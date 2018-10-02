Отремонтировали дорогу к «Зеленому острову» для автобуса №3 в Бердске

Провели ямочный ремонт дороги в районе парка отдыха «Зеленый остров» в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рядом с парком отдыха «Зеленый остров» оборудовали разворотную площадку с остановочным павильоном. С 19 сентября в тестовом режиме на остановку начал заходить автобус №3.

Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров посоветовал службам города ликвидировать недочеты в работе нового маршрута: устранить недостатки дорожного покрытия и привести павильон в надлежащее состояние.

На совещании чиновников 1 октября дежурившая по городу в выходные вице-мэр по экономике Жанна Шурова сообщила, что прошла выездная проверка совместно с директором УЖКХ по проведению ямочного ремонта дорог по ул. Морская и к дачам на водозаборе.

— По ул. Морской, по которой в настоящее время организовано движение автобусов к жилым домам, расположенным в районе «Зеленый остров», работы выполнены в полном объеме. Ведется ямочный ремонт по дороге к садовым обществам. Выполнено 50 %. Работы запланированы до 5 октября 2018 года, — отметила Шурова.

И.о мэра Бердска Владимир Захаров спросил у начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, завершены ли с их стороны работы по ул. Морской.

Остановку привели в надлежащее состояние: окрасили и повесили расписание, сообщила Нятина.