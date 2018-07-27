«6,4 млн рублей задолжали за капремонт собственники квартир в Бердске»

В отдел ФССП Бердска 13 июля поступило 400 судебных приказов на взыскание долгов с собственников многоквартирных домов Бердска. Ольга Попова, замруководителя бердского отдела федеральной службы судебных приставов, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что на протяжении долгого времени Фонд модернизации ЖКХ не получал денежные средства на капитальный ремонт домов.

Всего в отделе служебных приставов возбуждено 619 судебных приказов по факту неуплаты собственниками квартир взносов в фонд модернизации ЖКХ. Приставы проводят работы по уведомлению должников о возбуждении исполнительных производств.

— В течении трех дней мы приказ регистрируем. Еще три дня у пристава есть на принятие решения о возбуждении исполнительного производства или отказе в возбуждении ИП, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Юрьевна.

После получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, у него есть 5 дней на добровольною оплату задолженности. Если долг не погашен, то судебный пристав производит работы по аресту счетов, запрету на отчуждению недвижимого имущества и транспорта. По всем 400 судебным приказам, поступившим в отдел судебных приставов возбуждены исполнительные производства. Теперь должникам придется оплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей.

В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса РФ, вносить взносы за капитальный ремонт многоквартирного дома обязаны все собственники квартир за исключением тех, кто является собственником жилья меньше 8 месяцев. На сегодняшний день собственники бердских квартир задолжали Фонду модернизации ЖКХ на капитальный ремонт 6 млн 376 тысяч рублей.

Ольга Попова отметила, что не платят взносы за капитальный ремонт домов собственники как новостроек, так и вторичного жилья.