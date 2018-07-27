Судебные приставы взыскивают задолженность с жителей Бердска
В отдел ФССП Бердска 13 июля поступило 400 судебных приказов на взыскание долгов с собственников многоквартирных домов Бердска. Ольга Попова, замруководителя бердского отдела федеральной службы судебных приставов, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что на протяжении долгого времени Фонд модернизации ЖКХ не получал денежные средства на капитальный ремонт домов.
Всего в отделе служебных приставов возбуждено 619 судебных приказов по факту неуплаты собственниками квартир взносов в фонд модернизации ЖКХ. Приставы проводят работы по уведомлению должников о возбуждении исполнительных производств.
— В течении трех дней мы приказ регистрируем. Еще три дня у пристава есть на принятие решения о возбуждении исполнительного производства или отказе в возбуждении ИП, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Юрьевна.
После получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, у него есть 5 дней на добровольною оплату задолженности. Если долг не погашен, то судебный пристав производит работы по аресту счетов, запрету на отчуждению недвижимого имущества и транспорта. По всем 400 судебным приказам, поступившим в отдел судебных приставов возбуждены исполнительные производства. Теперь должникам придется оплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей.
В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса РФ, вносить взносы за капитальный ремонт многоквартирного дома обязаны все собственники квартир за исключением тех, кто является собственником жилья меньше 8 месяцев. На сегодняшний день собственники бердских квартир задолжали Фонду модернизации ЖКХ на капитальный ремонт 6 млн 376 тысяч рублей.
Ольга Попова отметила, что не платят взносы за капитальный ремонт домов собственники как новостроек, так и вторичного жилья.
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«6,4 млн рублей задолжали за капремонт собственники квартир в Бердске»
За сколько муниципальных не приватизированных квартир выплачен сбор, на капремонт, мэрией города Бердск и сколько она должна сейчас? Статья о долгах мэрии была в курьере зимой!
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За что долг? За не оказанную услугу, еще ни какого ремонта не проводили. Долг это когда что то сделали и ты не заплатил.
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Я тоже считаю, сдирать деньги за неоказанную услугу, это бред. Моя «борьба» с беспределом длилась недолго. И вот пришел судебный приказ, а за ним постановление от приставов. Обчистили все счета.
В «постановлении о возбуждении исполнительного производства» от приставов, в строчке предмет исполнения дословно написано- «иные взыскания имущественного характера НЕ в бюджеты РФ (кап.ремонт), причем выделено жирно, я охотно буду платить? Т.е. понимаете, не в бюджет РФ, это как?
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Пристава ничего не смогут (не должны!) арестовать без решения суда. А ни один суд (нормальный) не возьмётся за это. Кто выступит заявителем? Какой-то призрачный Фонд?. Пугалки для бабушек!!!
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Вы глубоко ошибаетесь, судебные приставы работают по судебному приказу, им всё дозволено…
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Не вводите людей в заблуждение. Исполнительный сбор взимается, если только долг не погашен добровольно! Правда, бердским приставам на это наплевать, взимают не уведомив!
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