Рябиновую аллею в день визита губернатора высадят в сквере у роддома Бердска

Продолжается благоустройство сквера «Мое солнышко» возле бердского роддома.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», идея создания паркового пространства на месте заброшенной рощи возле бердского роддома принадлежит активным общественникам. Ее поддержал глава города Евгений Шестернин.

О создании парка «Лунного» в Микрорайоне мэр объявил накануне празднования Дня города. За месяц с небольшим зеленая зона превратилась в парк, соединившись со сквером у городского роддома дорожками. Благоустройство парка продолжается: скоро здесь появятся скамейки, урны и спортивная площадка. По дороге в роддом уже установлены деревянные фигуры и металлическая стела, символизирующая мать и дитя как единое целое. Нашлось здесь место и для скульптуры аиста, которого первоначально хотели установить около дома №2 по ул. Лунной.

— Не сегодня-завтра рядом с аистом мы посадим три полутораметровые елочки. Я их уже выбрала в питомнике. Но сначала нужно посоветоваться с архитекторами, в каком месте их лучше будет посадить. Это будут первые деревья, которые высадят в сквере. Елки такие красотки. Думаю, что когда они появятся на поляне, будет совсем другой вид, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 11 октября начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

Часть газонной травы уже посеяна, оставшаяся территория будет засеяна буквально на днях. В этом помогут ребята из отдела по делам молодежи.

Совсем скоро в сквере появится и рябиновая аллея. Если идти от роддома к церкви, то находиться она будет с правой стороны.

— Планируем высадить аллею в приезд губернатора Новосибирской области. Но если даже губернатор и не приедет в Бердск, рябинки, порядка 20 штук, будут высажены, — отметила Шерстобитова.

Следующий этап — благоустройство сквера со стороны больницы.

По словам Светланы Шерстобитовой, когда они определятся с ландшафтным дизайном, тогда будут думать о других посадках. Где-то высадят сирень, где-то спиреи и что-то еще.

Светлана Васильевна недоумевает, когда от некоторых бердчан слышит: зачем нужно было делать этот сквер и так нормально было.

— Мы одного мусора, наверное, три КамАЗа вывезли. Какие-то фуфайки, валенки, все подряд. На деревьях непонятно что было поналеплено. Все убрали, пни выкорчевали. Деревянные скульптуры установили и они несомненно украсили сквер, — подчеркнула Шерстобитова.