Ни копейки из 600 тыс. рублей не сдали на приезд Гоши Куценко к детям-инвалидам Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Гоша Куценко даст благотворительный концерт для детей-инвалидов Бердска. Руководитель городского общественного фонда помощи детям-инвалидам Анжелика Валуцкая сообщила сегодня, 12 октября, что подвижек в сборе средств для организации перелета Гоши Куценко и его команды, пока что нет.

-Пока сумму никакую не собрали. Есть несколько договоренностей о встречах — откликнулись банк и предприниматель. Мы много куда обратились, сразу нашу просьбу не отвергли, а сказали, что этот вопрос на стадии рассмотрения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анжелика Булатовна.

По мнению Анжелики, выбор на Гошу Куценко пал не случайно. У него свой фонд помощи реабилитации для детей с ДЦП. В ходе концерта он, как правило, рассказывает о возможностях своего фонда и приглашает всех, кто нуждается в реабилитации, пройти ее через его фонд. И возможно, кто-то из бердских ребятишек сможет восстановить здоровье в фонде артиста.

Детей ждет выступление аниматоров, фокусников, танцевальных и певческих коллективов, артистов различных жанров. Приглашения на концерт получат дети-инвалиды из Бердска и Новосибирска. Их приглашают в формате 1+1 (один ребенок + один родитель, законный представитель ). Каждому особому ребенку будет выдан красивый, яркий пригласительный билет с автографом Гоши Куценко, а также призы и подарки от партнеров.

Актер приедет со своей группой из восьми человек. Для того, чтобы мероприятие произошло, требуется около 600 тысяч рублей. Нужны средства на авиаперелет, аренду аппаратуры, транспорт и типографию.

— С Гошей Куценко договоренность уже есть.Мы пообещали, что все оплатим до декабря. Мы договорились, что все по райдеру оплатим. Уже определились с авиакомпанией, на которой они полетят, с местом проживания. В принципе у нас осталось самый важный вопрос — собрать деньги. Время до декабря еще есть. Я думаю, что до конца октября мы должны этот вопрос закрыть. Чем мы раньше купим билеты, тем они будут дешевле. Но я не сомневаюсь и абсолютно уверена, что эту сумму мы соберем, — не сомневается Анжелика Валуцкая, — — Если вы или ваша компания решит нам помочь в реализации этого проекта , мы будем очень признательны и благодарны! Свяжитесь с нами по телефону 8 983 307 5280 Анжелика (также в WhatsApp).