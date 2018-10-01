«Любо!» кричали зрители артистам на фестивале казачьей культуры в Бердске

Со всей Сибири собрались казаки в Бердске, чтобы показать свою культуру. Более 20 казачьих коллективов продемонстрировали творчество жюри, которое отобрало 10 для выступления в гала-концерте, прошедшем при аншлаге 29 сентября в Городском доме культуры. На городской открытый фестиваль казачьей культуры «Вольница» в Бердск приехало около 100 исполнителей из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской области.

Сообществом честных людей называют себя казаки. Самобытные культура и уклад жизни помогали им веками выживать, оставаясь честными, служа вере и своей стране. «Душу Богу, сердце людям, жизнь Отечеству, честь никому» — такого девиза, идущего из глубины времен, придерживаются и современные казаки.

История казачества в полной мере отражает историю России с ее бедами и праздниками, красным террором, восстановлением исторической памяти и справедливости. Казачество является важной составляющей нынешней и будущей страны. Сегодня казаки не только несут свою культуру людям, они охраняют общественный порядок, заботятся об окружающей среде, занимаются патриотическим воспитанием. Они достойно продолжают традиции предков.

Вся многовековая история казачества скопилась в сказаниях, играх, песнях и плясках, в конкретных делах. Чтобы закрепить статус казаков, дать им возможность хранить и передавать традиции, власть издала специальные законы о казачестве.

От потомков казака Ермака

Открыли фестивальную программу хозяева сцены «Потомки Ермака» под руководством Виталия Молчалова, сорвав заслуженные аплодисменты овации. А также почетный работник культуры Новосибирской области, директор Центра русского фольклора и этнографии Евгений Бабиков и атаман новосибирского отдельского казачьего общества Алексей Харитонов.

— Господа атаманы, старики, казаки, уважаемые зрители и участники фестиваля «Вольница», позвольте поприветствовать вас от имени уже без всякого врио, утвержденного министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова, — обратился Бабиков.

Настоящим чудом он назвал вокалистов бердского хора «Потомки Ермака», которые за много лет, по его мнению, нисколько не изменились и не постарели. А это показатель того, что у фестиваля будет хорошее будущее.

— Пришло время, Когда власти по всей России серьезно задумались о том значении, духовном воспитании, которое несет в себе казачество — с православием, с истинной воинской службой, с настоящим, а не лживым патриотизмом. Это великая сила. В этом году впервые в нашем областном Центре русского фольклора создана структурная единица — отдел казачьей культуры. Это первой ласточке, надеюсь, хороший полет предстоит, высказался Евгений Александрович.

Он заверил, что бердскому фестивалю «Вольница» быть, входить во все региональные планы и обещал ему всяческую поддержку. Бабиков напомнил, что Бердск тоже начался с казачьего острога 300 лет назад.

Автор видео Анастасия Солодкова



— Огромный поклон всем носителям казачьей культуры, братьям казакам, которые изо дня в день на многих площадках области и России доносят до людей наши традиции. Именно на этом, а не креативе, как думают некоторые, стоит Россия. Традиции — наши скрепы. Огромное спасибо всем, кто душой и сердцем хранит традиции и делится со всеми нами. Храни вас господь, — напутствовал атаман Харитонов.

Алтайская «Станица»

Ансамбль «Станица» и райцентра Кытманово Алтайского края приехал в Бердске не в полном составе. Но от этого его выступление не стало менее ярким и запоминающимся. Мужчины из «Станицы» — все казаки, а женщины — их жены, значит, казачки.

— Казак — это простой русский человек. Есть сословные или родовые казаки, есть общественные. Раньше казаком нужно было родится — в казачьей семье, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» потомственный казак Михаил Шафеев из Кытманово, чьи предки пришли из Кубани в Киргизию — семиреченские казаки.

По его мнению, каждый может стать казаком, если готов жить по казачьему укладу и правилам, придерживаться определенных канонов. В первую очередь — это вера в Бога.

— Как у нас говорят: «Служу Отечеству, казачеству и вере православной». Надо любить свою родину, любить свой народ и служить ему, — отметил Шафеев.

И детям с малых лет прививают такое отношение к жизни на исторических и героических примерах. Михаил полагает, что нынешнее образование порой искажает историческую правду, поэтому казачье патриотическое воспитание нивелирует школьные пробелы.

— Ребята, которые у нас позанимаются год-два, в армию идут служить с багажом — умеют портянку повязать, автомат держать, строем ходить, — пояснил подъесаул Шафеев.

Он приветствует изменившееся отношение власти к казачеству, которое поддерживают и которое сейчас переживает некий подъем. — В период становления советской власти казачество подвергли гонению. А с 1980-х годов потихоньку оно начало возрождаться. В начале 1990-х официально разрешили быть казаками, чему мы очень рады. Люди перестали скрывать свою казачью сущность.

Пращур Михаила Шафеева был казачьим священником. И чтобы после революции не погибла вся его семья, ему пришлось от нее отказаться и поменять фамилию. На 1930-е годы пришлось массовое истребление казачества в СССР.

— Слава Богу, что сейчас все возрождается. Это правильно. Не обязательно быть сословным казаком, можно быть при них, чтить и соблюдать обычаи — это уже хорошо. По сути у нас свои военно-патриотические клубы, только более приближенные к церкви, — рассказал Шафеев.

«Станица» родилась из любимых казачьих песен: начали их петь, а потом многие обнаружили у себя казачьи корни. Когда же стали ездить на фестивали, в Алтайском управлении войскового казачьего общества Союза казаков западной Сибири, предложили официально вступить в казачество.

— Сейчас мы не только поем, но и занимаемся общественными делами, благотворительностью, работаем с детьми. А те, кто не умеет петь и рассказывать, выходит в патруль. Раз в месяц казаки патрулируют вместе с полицией по району, — подчеркнул подъесаул.

Этой осенью ансамблю «Станица» исполняется 7 лет. Начинался творческий коллектив с четырех энтузиастов. Сейчас в его составе 10 человек. Руководитель «Станицы» рад, что их номера попали в число лучших и его коллективу выпала честь выступить в гала-концерте, показать бердчанам свое творчество и, может быть, приоткрыть для некоторых все богатство самобытной казачьей культуры.

Мужской «Майдан»

Ансамбль традиционной казачьей песни «Майдан» из Новосибирска поразил зрителей мастерством многоголосья. В «Майдане» только мужчины. Коллектив является этнографическим, поэтому исполняет только аутентичные варианты песен. Участники ансамбля могут петь как акапелло, так и подыгрывать себе на музыкальных инструментах.

— В «Майдене» только казаки и поем мы только казачьи песни. Акцентируемся на этом направлении. От Омска до Хабаровска только мы поем этнографию. В некотором роде мы уникальны, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Горбунов руководитель новосибирского ансамбля казачьей песни «Майдан».

Автор видео Анастасия Солодкова



Посчастливилось выйти замуж за казака

Ольга Кононова выступает в ансамбле «Вольница» из Междуреченска Кемеровской области. В составе коллектива не только казаки Тамусинского казачьего общества, но и те, кому нравятся казачьи песни.

— Казачья культура имеет очень хороший отклик у людей, есть обратная связь. Но пока в России русская культура, в том числе и казачья, находится на печальном уровне. Ее мало демонстрируют, а нужно популяризировать. Сейчас у нас, к сожалению, больше пропагандируют европейскую культуру. Это, я считаю, недостаток. Но государственная политика по развитию казачества все-таки направлена на его возрождение. И благодаря в том числе такому замечательному фестивалю, как «Вольница» в Бердске это все реализуется, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Ольга.

Она знает, что у междуреченского ансамбля «Вольница» и у одноименного бердского фестиваля богатое прошлое, но сама она впервые приехала в Бердск.

Вольница — это свобода, вольная жизнь. Но не только, рассказала Ольга:

— Это еще и то место, где живут казаки в период между службой. Можно провести параллель с увольнением в армии.

Ольга обратилась в казачество, выйдя замуж за казака. Есть такая форма перехода в казаки, когда мужчина женится на казачке или женщина становится женой казака — это помимо родового казачества, когда казаком человек является по факту своего рождения.

— Мне посчастливилось, что я замужем за казаком. У меня есть ощущение, что казачки тоже являются защитниками Отечества. Поскольку я часть мужа, я должна ему во всем помогать, быть надежным тылом, воспитывать детей в любви и вере. Без Бога никуда. Наш духовный наставник отец Максим из Никольского храма говорил так: «Казак без веры — разбойник». И такое было в нашей истории. Но когда православие начало окормлять казачество, все стало совсем по-другому, — рассказала Ольга Кононова.

По ее словам, в своей семье они не следуют строго всем казачьим канонам, но традиции стараются хранить. Родители вместе с детьми поют казачьи песни, готовят блюда казачьей кухни — кулеш, соленое сало. Все это делают вместе, рассказывая об истории и культуре казачества.

— Но прежде всего — это исконные духовные ценности. Конечно, на детей влияет общество, живущее по большей части по-европейски. Мы стараемся своим примером учить детей. Говорим: «Если ты казак, то должен поступать так». И своим поведением наши деть очень отличаются от остальных, — высказалась Ольга.

Ее муж Сергей Кононов руководит междуреченской «Вольницей», поет и играет на гармони, а Ольга солирует и играет на жалейке.

Понравившиеся выступления зрители в бердском ГДК встречали не только бурными аплодисментами, но и криками «Любо!» — по казачьей традиции. Такого одобрения удостоились и алтайская «Станица», и новосибирский «Майдан», и кузбасская «Вольница». Все участники фестиваля казачьей культуры выразили намерение приехать в Бердск через год, чтобы других посмотреть и себя показать.