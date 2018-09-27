Кудрин: Бедных в России слишком много

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Пенсионные накопления украдены. Крупнейшие пенсионные фонды, принадлежащие разным олигархам, хронически генерируют убыток. Формально это называется «неэффективные вложения», в реальности за этим скрывается банальное разворовывание всего и вся. Поэтому доходы олигархов, которые зарабатывают на убытках, и предложено покрыть за счет самых бедных и беззащитных.
Судя по всему, дела идут настолько плохо, что антинародные законы, каждый из которых ухудшает положение людей, принимаются уже просто конвейерным способом. При этом в стране и без того каждый седьмой житель находится ниже черты бедности — то есть, официально признается даже не бедным, а нищим. В диапазоне, который относит человека к бедным, живет каждый четвертый. В реальности доля бедного и нищего населения в России приближается к 70 процентам, так как официальные подсчеты исходят из официально установленных значений минимальной зарплаты, прожиточного минимума, средней заработной платы «по больнице» и иных статистических хитростей. На самом деле нищий — это тот, чьих доходов не хватает на воспроизводство биологических стандартов выживания, бедный — тот, чьи доходы только покрывают эти стандарты.
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