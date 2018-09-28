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Голикова: Бедных в России стало меньше

Вице-премьер, комментируя слова Кудрина о высоком уровне бедности, отметила, что он говорил о 2017 годе и напомнила, что снижение бедности в два раза — заявленная Путиным национальная идея.

28.09.2018 Фото: кремлин.ру 5 коммент.
 
Голикова: Бедных в России стало меньше

Татьяна Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря об оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина уровня бедности населения, заявила, что эти данные относятся к 2017 году, в 2018 году же наметились более оптимистичные тенденции.

Ранее Кудрин заявил, что реальные доходы населения РФ в этом году вырастут впервые с 2013 года, но уровень бедности в стране по-прежнему высок — 19,3 миллиона человек, то есть 13,2% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума. Минэкономразвития ожидает увеличения реальных доходов населения по итогам 2018 года на 3,4%. При этом последние данные Росстата пока показывают более скромный рост показателя — 2,2% по итогам января-августа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Поскольку речь шла о 2017 годе, поскольку рассматривался вопрос исполнения бюджета 2017 года, то, безусловно, Алексей Леонидович приводил те показатели, которые характеризуют исполнение бюджета 2017 года. Действительно, к 2018 году показатели бедности были достаточно высокие, и ровно поэтому и в послании президента, и в указе президента от мая 2018 года снижение бедности в два раза было обозначено как национальная цель страны», — сказала Голикова журналистам.

«Что касается прошедшего периода, то сейчас мы наблюдаем пусть не такую явную, как нам хотелось бы, положительную тенденцию по снижению. Вы знаете, что за первое полугодие, по сравнению с первым полугодием прошлого года, снижение составило 1,1 миллиона человек. Судить по первому полугодию достаточно сложно, потому что всегда первый квартал осуществляет серьезный вклад в показатели бедности», — добавила вице-премьер.

По ее мнению, есть смысл дождаться показателей третьего квартала 2018 года, чтобы каким-то образом оценивать складывающиеся тенденции. «Но это 1,1 миллиона снижения, очевидно, связано с повышением уровня заработных плат, то есть с выполнением указанных задач, обозначенных указом 2012 года», — пояснила Голикова, добавив к причинам также повышение МРОТ, плановые индексации.

Источник: РИА Новости


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    снижение бедности в два раза — заявленная Путиным национальная идея. Я так вижу в этом снижение бедных… а вы?

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  2. qwert

    по своим друзьям судит тетя :-D :-D :-D

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  3. Аноним

    У тети давно ноги оторвались от земли.

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  4. Аноним

    Да в самой богатой природными ресурсами стране вообще не должно быть бедных!!!Пока эта свора у власти,количество бедных будет только увеличиваться.

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  5. Аноним

    Как президент скажет — столько и будет бедных !!!

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