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Ни копейки из 600 тыс. рублей не сдали на приезд Гоши Куценко к детям-инвалидам Бердска

Руководитель бердского фонда помощи детям-инвалидам уверена, что до конца октября необходимая сумма будет собрана. Предприниматели и банки города откликаются на призыв о помощи.

12.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Кремлин. ру 6 коммент.
 
Ни копейки из 600 тыс. рублей не сдали на приезд Гоши Куценко к детям инвалидам Бердска

Гоша Куценко (на фото — слева) на собрании «Единой России»

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Гоша Куценко даст благотворительный концерт для детей-инвалидов Бердска. Руководитель городского общественного фонда помощи детям-инвалидам Анжелика Валуцкая сообщила сегодня, 12 октября, что подвижек в сборе средств для организации перелета Гоши Куценко и его команды, пока что нет.

-Пока сумму никакую не собрали. Есть несколько договоренностей о встречах — откликнулись банк и предприниматель. Мы много куда обратились, сразу нашу просьбу не отвергли, а сказали, что этот вопрос на стадии рассмотрения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анжелика Булатовна.

По мнению Анжелики, выбор на Гошу Куценко пал не случайно. У него свой фонд помощи реабилитации для детей с ДЦП. В ходе концерта он, как правило, рассказывает о возможностях своего фонда и приглашает всех, кто нуждается в реабилитации, пройти ее через его фонд. И возможно, кто-то из бердских ребятишек сможет восстановить здоровье в фонде артиста.

Детей ждет выступление аниматоров, фокусников, танцевальных и певческих коллективов, артистов различных жанров. Приглашения на концерт получат дети-инвалиды из Бердска и Новосибирска. Их приглашают в формате 1+1 (один ребенок + один родитель, законный представитель ). Каждому особому ребенку будет выдан красивый, яркий пригласительный билет с автографом Гоши Куценко, а также призы и подарки от партнеров.

Актер приедет со своей группой из восьми человек. Для того, чтобы мероприятие произошло, требуется около 600 тысяч рублей. Нужны средства на авиаперелет, аренду аппаратуры, транспорт и типографию.

— С Гошей Куценко договоренность уже есть.Мы пообещали, что все оплатим до декабря.  Мы договорились, что все по райдеру оплатим. Уже определились с авиакомпанией, на которой они полетят, с местом проживания. В принципе у нас осталось самый важный вопрос — собрать деньги. Время до декабря еще есть. Я думаю, что до конца октября мы должны этот вопрос закрыть. Чем мы раньше купим билеты, тем они будут дешевле. Но я не сомневаюсь и абсолютно уверена, что эту сумму мы соберем,  — не сомневается Анжелика Валуцкая, — — Если вы или ваша компания решит нам помочь в реализации этого проекта , мы будем очень признательны и благодарны! Свяжитесь с нами по телефону 8 983 307 5280 Анжелика (также в WhatsApp).


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    а почему бы Гоша и не организовал этот благотворительный концерт?
    Что, сам купить билет не в силах чтоли?
    А то на чужие деньги то легко благотворительностью заниматься… :-!

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  2. Анна автоледи

    Я не совсем понимаю, почему на авиаперелет деньги просят — собирают. Они же со спектаклями приезжают в Новосибирск! Там все просчитано уже, все покроет продажа билетов на спектакли.

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  3. Аноним

    :-D :-D Кто это вообще такой? В чем его заслуги перед страной?
    И почему дети должны смотреть на кривляния этого страшноватого низкосортного сериального актёришки? :(

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  4. Аноним

    Вот это Гоша благотворитель: проплатите ему перелёт, чтобы он здесь рекламировал свой бизнес. :-!

    Thumb up 5 Thumb down 1

  5. Аноним

    А зачем детям Гоша Куценко ?

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