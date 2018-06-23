Выпала 5-летняя девочка из окна 4 этажа высотки в Бердске

В субботу, 23 июня, около 10.00 из окна на 4-м этаже дома №11/2 по ул. Попова в Бердске выпала девочка. Пятилетний ребенок упал на лестницу, ведущую в подвал. В момент падения она находилась в квартире с отцом, который вместе с раненой дочерью уехал в ЦГБ. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» на 11.00, девочка находилась в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

На месте происшествия работают полицейские. Они опрашивают соседей и очевидцев. На место выезжал лично новый начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Жители высотки, расположенной на берегу Бердского залива около пляжа «Ремикс» рассказывают правоохранителям детали происшествия.

-Девочка такая красивая — беленькая и кожа белая, прямо принцесса. Семья очень хорошая, благополучная, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» соседи, которые вызвали скорую помощь, услышав крики с улицы и выяснив, что произошла трагедия.

Очевидцы рассказали, что ребенок упал вместе с москитной сеткой, на которую облокотился, встав на подоконник. Матери со старшей дочерью-студенткой в это время дома не было — куда-то уехали. Но им полицейские немедленно позвонили, рассказав о случившемся.

По словам жителей 10-этажки, услышав крики с улицы, они сначала подумали, что орут идущие с пляжа пьяные отдыхающие. Но когда услышали истошные крики отца «Ребенок упал!», начали звонить по 112.

-Как рассказывал отец, он якобы разговаривал по телефону, когда с дочкой играл в прятки. Начал искать по всей квартире и не нашел. Потом выглянул в окно, а она лежит на ступенях! — сообщила «Курьер. Среда. Бердск Галина.

Он сам вынес ее из подвала, так и держал на руках, пока не приехала скорая, сам отнес дочь в машину с красным крестом.

В 11.15 стало известно, что девочка скончалась в больнице. По словам очевидцев из ЦГБ, вышла медсестра и водитель «скорой», которые сказали отцу девочки, когда он курил на улице: «Держитесь, она умерла».

— Потом он забежал в больницу, спросил, где реанимация, но его не пусти и приехала полиция! — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

На место происшествия выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних бердской полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства смерти ребенка.