Рябиновую аллею в день визита губернатора высадят в сквере у роддома Бердска

Деревянные скульптуры украшают дорогу к роддому Бердска
Продолжается благоустройство сквера «Мое солнышко» возле бердского роддома.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», идея создания паркового пространства на месте заброшенной рощи возле бердского роддома принадлежит активным общественникам. Ее поддержал глава города Евгений Шестернин.
О создании парка «Лунного» в Микрорайоне мэр объявил накануне празднования Дня города. За месяц с небольшим зеленая зона превратилась в парк, соединившись со сквером у городского роддома дорожками. Благоустройство парка продолжается: скоро здесь появятся скамейки, урны и спортивная площадка. По дороге в роддом уже установлены деревянные фигуры и металлическая стела, символизирующая мать и дитя как единое целое. Нашлось здесь место и для скульптуры аиста, которого первоначально хотели установить около дома №2 по ул. Лунной.
— Не сегодня-завтра рядом с аистом мы посадим три полутораметровые елочки. Я их уже выбрала в питомнике. Но сначала нужно посоветоваться с архитекторами, в каком месте их лучше будет посадить. Это будут первые деревья, которые высадят в сквере. Елки такие красотки. Думаю, что когда они появятся на поляне, будет совсем другой вид, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 11 октября начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.
Часть газонной травы уже посеяна, оставшаяся территория будет засеяна буквально на днях. В этом помогут ребята из отдела по делам молодежи.
Совсем скоро в сквере появится и рябиновая аллея. Если идти от роддома к церкви, то находиться она будет с правой стороны.
— Планируем высадить аллею в приезд губернатора Новосибирской области. Но если даже губернатор и не приедет в Бердск, рябинки, порядка 20 штук, будут высажены, — отметила Шерстобитова.
Следующий этап — благоустройство сквера со стороны больницы.
По словам Светланы Шерстобитовой, когда они определятся с ландшафтным дизайном, тогда будут думать о других посадках. Где-то высадят сирень, где-то спиреи и что-то еще.
Светлана Васильевна недоумевает, когда от некоторых бердчан слышит: зачем нужно было делать этот сквер и так нормально было.
— Мы одного мусора, наверное, три КамАЗа вывезли. Какие-то фуфайки, валенки, все подряд. На деревьях непонятно что было поналеплено. Все убрали, пни выкорчевали. Деревянные скульптуры установили и они несомненно украсили сквер, — подчеркнула Шерстобитова.
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Конечно, как наш центральный городской парк, так и скверы размером с пятачок. Но облагороженные и поддерживаемые в чистоте и порядке места очень нужны.
В Бердске совсем нет красивых мест, куда бы можно было пойти погулять на свежем воздухе. Отметила, что молодёжь находит отдушину на пятачке у Памятника морякам. И нет никаких культурно-развлекательных мероприятий. Хотя бы танцульки устраивали, что ли, в парке. И надо-то всего ничего — позволить какому-нибудь самодеятельному музыканту наяривать на площадке. Вот недавно аккордеонист играл у универмага. КрасавЕц!
Надумала прогулять приезжую знакомую по городу и что? А нет у нас мест приятных душе и глазу. Был берег залива и тот испоганен заборами и оттяпан от возможности прогулок.
Мемориал Славы — и там серый крест напоминает об истории его появления и портит настроение, вызывая вопросы и недоумение. Уж коли так, то почему установлен символ только одной веры ? Ведь в многочисленных списках погибших земляков значатся очень разные фамилии. Вероятно, их душам был бы не совсем комфортен таковой подход к памяти.
Скверы — это украшение города, комфорт.
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Спасибо всем причастным людям за добрые дела по благоустройству микрорайона ! Стало гораздо красивее и безопаснее! На злопыхателей не серчайте, вспомните старую восточную мудрость: собаки лают, а караван идёт!
Я верю, что дельные замечания граждан услышат, а недостатки устранят со временем.
Фраза «Следующий этап — благоустройство сквера со стороны больницы» воодушевляет.
Ещё раз спасибо за ваш труд!
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