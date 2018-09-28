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Указал на недочеты измененного маршрута №3 и. о. мэра Бердска

«Не для протокола» Владимир Захаров дал указание чиновникам привести в надлежащее состояние новый остановочный павильон и дорогу на ул. Морской.

28.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Указал на недочеты измененного маршрута №3 и. о. мэра Бердска

автобус должен вмещать в себя не менее 39 человек

Автобус №3 «Вокзал-Бердский санаторий» начал ходить по измененному маршруту в тестовом режиме с 19 сентября. О нюансах движения муниципального автобуса рассказала начальник транспортного отдела и дорожного хозяйств администрации Бердска Надежда Нятина:

— По многочисленным просьбам жителей отдаленного микрорайона Морского началось движением маршрута № 3 в преддверии открытия маршрута в данном направлении в тестовом режиме. Была оборудована разворотная площадка, установлен остановочный павильон. Теперь пробуем маршрут.

Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров похвалил чиновников за оперативно проделанную работу, но вместе с тем, не «для протокола», посоветовал ликвидировать недочеты в работе нового маршрута.

— Я бы хотел вас поблагодарить за создание условий маршрута в микрорайон Морской. Уже первые отклики есть, лично слышал людей. Но между тем вам поручение без протокола : доработать маршрут в плане устранения недостатков дорожного покрытия и провести павильон в надлежащее состояние. Это вам задание, прошу сделать, — попросил Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новая остановка появилась близ парка «Зеленый остров», который вокруг застроен элитными коттеджами.


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