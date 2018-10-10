600 тыс. рублей на концерт Гоши Куценко перед детьми-инвалидами собирают в Бердске
Знаменитый актер готовы выступить с благотворительным концертом перед бердчанами, если оплатят перелет ему и его группе.
10.10.2018Автор: Елена БелоусоваФото: Кремлин.ру4 коммент.
Гоша Куценко (на фото — слева) на собрании «Единой России»
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель городского общественного фонда помощи детям-инвалидам Анжелика Валуцкая, Гоша Куценко даст концерт в Бердске в начале декабря.
Известный актер приезжает в Новосибирскую область не первый раз. Пять лет назад он был в Новосибирске по приглашению общественной организации «Лучик света», на котором побывали 10 бердских семей.
— Нам очень понравилось. Входе концерта мы с Гошей обменялись контактами, и я у него тогда спросила, а сможет ли он приехать в Бердск. А он сказал: «Почему бы и нет». Мы были не готовы на тот момент к такому масштабному мероприятию. В этом году решили, что сможем. Месяц назад с ним связались, и он ответил, что готов приехать. Обсудили дату и решили, что данное мероприятие будет уместно провести в декаду инвалидов 6 декабря в ДК «Родина», — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Валуцкая.
По мнению Анжелики Булатовны, выбор на Гошу Куценко пал не случайно. У него свой фонд помощи реабилитации для детей с ДЦП. В ходе концерта он, как правило, рассказывает о возможностях своего фонда и приглашает всех, кто нуждается в реабилитации, пройти ее через его фонд. И возможно, кто-то из бердских ребятишек сможет восстановить здоровье в фонде артиста.
Детей ждет выступление аниматоров, фокусников, танцевальных и певческих коллективов, артистов различных жанров.
Приглашения на концерт получат дети-инвалиды из Бердска и Новосибирска. Их приглашают в формате 1+1 (один ребенок + один родитель, законный представитель ). Каждому особому ребенку будет выдан красивый, яркий пригласительный билет с автографом Гоши Куценко, а также призы и подарки от партнеров.
Актер приедет со своей группой из восьми человек. Для того, чтобы мероприятие произошло, требуется около 600 тыс. рублей. Нужны средства на авиаперелет, аренду аппаратуры, транспорт и типографию.
— Если вы или ваша компания решит нам помочь в реализации этого проекта , мы будем очень признательны и благодарны! Свяжитесь с нами по телефону 8 983 307 5280 Анжелика (также в WhatsApp), — рассказала Валуцкая.
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600000 это благотворительность??? Чтобы из его уст услышать о его фонде? На предыдущем концерте побывали 10 бердских семей, в этом году сколько планируется, по какому принципу идет отбор? Для детей не имеет значения кто организует выступление фокусников и пр…, дети будут рады развлечению с менее известными деятелями. Имеет ли смысл тратить такие деньги на оплату перелета? Я не считаю такой приезд в наш город БЛАГОтворительностью!
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Г.-жа Валуцкая. Да Вы зажрались…. Вы решили, что сможете, а сами денег у людей просите.А спросите у детей и родителей»» Он им нужен, Ваш Куценко»? Вы соберите эти деньги и отдайте на реабилитацию хоть одного-двух детей… Как же Вы уже бесите… Помощи от Вас ноль, зато пыли куча… Ничего то вы не делаете для детей инвалидов. Только гричите громко…. 10 семей. Интересно, а как Вы отбирали их на эту встречу? Каков был кретерий отбора???? Себя то точно не забыли. Я против таких акций… И ни копейки бы не дала…Только адресная помощь… Чтоб часть этих денег не осела в Вашем кошелёк…
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У Гоши Куценко свой благотворительный фонд и нужно ему дать денег 600000 рублей что бы он выступал перед детьми инвалидами. Прекратите нести бред.
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Благотворительный концерт … за 600.000 руб. Очень мило.
Думается, что Бердску не осилить такое благо.
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