Фонд ЖКХ отремонтирует раньше срока 200 многоквартирных домов в Новосибирской области

Об участии собственников в процессе капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), в определении сроков проведения работ, а также о ходе и качестве реализации в регионе программы капремонта в 2018 году 5 октября на пресс-конференции рассказали представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области и регионального Фонда ЖКХ.

Как подчеркнула замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик, министерство совместно с собственниками и контролирующими организациями продолжает работу по корректировке сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов и контролю его качества.

«Министерство ежегодно проводит актуализацию региональной программы капитального ремонта. Специалисты в постоянном режиме выезжают на объекты, что позволяет учитывать состояние жилищного фонда при ежегодной актуализации программы капремонта. Собственники также могут участвовать в процессе включения многоквартирных домов в программу капремонта, определения сроков проведения работ. Продолжает свою работу комиссия по определению необходимости капитального ремонта, действующая в рамках постановления Правительства Новосибирской области от 06.04.2015 №132-п. В случае необходимости переноса капремонта на более ранние сроки, такое решение принимается комиссией индивидуально по каждому дому на основании обследований и заключений специализированных организаций. По итогам деятельности комиссии в 2018 году капремонт уже порядка 200 домов перенесён на более ранние сроки, – как на 2019, так и на 2020 годы», – прокомментировала Елена Макавчик.

В настоящее время работы по капитальному ремонту 2018 года уже полностью завершены на 480 многоквартирных домах Новосибирской области – это более 63% от запланированного на год, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Основной объём работ 2018 года планируется завершить до начала декабря. Строительно-монтажные работы будут завершены в течение октября-ноября, прежде всего, это наружные сезонные работы. Часть внутридомовых работ, на которые не влияют погодные условия, будет производиться на МКД Новосибирской области до конца года.

Руководитель регионального Фонда ЖКХ Татьяна Кожевникова рассказала о собираемости взносов на капремонт в текущем году. «С начала года в регионе собираемость взносов на капремонт выросла на 1,5% и составила более 84%, – сказала Татьяна Кожевникова. – Рост показателей сборов говорит об активности жителей, а также об активизации работы регионального оператора с населением».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2017 году по программе капремонта в Бердске отремонтировали 12 домов, на 2018-й запланировали работы на 17 домах. На июль собственники бердских квартир задолжали Фонду модернизации ЖКХ на капитальный ремонт 6 млн 376 тысяч рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».