал. В момент падения она находилась в квартире с отцом, который вместе с раненой дочерью уехал в ЦГБ. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» на 11.00, девочка находилась в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Выпала 5 летняя девочка из окна 4 этажа высотки в БердскеНа месте происшествия работают полицейские. Они опрашивают соседей и очевидцев. На место выезжал лично новый начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Выпала 5 летняя девочка из окна 4 этажа высотки в Бердске

Подполковник Соколов на месте ЧП (на фото — в голубой рубашке)

Жители высотки, расположенной на берегу Бердского залива около пляжа «Ремикс» рассказывают правоохранителям детали происшествия.

Выпала 5 летняя девочка из окна 4 этажа высотки в Бердске

-Девочка такая красивая — беленькая и кожа белая, прямо принцесса. Семья очень хорошая, благополучная, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» соседи, которые вызвали скорую помощь, услышав крики с улицы и выяснив, что произошла трагедия.

Выпала 5 летняя девочка из окна 4 этажа высотки в Бердске

Некоторые соседи не могли сдержать слез

Очевидцы рассказали, что ребенок упал вместе с москитной сеткой, на которую облокотился, встав на подоконник. Матери со старшей дочерью-студенткой в это время дома не было — куда-то уехали. Но им полицейские немедленно позвонили, рассказав о случившемся.

Выпала 5 летняя девочка из окна 4 этажа высотки в БердскеПо словам жителей 10-этажки, услышав крики с улицы, они сначала подумали, что орут идущие с пляжа пьяные отдыхающие. Но когда услышали истошные крики отца «Ребенок упал!», начали звонить по 112.

-Как рассказывал отец, он якобы разговаривал по телефону, когда с дочкой играл в прятки. Начал искать по всей квартире и не нашел. Потом выглянул в окно, а она лежит на ступенях! — сообщила «Курьер. Среда. Бердск Галина.

Он сам вынес ее из подвала, так и держал на руках, пока не приехала скорая, сам отнес дочь в машину с красным крестом.

Выпала 5 летняя девочка из окна 4 этажа высотки в Бердске

Начпльник управления гражданской защиты Василий Пономарев выезжал на место ЧП

Выпала 5 летняя девочка из окна 4 этажа высотки в БердскеВ 11.15 стало известно, что девочка скончалась в больнице. По словам очевидцев из ЦГБ, вышла медсестра и водитель «скорой», которые сказали отцу девочки, когда он курил на улице: «Держитесь, она умерла».
— Потом он забежал в больницу, спросил, где реанимация, но его не пусти и приехала полиция! — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

На место происшествия выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних бердской полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства смерти ребенка.

Выпала 5 летняя девочка из окна 4 этажа высотки в Бердске


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Жаль ребенка! И очень жаль родителей! Пусть земля будет пухом малышке!

    Thumb up 8 Thumb down 0

  2. А.

    соболезнование…маленький ангелочек

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Михаил

    Очень жаль девочку! Из-за «недоразвитых» родителей лишилась жизни…Сколько уже случав было с этими москитными сетками, сколько об этом было разговоров, что нельзя их ставить когда есть дети!!! Всё ровно найдутся бестолковые родители которые поставят! Я не представляю как они теперь будут жить с этим, ведь по их вине ребёнок лишился жизни. Очень жаль девочку, не передать словами как жаль!

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