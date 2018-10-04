«Курьер. Среда. Бердск» внесут в Устав города как официальный источник информирования

Бердские депутаты 11 сентября соберутся на внеочередную сессию. Поводом для заседания стала необходимость срочного внесения в устав города изменения.

Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в аппарате депутатского корпуса поправки касаются распространителей официальной информации муниципальных органов власти. Народным избранникам предстоит к газете «Бердские новости», которая много лет публикует нормативные и правовые акты мэрии и горсовета, добавить издание «Курьер. Среда. Бердск».

По словам Галины Коморниковой, главного редактора газеты и директора ООО «Издательский дом «БукЪвица», которому принадлежит «Курьер», общество выиграло открытый аукцион на информирование бердчан. Аукцион проводила администрация, разыгрывая 948 тыс. рублей. «Курьер. Среда. Бердск» вдвое снизил цену. До конца контракта оно получит 480 тыс. рублей за публикование официальной информации органов местного самоуправления.

При этом в уставе города наименование «Бердские новости» останутся. «Курьер. Среда. Бердск» впишут через союз «или», пояснила начальник юридического отдела мэрии Марина Бортникова. По ее словам, вносить в устав наименование конкретного печатного издания требует Минюст. А поскольку выиграть аукцион может кто угодно, предложив более выгодные условия, депутатам каждый раз придется вносить изменения в устав города, вписывая новое название.

-Мы уже не раз поднимали этот вопрос в Министерстве юстиции. Там говорят, что это правильно, ссылаются на пленум Верховного суда — должен быть назван источник официального опубликования, конкретное СМИ. Сейчас мы поправим устав согласно рекомендациям Минюста, чтобы его зарегистрировать, а после будем прорабатывать формулировки об источнике официального опубликования, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Александровна.

Она изучила практику других муниципальных образований, где источником публикаций назван «победитель аукциона» без конкретики. Но в Минюсте утверждают, что это нарушение. Вместе с тем Бортникова готова в судебном порядке отстаивать свою формулировку, исключающую постоянные изменения устава в связи с новым СМИ, выигравшим конкурс на публикование официальных документов власти по закону №44 о государственных и муниципальных контрактах.

По уставу Бердска и по закону №131 о местном самоуправлении муниципалитет вправе учреждать собственное СМИ. Однако это, как посчитали экономисты, слишком затратно для бюджета.