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Кудрин: Бедных в России слишком много

Уровень бедности в РФ остается высоким. Около 20 млн россиян живут на грани нищеты.

27.09.2018 Фото: кремлин.ру Один комментарий
 
Кудрин: Бедных в России слишком много

Алексей Кудрин

Уровень бедности в России остается высоким, хотя в этом году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума», — сказал Кудрин на заседании Госдумы в четверг.

При этом, по его словам, «в этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за восемь месяцев они выросли на 2,6%» (суммарно до этого за последние четыре года они снизились на 11%).

«Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров», — сказал Кудрин.

Также, по его словам, «в прошлом году произошел положительный разворот в российской экономике, начали набирать темпы роста».

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Пенсионные накопления украдены. Крупнейшие пенсионные фонды, принадлежащие разным олигархам, хронически генерируют убыток. Формально это называется «неэффективные вложения», в реальности за этим скрывается банальное разворовывание всего и вся. Поэтому доходы олигархов, которые зарабатывают на убытках, и предложено покрыть за счет самых бедных и беззащитных.
    Судя по всему, дела идут настолько плохо, что антинародные законы, каждый из которых ухудшает положение людей, принимаются уже просто конвейерным способом. При этом в стране и без того каждый седьмой житель находится ниже черты бедности — то есть, официально признается даже не бедным, а нищим. В диапазоне, который относит человека к бедным, живет каждый четвертый. В реальности доля бедного и нищего населения в России приближается к 70 процентам, так как официальные подсчеты исходят из официально установленных значений минимальной зарплаты, прожиточного минимума, средней заработной платы «по больнице» и иных статистических хитростей. На самом деле нищий — это тот, чьих доходов не хватает на воспроизводство биологических стандартов выживания, бедный — тот, чьи доходы только покрывают эти стандарты.
    :-!

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