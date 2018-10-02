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Отремонтировали дорогу к «Зеленому острову» для автобуса №3 в Бердске

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Отремонтировали дорогу к «Зеленому острову» для автобуса №3 в Бердске

Ямочный ремонт проведен в полном объеме. Остановочный павильон покрасили и рядом с ним повесили расписание.

2.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Отремонтировали дорогу к «Зеленому острову» для автобуса №3 в Бердске

Автобус №3 с 19 сентября изменил схему движения — теперь он заходит на ул. Морскую

Провели ямочный ремонт дороги в районе парка отдыха «Зеленый остров» в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рядом с парком отдыха «Зеленый остров» оборудовали разворотную площадку с остановочным павильоном. С 19 сентября в тестовом режиме на остановку начал заходить автобус №3.

Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров посоветовал службам города ликвидировать недочеты в работе нового маршрута: устранить недостатки дорожного покрытия и привести павильон в надлежащее состояние.

На совещании чиновников 1 октября дежурившая по городу в выходные вице-мэр по экономике Жанна Шурова сообщила, что прошла выездная проверка совместно с директором УЖКХ по проведению ямочного ремонта дорог по ул. Морская и к дачам на водозаборе.

— По ул. Морской, по которой в настоящее время организовано движение автобусов к жилым домам, расположенным в районе «Зеленый остров», работы выполнены в полном объеме. Ведется ямочный ремонт по дороге к садовым обществам. Выполнено 50 %. Работы запланированы до 5 октября 2018 года, — отметила Шурова.

И.о мэра Бердска Владимир Захаров спросил у начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, завершены ли с их стороны работы по ул. Морской.

Остановку привели в надлежащее состояние: окрасили и повесили расписание, сообщила Нятина.


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Кто бы совнемался что сделают ямочный ремонт на следующий год опять будут делать теперь очень близкое содрудничество между двух структур по первому звонку сразу все делаетс

    Thumb up 4 Thumb down 1

  2. Местный житель

    молодцы и спасибо,что продлили маршрут.

    Thumb up 2 Thumb down 3

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