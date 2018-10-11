Депутаты вписали в Устав города газету «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 11 октября, бердские депутаты на внеочередной сессии внесли поправки в Устав города — добавили в качестве источника информирования газету «Курьер. Среда. Бердск». Издание выиграло открытый аукцион на распространение официальной информации муниципальных органов власти и будет публиковать нормативные и правовые акты мэрии и горсовета.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ООО «Издательский дом «БукЪвица», которому принадлежит «Курьер», вдвое понизило начальную цену аукциона — до 480 тыс. рублей.

За изменения Устава из 27 присутствующих депутатов 25 проголосовали «за», один был против и один воздержался.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в аппарате бердского горсовета, 23 октября пройдут публичные слушания по этому же вопросу. А затем депутатскому корпусу еще раз придется собираться на внеочередную сессию по принятию поправок по итогам слушаний.

Народные избранники сегодня высказывали недоумение столь сложной процедурой, предлагая раз и навсегда изменить формулировку Устава, чтобы не менять главный документ города каждые три месяца в связи с новым победителем аукциона.

Но вносить в Устав наименование конкретного печатного издания требует Минюст, пояснила начальник юротдела мэрии Марина Бортникова.

-Мы уже не раз поднимали этот вопрос в Министерстве юстиции. Там говорят, что это правильно, ссылаются на пленум Верховного суда — должен быть назван источник официального опубликования, конкретное СМИ. Сейчас мы поправим Устав согласно рекомендациям Минюста, чтобы его зарегистрировать, а после будем прорабатывать формулировки об источнике официального опубликования, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Александровна.

Вместе с тем министерство региональной политики направило в Госдуму запрос для разъяснения того, какая формулировка должна быть в Уставе относительно официальных информаторов о деятельности власти. И бердские депутаты согласны с тем, что следует обозначить примерно так: победитель аукциона на информирование…, без обозначения конкретного издания. Иначе, говорят, они только и будут собираться для изменения Устава — каждые три месяца только по СМИ.

Тем более, что факт случился — газета выиграла аукцион, он не подлежит сомнению (претензий никто не имеет), а посему все поправки, слушания и утверждения — это простая формальность, на которую однако уходит уйма времени.

-Возник такой прецедент. Хотя мы уже несколько лет обсуждаем этот вопрос. Ведь понятно, что выиграть конкурс на публикование официальной информации органов власти может любое другое издание, а не только «Бердские новости», которые ранее распространяли нормативные и правовые акты, — пояснили в аппарате горсовета.